Αρχή για το Ξέπλυμα για Παναγόπουλο: Δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ - Αντιμέτωπος με κακούργημα

Snapshot Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, κατηγορείται για κακούργημα λόγω μη δήλωσης ποσού άνω των 3 εκατ. ευρώ στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2020 2025.

Η έρευνα αφορά διαχείριση κονδυλίων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τραπεζικούς λογαριασμούς του Παναγόπουλου να έχουν δεσμευτεί.

Η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, φέρεται να υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με διαφορά περίπου 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο σύζυγος της Στρατινάκη, Ανδρέας Γεωργίου, δεν δήλωσε περιουσία ύψους 700.000

800.000 ευρώ την περίοδο 2023 2024.

Οι δικογραφίες για Παναγόπουλο, Στρατινάκη και Γεωργίου έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για περαιτέρω έλεγχο και πιθανό καταλογισμό. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, έπειτα από νέα έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που διενεργήθηκε υπό τον επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του κ. Παναγόπουλου δεν περιλαμβάνονται ποσά που φέρονται να υπερβαίνουν τα 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020–2025.

Η έρευνα της Αρχής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποκαλύψεων για την υπόθεση διαχείρισης κονδυλίων που σχετίζονται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί του κ. Παναγόπουλου, ενώ το πόρισμα της Αρχής έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες.

Όπως σημειώνεται, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν είχε υποχρέωση υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, ωστόσο όφειλε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως επικεφαλής ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Ευρήματα και για Στρατινάκη – Γεωργίου

Παράλληλα, σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής και για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, Άννα Στρατινάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κ. Στρατινάκη φέρεται να υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με τη διαφορά να υπολογίζεται περίπου στα 1,3 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, στοιχεία για παράβαση της νομοθεσίας περί δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προέκυψαν και για τον σύζυγό της, Ανδρέα Γεωργίου, νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας που δραστηριοποιείται σε προγράμματα κατάρτισης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, την περίοδο 2023–2024 δεν δηλώθηκε περιουσία που εκτιμάται μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις, λόγω του ύψους των ποσών αλλά και του γεγονότος ότι η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να συνιστά κακούργημα, ο επικεφαλής της Αρχής κ. Βουρλιώτης διαβίβασε τις σχετικές δικογραφίες στην Εισαγγελία.

Παράλληλα, τα ευρήματα της έρευνας διαβιβάστηκαν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενος καταλογισμός ποσών στους εμπλεκόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση που αφορά τη ΓΣΕΕ, η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Η παραίτηση έγινε δεκτή από το υπουργείο Ανάπτυξης, με σχετική ανακοίνωση να αναφέρει ότι η ίδια επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους υγείας.

