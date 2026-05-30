Το πιο επικίνδυνο ηφαίστειο των ΗΠΑ θα εκραγεί, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Snapshot Το όρος Ρενιέ στην Ουάσινγκτον θεωρείται το πιο επικίνδυνο ηφαίστειο των ΗΠΑ λόγω του ύψους, των σεισμών και της θέσης του κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Οι λαχάρ, ροές λάσπης και βραχωδών υλικών, μπορούν να καταστρέψουν πόλεις όπως Όρτινγκ, Πουγιαλούπ και Σάμνερ μέσα σε 30 λεπτά, επηρεάζοντας έως 60.000 κατοίκους.

Τα λαχάρ μπορούν να προκληθούν χωρίς έκρηξη, από βροχοπτώσεις, λιώσιμο χιονιού ή βλάβη φράγματος και να εμφανιστούν ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων Cascades έχει εγκαταστήσει δίκτυο ανίχνευσης για την έγκαιρη προειδοποίηση και προστασία των κατοίκων.

Ασκήσεις εκκένωσης με τη συμμετοχή σχολείων έχουν δείξει ότι η φυγή με τα πόδια είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των λαχάρ σε σύντομο χρόνο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το όρος Ρενιέ της Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προκαλέσει μια καταστροφική κατολίσθηση που θα μπορούσε να ισοπεδώσει τρεις μεγάλες πόλεις μέσα σε λίγα λεπτά. Στολίδι των καρτ ποστάλ της Ουάσινγκτον, το βουνό με ύψος πάνω από 4,2 μέτρα θεωρείται το πιο επικίνδυνο στις ΗΠΑ λόγω του ύψους του, των συχνών σεισμών και της επισφαλούς τοποθεσίας του δίπλα σε ένα πληθυσμιακό κέντρο με πάνω από 100.000 κατοίκους.

Πολύ πιο καταστροφικά είναι τα λαχάρ, βίαια πολτώδη ιζήματα από βραχώδη συντρίμμια, λάσπη και νερό από το λιώσιμο των πάγων που προέρχονται από τις πλαγιές του βουνού και ρέουν προς τα κάτω με ταχύτητα άνω των 160 χλμ/ώρα, καταστρέφοντας οτιδήποτε βρεθεί στο πέρασμά τους σε λίγα μόνο λεπτά, αναφέρει το Popular Mechanics. Μπορούν επίσης να έχουν ύψος δεκάδων μέτρων και να ταξιδέψουν πάνω από πενήντα μίλια μακριά από το σημείο προέλευσής τους.

«Πρόκειται για πολύπλοκα φαινόμενα που αλλάζουν πολύ κατά τη μεταφορά», δήλωσε στο Popular Mechanics η ηφαιστειολόγος του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού, Lizeth Caballero García. «Μπορούν να αναπτυχθούν, μπορούν να αραιωθούν».

Οι 25 μεγάλοι παγετώνες του όρους Ρενιέ φιλοξενούν πάνω από πέντε φορές περισσότερο χιόνι και πάγο από όλα τα άλλα ηφαίστεια του Κασκέιντ μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή απόψυξη θα μπορούσε να προκαλέσει ένα λαχάρ αποκαλυπτικών διαστάσεων χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό θα ήταν καταστροφικό, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη πορεία λαχάρ του ηφαιστείου διασχίζει την κομητεία Πιρς της Ουάσινγκτον, ένα κέντρο 150.000 κατοίκων που βρίσκεται κοντά στο Σιάτλ. Αν μια από αυτές τις λασπώδεις ροές ξεχυνόταν από το Ρενιέ, θα διέσχιζε με ορμή τις πόλεις Όρτινγκ, Πουγιαλούπ και Σάμνερ σε μόλις 30 λεπτά, επηρεάζοντας ενδεχομένως 60.000 κατοίκους.

Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτές οι κατολισθήσεις θανάτου δεν απαιτούν έκρηξη για να προκαλέσουν όλεθρο - ένα λαχάρ «χωρίς προειδοποίηση» μπορεί να προκληθεί από έντονες βροχοπτώσεις, λιώσιμο χιονιού ή ακόμα και από βλάβη φράγματος. «[Τα λαχάρ που δεν γίνονται αντιληπτά είναι] αυτά που κάνουν θόρυβο τη νύχτα», δήλωσε ο πρώην γεωφυσικός του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων Cascades (CVO) Άντι Λόκχαρτ. «Με τρομάζει».

Μία από τις πιο φονικές καταστροφές σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 1985, όταν το ηφαίστειο Νεβάντο ντελ Ρουίζ της Κολομβίας εξερράγη, προκαλώντας χείμαρρο λάσπης, βράχων, λάβας και παγωμένου νερού που πλημμύρισε την πόλη Αρμέρο, σκοτώνοντας πάνω από 23.000 ανθρώπους σε λίγα μόλις λεπτά, ανέφερε το CNN.

Για να αποτρέψει μια παρόμοια καταστροφή, το CVO έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο οθονών σε όλη την περιοχή για να εντοπίζει λαχάρ και σεισμική δραστηριότητα και να μεταδίδει τις πληροφορίες πίσω στους επιστήμονες και τους διασώστες, ώστε να μπορούν να δράσουν γρήγορα.

Πριν από δύο χρόνια, πάνω από 45.000 μαθητές και προσωπικό από πάνω από 20 σχολεία σε κοινότητες δυτικά του Ρενιέ συμμετείχαν σε μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις λαχάρ στον κόσμο. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η προσομοίωση απέδειξε ότι η φυγή με τα πόδια είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ξεφύγει κανείς από τον κίνδυνο στο σύντομο χρονικό διάστημα που επιτρέπουν τα λαχάρ.

