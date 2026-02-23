Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Μετά από μια ιδιαίτερα βροχερή εβδομάδα, περνάμε πλέον σε μια περίοδο σταθερότητας για τον καιρό στην Ελλάδα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος:

Ισχυρός αντικυκλώνας λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες στη χώρα μας!

Αντικυκλωνική κυριαρχία – Σε τροχιά ηλιοφάνειας και σταθερότητας

Μετά από μια ιδιαίτερα βροχερή εβδομάδα, περνάμε πλέον σε μια περίοδο σταθερότητας, καθώς ένας ισχυρός αντικυκλώνας-εμποδιστής μετατοπίζεται νοτιοανατολικά και καλύπτει τη χώρα μας. Οι υψηλές πιέσεις εγκαθίστανται στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και λειτουργούν ως «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες του Ατλαντικού, οι οποίες παραμένουν δυτικότερα, ενώ τα χαμηλά της ανατολικής Ευρώπης δεν καταφέρνουν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη χώρα μας.

Διαμορφώνεται έτσι ένα ήπιο και σχετικά ξηρό καιρικό μοτίβο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες και περιορισμένη αστάθεια.

Μόνο στα μέσα της εβδομάδας, λόγω μιας μικρής ταλάντωσης του αντικυκλωνικού πεδίου, ενδέχεται να εμφανιστούν λίγες νεφώσεις και ασθενή φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα.

Μικρή άνοδος και στη συνέχεια βοριάδες

Η Τρίτη θα ξεχωρίσει, καθώς οι νοτιάδες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία ακόμη και κοντά στους 20 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Από το απόγευμα της Τρίτης και ιδίως από την Τετάρτη και έπειτα θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, κατά τόπους ισχυροί 6 με 7 μποφόρ. Πρόκειται για πιο ξηρούς ανέμους που θα μειώσουν την υγρασία και θα διατηρήσουν καθαρή την ατμόσφαιρα, όμως θα συγκρατήσουν τις θερμοκρασίες.

Τα πρωινά θα είναι ψυχρά, με μονοψήφιες τιμές και τοπικό παγετό στα ορεινά, ενώ το μεσημέρι η θερμοκρασία θα κινείται κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες για έξοδο

Ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τα Κούλουμα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια λόγω του βορείου ρεύματος. Πρωινές ασθενείς βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στην Εύβοια, ενώ στη βόρεια Κρήτη θα εκδηλωθούν λίγα φαινόμενα γύρω από τα ορεινά, με γρήγορη εξασθένηση από το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα περισσότερα ηπειρωτικά θα είναι ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Για το πέταγμα του χαρταετού, ιδανικές θεωρούνται γενικά συνθήκες με σταθερό άνεμο 3 με 4 μποφόρ, με ομοιόμορφη ροή και χωρίς έντονες ριπές, ώστε να αποφεύγεται η αστάθεια. Στα ανατολικά ηπειρωτικά — όπως η Εύβοια, η Αττική κυρίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα και η ανατολική Πελοπόννησος — οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρότεροι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ.

Η εικόνα της εβδομάδας

Η εβδομάδα που ακολουθεί θα είναι ιδανική για εξωτερικές δραστηριότητες και μικρές αποδράσεις, με κυρίαρχο στοιχείο την ηλιοφάνεια και τη σταθερότητα. Παράλληλα όμως θα διατηρηθεί το πρωινό και βραδινό κρύο, θυμίζοντας ότι ο χειμώνας δεν έχει αποχωρήσει πλήρως. Ο αντικυκλώνας παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, διατηρώντας τις κακοκαιρίες εκτός ελληνικού χώρου.

