Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Champions League, στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο, που θα γίνει (30/5-19:00) στη «Puskas Arena», στη Βουδαπέστη.

Η γαλλική ομάδα και κάτοχος του τροπαίου, κουβαλώντας μαζί της το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ από το Μόναχο, αναζητά –στον τρίτο της τελικό- να πάρει τη θέση της... Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας συνεχόμενους τίτλους (μετά το 2018 που το είχε καταφέρει η ισπανική ομάδα).

Η Άρσεναλ αγωνίζεται μόλις σε έναν δεύτερο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, 20 χρόνια μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι το 2006, φτάνοντας στο κορυφαίο ραντεβού, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια.

Πρόκειται για μία άτυπη ρεβάνς των περσινών ημιτελικών, τους οποίους η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με συνολικό σκορ 3-1 (1-0 στο Λονδίνο και 2-1 στο Παρίσι).

Να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η επιδίωξη της Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του Champions League κατέληγε σε αποτυχία, μετατρέποντας τις υψηλές φιλοδοξίες σε απογοήτευση.

Μεταγραφές τεράστιων δαπανών και μια γνώριμη αίσθηση αναταραχής που εμφανιζόταν κάθε χρόνο καθώς πλησίαζαν οι νοκ-άουτ φάσεις.

Τώρα, μετά από χρόνια προσπαθειών, η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε μια φάση κυριαρχίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, την οποία θέλει να επιβεβαιώσει, επαναλμβάνοντας τον περσινό της θρίαμβο στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο.

Μια νίκη απέναντι στην Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης δεν θα πρόσθετε απλώς ένα ακόμα τρόπαιο στη συλλογή της Qatar Sports Investments, αλλά θα επισφράγιζε τη μεταμόρφωση των Παριζιάνων σε μία κυρίαρχη ομάδα της Ευρώπης.

Ενώ πριν από μια δεκαετία, ήταν ένα αουτσάιντερ που απελπισμένα ζητούσε αναγνώριση, τώρα φτάνει στον τελικό του UCL ως η υπερασπίστρια του τίτλου.

Απομακρυσμένη από το μοντέλο των πολλών σούπερ σταρ -Μέσι, Εμπαπέ, Νεϊμάρ- που καθόρισε μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, βιώνει σε μια φιλοσοφική επανεκκίνηση υπό τον προπονητή Λουίς Ενρίκε, ο οποίος αντικατέστησε σταδιακά με την κουλτούρα του συνόλου τις ατομικές ιδιοφυίες.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έγινε το σύμβολο αυτής της αλλαγής. Αν και κάποτε θεωρούνταν κυρίως ένας απρόβλεπτος ντριμπλέρ, τώρα δίνει τον τόνο στο πρεσάρισμα για ολόκληρη την ομάδα, κάτι που ο Λουίς Ενρίκε τόνισε επανειλημμένα ενόψει του τελικού.

Γύρω του, η Παρί Σεν Ζερμέν συγκέντρωσε έναν από τους νεότερους και πιο δυναμικούς κορμούς της Ευρώπης και βασίζεται στην εκρηκτικότητα του Ντεζιρέ Ντουέ, τη μανιώδη ενέργεια και την επαφή του Ζοάο Νέβες, τον έλεγχο του Βιτίνια και την άμεση απειλή του Χβίτσα Κβαρατσκέλιαα.

Στην πορεία της προς τον τελικό της Βουδαπέστης, πέρασε σαν σίφουνας μέσα από την ελίτ της Ευρώπης, παραμερίζοντας τις αγγλικές ομάδες και υποτάσσοντας την Μπάγερν στα ημιτελικά.

Μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει διατηρήσει τα σκήπτρα του Champions League στη σύγχρονη εποχή, και η Παρί Σεν Ζερμέν έχει τώρα την ευκαιρία να τοποθετήσει τον εαυτό της σε αυτή τη σπάνια συζήτηση.

Ο ίδιος ο Λουίς Ενρίκε, ωστόσο, περιέγραψε την Άρσεναλ ως «την καλύτερη ομάδα στον κόσμο χωρίς την μπάλα», επαινώντας την οργάνωση του πρεσαρίσματός της και τη συλλογική της πειθαρχία ενόψει του τελικού.

Για την επισφράγιση της αναγέννησής της η Αρσεναλ

Ο μακρύς δρόμος της Άρσεναλ για την επιστροφή στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου φτάνει στην πιο καθοριστική του βραδιά, κυνηγώντας ένα πρώτο στέμμα που θα σφράγιζε την αναγέννηση που σχεδίασε ο Μικέλ Αρτέτα.

Ο σύλλογος του Λονδίνου άντεξε την πίεση της Μάντσεστερ Σίτι για να κατακτήσει την περασμένη εβδομάδα τον πρώτο του τίτλο στην Premier League μετά από 22 χρόνια.

Μετά την επιστροφή στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, θα επιχειρήσουν να ανέβουν και στον ευρωπαϊκό θρόνο ξεπερνώντας και τον μύθο των «Αήττητων» του Αρσέν Βενγκέρ από τη σεζόν 2003-04.

Μπροστά της, στη Βουδαπέστη, μια τρομερή πρόκληση, η Παρί Σεν Ζερμέν, ένα σπάνιο μείγμα εντυπωσιακού ταλέντου, ευφυΐας και σκληρής δουλειάς.

Όπως και το 2006, όταν έχασε από την Μπαρτσελόνα του Φρανκ Ράικαρντ στη μοναδική προηγούμενη εμφάνισή της σε τελικό, η Άρσεναλ θα ξεκινήσει ως αουτσάιντερ.

Η αμυντική σταθερότητα και η …σοφία στις στημένες φάσεις, έκαναν το παλιό σύνθημα «1-0 για την Άρσεναλ» που σημάδεψε τις μέρες του πρώην προπονητή Τζορτζ Γκράχαμ να τραγουδιέται τώρα με μια νέα αίσθηση υπερηφάνειας.

Οκτώ νίκες ήρθαν με αυτό το σκορ στην Premier League, καθώς η Άρσεναλ κράτησε 19 φορές ανέπαφη την εστία της, ενώ στο Champions League έχει κρατήσει το κορυφαίο στη διοργάνωση ρεκόρ των εννέα αγώνων χωρίς να δεχτεί γκολ, έχοντας παθητικό μόλις έξι γκολ σε 14 αήττητα παιχνίδια.

Η ήττα της Άρσεναλ με 2-1 από την Μπαρτσελόνα το 2006 ακολουθήθηκε τρία χρόνια αργότερα από μια πορεία μέχρι τα ημιτελικά.

Μετά από αυτό, ήταν σαν να βρίσκονταν εκεί απλώς για να συμπληρώνει τον αριθμό ανάμεσα στην ελίτ της Ευρώπης, με επτά διαδοχικούς αποκλεισμούς στη φάση των «16», πριν από πέντε σεζόν όπου απέτυχαν ακόμη και να προκριθούν στη διοργάνωση.

Ακόμη και όταν ο Αρτέτα επέστρεψε στον σύλλογο ως προπονητής το 2019, χρειάστηκε χρόνος για να εδραιωθεί ξανά η Άρσεναλ στην πιο διάσημη σκηνή τη Ευρώπης.

Όμως από τότε, η πρόοδος είναι εντυπωσιακή. Πριν από δύο χρόνια έχασαν για ένα γκολ διαφορά από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά, προτού φτάσουν στα ημιτελικά την περασμένη σεζόν, όπου αποκλείστηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Τώρα μπροστά της έχει την ευκαιρία να αποκαταστήσει την τάξη, ολοκληρώνοντας το ταξίδι από την ομάδα των χαμένων ευκαιριών στο βάθρο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Τα στατιστικά των δύο φιναλίστ και του τελικού

Παρί Σεν Ζερμέν

* Η κάτοχος του τίτλου Παρί είναι η πρώτη γαλλική ομάδα που φτάνει σε τρεις τελικούς Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League και η πρώτη που εμφανίζεται σε συνεχόμενους τελικούς.

* Πέρυσι, έγινε μόλις η δεύτερη γαλλική ομάδα που κατέκτησε τη διοργάνωση, μετά τον θρίαμβο της Μαρσέιγ τη σεζόν 1992/93.

* Η Παρί ΣΖ είναι η πρώτη υπερασπίστρια του τίτλου που φτάνει στον τελικό του Champions League μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης τις σεζόν 2016/17 και 2017/18 – και τις δύο σεζόν η Ρεάλ κατέκτησε τελικά τον τίτλο.

* Η πρωταθλήτρια της γαλλικής Ligue 1 έχει κερδίσει έναν και έχει χάσει έναν από τους δύο προηγούμενους τελικούς της στο Champions League. Έχασε 1-0 από την Μπάγερν τη σεζόν 2019/20 και κέρδισε την Ίντερ με 5-0 πέρυσι, που αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά νίκης σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League.

* Η Παρί ΣΖ έχει κερδίσει πέντε διαδοχικές νοκ-άουτ αναμετρήσεις στο Champions League εναντίον αγγλικών συλλόγων. Πέρυσι απέκλεισε τη Λίβερπουλ, την Άστον Βίλα και την Άρσεναλ στη φάση των «16», στα προημιτελικά και στα ημιτελικά αντίστοιχα, ενώ φέτος κέρδισε την Τσέλσι και τη Λίβερπουλ στη φάση των «16» και στα προημιτελικά.

* Η πρωταθλήτρια Γαλλίας έχει χάσει μόνο έναν από τους τελευταίους 12 αγώνες της σε διοργανώσεις της UEFA εναντίον αγγλικών ομάδων (9 νίκες, 2 ισοπαλίες).

* Η Παρί ΣΖ έχει χάσει μόνο δύο από τα τελευταία 17 παιχνίδια της στη φάση των νοκ-άουτ του Champions League (13 νίκες, 2 ισοπαλίες).

* Η Παρί ΣΖ είναι η πρώτη ομάδα με την κορυφαία επίθεση στη φετινή διοργάνωση με 44 γκολ, γεγονός που την αφήνει ένα γκολ μακριά από το ρεκόρ μιας σεζόν για μια πορεία από τη φάση των ομίλων/League Phase μέχρι τον τελικό – τα 45 γκολ που σημείωσε η Μπαρτσελόνα τη σεζόν 1999/00.

* Ο σύλλογος της γαλλικής πρωτεύουσας δεν έχει φέρει ποτέ 0-0 στη φάση των νοκ-άουτ του Champions League – ένα σερί 64 αγώνων.

* Ο Λουίς Ενρίκε βρίσκεται στον τρίτο του τελικό Champions League ως προπονητής, έχοντας οδηγήσει προηγουμένως την Μπαρτσελόνα στον τίτλο το 2015 και την Παρί ΣΖ πέρυσι. Μόνο τέσσερις προπονητές έχουν κερδίσει περισσότερους από δύο τίτλους: ο Κάρλο Αντσελότι προηγείται με πέντε, ακολουθούμενος από τους Μπομπ Πέισλι, Ζινεντίν Ζιντάν και Πεπ Γκουαρντιόλα με τρεις ο καθένας.

* Ο Λουίς Ενρίκε θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος Ισπανός προπονητής που κερδίζει συνεχόμενους τίτλους Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League μετά τον Χοσέ Βιγιαλόνγκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1955/56 και το 1956/57.

* Ο Χβίτσα Κβαρατσκέλια ισοφάρισε το ρεκόρ συλλόγου του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για τα περισσότερα γκολ σε μία διοργάνωση του Champions League για την Παρί ΣΖ, με δέκα γκολ φέτος.

* Ο Γεωργιανός επιθετικός έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ (γκολ και ασίστ) από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στη φάση των νοκ-άουτ της φετινής διοργάνωσης – δέκα (επτά γκολ και τρεις ασίστ).

* Οι Γουίλιαν Πάτσο, Βιτίνια, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί και Νούνο Μέντες έχουν αγωνιστεί και στους 16 αγώνες που έχει δώσει η Παρί ΣΖ στη διοργάνωση φέτος.

* Ο Ζοάο Νέβες (21 ετών και 245 ημερών) θα μπορούσε να γίνει ο τρίτος νεότερος παίκτης που φτάνει τις 40 εμφανίσεις στο Champions League, μετά τους Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (20 ετών και 31 ημερών) και Τζουντ Μπέλιγχαμ (21 ετών και 164 ημερών).

Άρσεναλ

* Η Άρσεναλ έφτασε στον τελικό του Champions League για δεύτερη φορά, έχοντας προκριθεί ξανά πριν από 20 χρόνια, τη σεζόν 2005/06. Σε εκείνη την περίπτωση, ηττήθηκε με 2-1 από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι.

* Οι «Κανονιέρηδες» είναι ο πέμπτος διαφορετικός αγγλικός σύλλογος που φτάνει στον τελικό του Champions League τις τελευταίες οκτώ σεζόν: η Λίβερπουλ (δύο φορές), η Τότεναμ, η Μάντσεστερ Σίτι (δύο φορές) και η Τσέλσι είναι οι υπόλοιποι.

* Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διεκδικεί να γίνει ο έβδομος αγγλικός σύλλογος που σηκώνει το Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League μετά τις Άστον Βίλα, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νοτινγχαμ Φόρεστ. Κανένα άλλο έθνος δεν έχει αναδείξει περισσότερους από τρεις διαφορετικούς νικητές.

* Η πρωταθλήτρια της Premier League θα μπορούσε να γίνει η 25η διαφορετική ομάδα που κερδίζει το Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League – μία σεζόν μετά την Παρί που έγινε η 24η. Οι τελευταίοι διαδοχικοί νέοι νικητές ήταν η Μπαρτσελόνα και η Μαρσέιγ το 1991/92 και το 1992/93.

* Η Άρσεναλ θα μπορούσε να γίνει ο τέταρτος αγγλικός σύλλογος που κατακτά το Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League και το εγχώριο πρωτάθλημα (νταμπλ) μετά τη Λίβερπουλ (1976/77 και 1983/84), τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1998/99 and 2007/08) και τη Μάντσεστερ Σίτι (2022/23).

* Οι «Κανονιέρηδες» παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα στη φετινή διοργάνωση (11 νίκες, 3 ισοπαλίες) και αυτό είναι το μεγαλύτερο αήττητο σερί τους στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League.

* Η ομάδα του βόρειου Λονδίνου είναι η πρώτη ομάδα που μένει αήττητη στους πρώτους 14 αγώνες μιας και μόνο διοργάνωσης του Champions League.

* Τα εννέα παιχνίδια στα οποία η Άρσεναλ κράτησε ανέπαφη την εστία της στη φετινή διοργάνωση απέχουν ένα παιχνίδι από το να ισοφαρίσουν το ρεκόρ για μία σεζόν (στην εποχή του Champions League, από τη φάση των ομίλων/League Phase έως τον τελικό), το οποίο σημείωσαν οι ίδιοι οι «Κανονιέρηδες» τη σεζόν 2005/06 και η Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2015/16.

* Ο Μικέλ Αρτέτα είναι ο τέταρτος Ισπανός προπονητής που φτάνει σε τελικό Champions League με μη ισπανική ομάδα, μετά τους Ράφα Μπενίτεθ (Λίβερπουλ), Πεπ Γκουαρντιόλα (Μάντσεστερ Σίτι) και Λουίς Ενρίκε (Παρί).

* Η Άρσεναλ έχει χρησιμοποιήσει 29 διαφορετικούς παίκτες στο Champions League φέτος, με τους Νταβίντ Ράγια και Γκαμπριέλ Μαρτινέλι να έχουν τις περισσότερες εμφανίσεις, συμμετέχοντας σε 13 αγώνες ο καθένας.

* Ο Μάιλς Λιούις-Σκέλι (19 ετών και 246 ημερών) θα μπορούσε να γίνει μόλις ο δεύτερος Άγγλος παίκτης που φτάνει τις 20 εμφανίσεις στο Champions League ως έφηβος, μετά τον Τζουντ Μπέλιγχαμ (19 ετών και 104 ημερών).

Διαιτητής

Ο 42χρονος Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ θα διαιτητεύσει τον τελικό του Champions League, πρώτος του σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA

Πιθανές συνθέσεις:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Γουίλιαν Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Γκιόκερες, Τροσάρ.

Η ώρα και το κανάλι

Ο τελικός Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE Sport 1 HD.