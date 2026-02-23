Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Μικρή άνοδος και στη συνέχεια βοριάδες

Newsbomb

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από μια ιδιαίτερα βροχερή εβδομάδα, περνάμε πλέον σε μια περίοδο σταθερότητας για τον καιρό στην Ελλάδα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος:

Ισχυρός αντικυκλώνας λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες στη χώρα μας!

Αντικυκλωνική κυριαρχία – Σε τροχιά ηλιοφάνειας και σταθερότητας

Μετά από μια ιδιαίτερα βροχερή εβδομάδα, περνάμε πλέον σε μια περίοδο σταθερότητας, καθώς ένας ισχυρός αντικυκλώνας-εμποδιστής μετατοπίζεται νοτιοανατολικά και καλύπτει τη χώρα μας. Οι υψηλές πιέσεις εγκαθίστανται στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και λειτουργούν ως «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες του Ατλαντικού, οι οποίες παραμένουν δυτικότερα, ενώ τα χαμηλά της ανατολικής Ευρώπης δεν καταφέρνουν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη χώρα μας.

Διαμορφώνεται έτσι ένα ήπιο και σχετικά ξηρό καιρικό μοτίβο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες και περιορισμένη αστάθεια.
Μόνο στα μέσα της εβδομάδας, λόγω μιας μικρής ταλάντωσης του αντικυκλωνικού πεδίου, ενδέχεται να εμφανιστούν λίγες νεφώσεις και ασθενή φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα.

Μικρή άνοδος και στη συνέχεια βοριάδες

Η Τρίτη θα ξεχωρίσει, καθώς οι νοτιάδες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία ακόμη και κοντά στους 20 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Από το απόγευμα της Τρίτης και ιδίως από την Τετάρτη και έπειτα θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, κατά τόπους ισχυροί 6 με 7 μποφόρ. Πρόκειται για πιο ξηρούς ανέμους που θα μειώσουν την υγρασία και θα διατηρήσουν καθαρή την ατμόσφαιρα, όμως θα συγκρατήσουν τις θερμοκρασίες.
Τα πρωινά θα είναι ψυχρά, με μονοψήφιες τιμές και τοπικό παγετό στα ορεινά, ενώ το μεσημέρι η θερμοκρασία θα κινείται κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες για έξοδο

Ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τα Κούλουμα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια λόγω του βορείου ρεύματος. Πρωινές ασθενείς βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στην Εύβοια, ενώ στη βόρεια Κρήτη θα εκδηλωθούν λίγα φαινόμενα γύρω από τα ορεινά, με γρήγορη εξασθένηση από το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα περισσότερα ηπειρωτικά θα είναι ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Για το πέταγμα του χαρταετού, ιδανικές θεωρούνται γενικά συνθήκες με σταθερό άνεμο 3 με 4 μποφόρ, με ομοιόμορφη ροή και χωρίς έντονες ριπές, ώστε να αποφεύγεται η αστάθεια. Στα ανατολικά ηπειρωτικά — όπως η Εύβοια, η Αττική κυρίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα και η ανατολική Πελοπόννησος — οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρότεροι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ.

Η εικόνα της εβδομάδας

Η εβδομάδα που ακολουθεί θα είναι ιδανική για εξωτερικές δραστηριότητες και μικρές αποδράσεις, με κυρίαρχο στοιχείο την ηλιοφάνεια και τη σταθερότητα. Παράλληλα όμως θα διατηρηθεί το πρωινό και βραδινό κρύο, θυμίζοντας ότι ο χειμώνας δεν έχει αποχωρήσει πλήρως. Ο αντικυκλώνας παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, διατηρώντας τις κακοκαιρίες εκτός ελληνικού χώρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Αλάσκα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη για τα Κούλουμα

08:37WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Αυξημένη η στάθμη του ποταμού - «Εάν σπάσουν κι άλλα αναχώματα θα κινδυνεύσουν οικισμοί»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς θα απαντήσει σε μία αμερικανική επίθεση – Μία δολοφονία του Χαμενεΐ θα προκαλούσε παγκόσμια τζιχάντ

08:18ΥΓΕΙΑ

Μοναδικά ευρήματα για την σχέση της εγκυμοσύνης με τον εγκέφαλο των γυναικών

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε 28χρονη από το Σουδάν ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Ξεφάντωμα και διασκέδαση σε όλη την Ελλάδα

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Μεγάλη προσοχή στο πέταγμα του χαρταετού – Συμβουλές από τον ΔΕΔΔΗΕ

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Καθαρά Δευτέρα (23/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό ατύχημα στο Νεπάλ: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι, 17 νεκροί

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη - Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του και ζητά δικαιοσύνη όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

07:48LIFESTYLE

Οι παρουσιαστές πετάνε χαρταετό και το MEGA αλλάζει ξανά τη βραδινή ζώνη

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Φτιάξτε τον δικό σας παραδοσιακό, εξάγωνο χαρταετό - 4 απλά βήματα

07:40WHAT THE FACT

Συναγερμός στον Αμαζόνιο: Ταχύτατη εξάπλωση του «χρυσού μυδιού» απειλεί το οικοσύστημα

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτές μέχρι το μεσημέρι οι αγορές σε Βαρβάκειο και Καπάνι για τα ψώνια τελευταίας στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς θα απαντήσει σε μία αμερικανική επίθεση – Μία δολοφονία του Χαμενεΐ θα προκαλούσε παγκόσμια τζιχάντ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική θύελλα για το βίντεο Γεωργιάδη από τη Νίκαια - «Τραμπούκο» τον αποκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραίτηση ζητά η ΝΕΑΡ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη - Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του και ζητά δικαιοσύνη όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:40WHAT THE FACT

Συναγερμός στον Αμαζόνιο: Ταχύτατη εξάπλωση του «χρυσού μυδιού» απειλεί το οικοσύστημα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές 2027: Η αυτοδυναμία της ΝΔ, ο Δένδιας και ο γρίφος της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» – Έκκληση για ψυχραιμία από την πρόεδρο Σέινμπαουμ

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: «Τα καμιόνια έγιναν φέρετρα» - Ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας στο Newsbomb για την εκτέλεση των 200

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

08:18ΥΓΕΙΑ

Μοναδικά ευρήματα για την σχέση της εγκυμοσύνης με τον εγκέφαλο των γυναικών

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ