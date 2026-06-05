Το ηφαίστειο Kīlauea συνεχίζει να γράφει ιστορία: Εντυπωσιακές εικόνες από την εκτόξευση λάβας

Το Kīlauea σημείωσε πλέον το μεγαλύτερο πλήθος επεισοδίων εκτόξευσης λάβας που έχει καταγραφεί ποτέ σε ηφαιστειακή έκρηξη αυτού του τύπου

Ανθή Κουρεντζή

Το ηφαίστειο Kīlauea συνεχίζει να γράφει ιστορία: Εντυπωσιακές εικόνες από την εκτόξευση λάβας
ΚΟΣΜΟΣ
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Το ηφαίστειο Kīlauea συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Η συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην κορυφή του, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης, κατέγραψε νέο ρεκόρ σε επεισόδια εκτόξευσης σιντριβανιών λάβας, με το φαινόμενο να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την εκτόξευση λάβας στο ηφαίστειο Kīlauea:

Τα ξημερώματα της Δευτέρας κατέγραψε το 48ο επεισόδιο εκτόξευσης λάβας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δραστηριότητας στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, ξεπερνώντας ένα ιστορικό ορόσημο της δεκαετίας του 1980.

Σύμφωνα με το Hawaiian Volcano Observatory, το Kīlauea σημείωσε πλέον το μεγαλύτερο πλήθος επεισοδίων εκτόξευσης λάβας που έχει καταγραφεί ποτέ σε ηφαιστειακή έκρηξη αυτού του τύπου.

Παρότι τα επεισόδια διακόπτονται από περιόδους ηρεμίας, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι όλα προέρχονται από τα ίδια ηφαιστειακά ανοίγματα στον κρατήρα Halemaʻumaʻu και επομένως θεωρούνται μέρος της ίδιας συνεχιζόμενης έκρηξης.

Οι τοπικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανή πτώση ηφαιστειακής τέφρας στις γύρω περιοχές, ενώ οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου στο ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη.

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