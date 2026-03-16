ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Επιβεβαιώνεται ο ρόλος της συνδικαλιστικής μαφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ

Snapshot Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΣΕΕ ως «δούρειο ίππο» κυβερνήσεων και εργοδοσίας.

Ο Παναγόπουλος κατηγορείται για μη δήλωση ποσού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία πενταετία, παράλληλα με τη στήριξή του σε κυβερνητικές πολιτικές που μειώνουν τους μισθούς.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει την ανάγκη οι εργαζόμενοι να απομακρύνουν τη συνδικαλιστική ηγεσία αυτή και να αναλάβουν οι ίδιοι τον έλεγχο των συνδικάτων.

Η αλλαγή συσχετισμών σε συνδικάτα και εργατικά κέντρα θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση του εργατικού κινήματος.

«Τα νέα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με τον εργατοπατέρα ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλο, αλλά και το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, Στρατινάκη, επιβεβαιώνουν τον ρόλο της συνδικαλιστικής μαφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, ως "δούρειου ίππου" των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, απ' ό,τι φαίνεται με το αζημίωτο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και τονίζει:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει εδώ και τώρα να δώσει εξηγήσεις όχι μόνο για την εμπλοκή βασικού στελέχους του Υπουργείου Εργασίας στην υπόθεση, αλλά και για το γεγονός ότι διαπραγματεύτηκε και συνέγραψε εν κρυπτώ με τον Παναγόπουλο, τον νόμο που βάζει "ταφόπλακα" στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται ορατά σε μια σειρά κλάδους».

«Συνιστά τουλάχιστον πρόκληση για τους εργαζόμενους, που βλέπουν τους μισθούς τους να "εξανεμίζονται" πριν τις 20 του μήνα, να μαθαίνουν ότι ο επί 20 χρόνια "εταίρος" και προνομιακός συνομιλητής όλων των κυβερνήσεων και του ΣΕΒ, Παναγόπουλος, ο οποίος μάλιστα έχει βάλει την υπογραφή του για να υπάρχουν σήμερα αυτοί οι μισθοί, "ξέχασε" να δηλώσει ποσά της τάξης των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, μόνο την τελευταία 5ετία. Συνιστά επίσης πρόκληση ότι αυτός και η ομάδα του, όπως και οι παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που τον στηρίζουν, υπηρέτησαν και υπηρετούν τη γραμμή του "κοινωνικού εταιρισμού" στο εργατικό κίνημα, δηλαδή την άποψη ότι εργαζόμενοι και εργοδοσία μπορούν να έχουν κοινά συμφέροντα» επισημαίνει επιπλέον η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Κάθε μέρα που περνάει γίνεται και πιο επιτακτική η ανάγκη οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από αυτή τη συνδικαλιστική μαφία, που αξιοποιούσε τα γνωστά "αμαρτωλά" προγράμματα της ΕΕ για να πλουτίζει, να εξαγοράζει συνειδήσεις και να παράγει "νόθους" αντιπροσώπους, ώστε να εξακολουθεί να κάθεται στις καρέκλες της. Να πάρουν τα συνδικάτα στα δικά τους χέρια, αλλάζοντας τους συσχετισμούς παντού, όπως έγινε πρόσφατα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στην ΑΔΕΔΥ και αλλού».

