Ινδονησία: Νέο εντυπωσιακό βίντεο κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο

Νέο βίντεο από την στιγμή της ισχυρής έκρηξης του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία σήμερα το πρωί.

Στο βίντεο φαίνεται ο καπνός να υψώνεται σε μεγάλο ύψος. Όπως έγινε γνωστό τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη του ηφαιστείου.

Οι διασώστες εντόπισαν τους υπόλοιπους επιζώντες από μια ομάδα 20 πεζοπόρων που αγνοούνταν, απομακρύνοντας με ασφάλεια από το βουνό τους περισσότερους. Δύο αχθοφόροι από την ομάδα πεζοπορίας παρέμειναν για να βοηθήσουν τους διασώστες να ανακτήσουν τις σορούς, διευκρίνισαν οι Αρχές.

Οι υπόλοιποι δεκαπέντε πεζοπόροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. «Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο ξένοι και ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε», στην ανατολική Ινδονησία, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kompas TV ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας της Βόρειας Χαλμαχέρα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ομάδα των 20 συνολικά πεζοπόρων - εννέα αλλοδαποί και οι υπόλοιποι ντόπιοι - αποφάσισε να μεταβεί στο όρος Ντούκονο παρά την ισχύουσα απαγόρευση αναρρίχησης. Οι αξιωματούχοι λένε μάλιστα ότι οι προειδοποιήσεις είχαν διαδοθεί ευρέως το τελευταίο διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πανό στις εισόδους των μονοπατιών.

Οι σοροί των πεζοπόρων παραμένουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα, καθώς οι επαναλαμβανόμενες εκρήξεις και το δύσκολο έδαφος έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την εκκένωση, με τις ισχυρές εκρήξεις να διαταράσσουν ακόμη τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Καπνός κάλυψε τον ουρανό και είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, συνοδεύθηκε από «βουητό» και μια στήλη πυκνού καπνού που υψώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του ηφαιστείου Ντουκόνο, δήλωσε η Λάνα Σάρια, υπεύθυνη της Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

Το όρος Ντούκονο έχει εκραγεί σχεδόν 200 φορές από το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με την Ηφαιστειακή Υπηρεσία της Ινδονησίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Επίπεδο 2 του τριβάθμιου συστήματος συναγερμού, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη δραστηριότητα και ανάγκη για επαγρύπνηση.

Τον περασμένο μήνα, το ηφαίστειο εξερράγη ενώ μια ομάδα πεζοπόρων έκανε πεζοπορία σε κοντινή απόσταση. Η στιγμή του χάους, καθώς ένας οδηγός πεζοπορίας παρότρυνε τους άλλους να κατευθυνθούν προς τα πάνω, καταγράφηκε σε ένα βίντεο που αργότερα έγινε viral.

