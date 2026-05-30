Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

Οι ιδιομορφίες των δημοσκοπήσεων και τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες στον δρόμο για τις κάλπες

Κώστας Τσιτούνας

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα και η καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρωθυπουργός δεν απειλείται από άλλους πολιτικούς.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται ως ο κύριος εναλλακτικός πόλος εξουσίας, κερδίζοντας ψήφους που απομακρύνονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και απειλώντας την κυριαρχία της ΝΔ χωρίς να την ανατρέπει.
  • Η Μαρία Καρυστιανού απολαμβάνει υψηλή κοινωνική συμπάθεια και απειλεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά η υποστήριξή της δεν μεταφράζεται ακόμα σε εμπιστοσύνη για διακυβέρνηση.
  • Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται έντονα τόσο από το πολιτικό όχημα του Τσίπρα όσο και από την αντισυστημική ψήφο που απορροφά η Καρυστιανού.
  • Οι πολίτες εκφράζουν οργή και δυσαρέσκεια προς το σύστημα, αλλά προτιμούν τη σταθερότητα στις εκλογικές επιλογές τους, διαχωρίζοντας την αίσθηση διαμαρτυρίας από την ψήφο εξουσίας.
Snapshot powered by AI

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της ALCO αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό γεμάτο αντιφάσεις: η κοινωνική συμπάθεια δεν μετατρέπεται αυτόματα σε ψήφο εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ πιέζεται ασφυκτικά και ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως ο μόνος που μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της ΝΔ, χωρίς όμως να τη ρίχνει από την κορυφή.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα που αποτυπώνει η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση μετά την επίσημη εμφάνιση των νέων πολιτικών σχηματισμών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού και δεν καταγράφει απλώς νέα ποσοστά.

Καταγράφει μια κοινωνία πολιτικά κατακερματισμένη, συναισθηματικά φορτισμένη και ταυτόχρονα βαθιά αντιφατική. Μπερδεμένη μεταξύ του συναισθήματος και της ικανότητας διακυβέρνησης.

Από τη μία, υπάρχει έντονη κόπωση από το υπάρχον σύστημα, βαθιά δυσπιστία προς τους θεσμούς και ανάγκη πολιτικής ανανέωσης. Από την άλλη, παραμένει ισχυρός ο φόβος της αστάθειας και η αναζήτηση μιας ασφαλούς επιλογής εξουσίας.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με σαφές προβάδισμα, όμως το πραγματικό πολιτικό γεγονός είναι αλλού: ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται δυναμικά ως δεύτερος πόλος του συστήματος, ενώ η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει εντυπωσιακή κοινωνική αποδοχή, χωρίς ακόμη να μετατρέπεται σε καθαρά κυβερνητική προοπτική.

Η καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία δεν φαίνεται να απειλείται από κανέναν παρά τα σημαντικά ποσοστά που καταγράφει ο Αλέξης Τσίπρας.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων φαίνεται να σκέφτεται περίπου ως εξής: «Η Καρυστιανού εκφράζει την οργή μου, αλλά για διακυβέρνηση θα επιλέξω Μητσοτάκη». Πρόκειται για ένα πολιτικό διπλό μήνυμα που εξηγεί γιατί η κυβέρνηση διατηρεί αντοχές παρά τη φθορά.

Εναλλακτικός πόλος ο Τσίπρας

Η δημοσκόπηση της ALCO καταγράφει στην πρόθεση ψήφου την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ποσοστά που αλλάζουν άρδην τον χάρτη της Κεντροαριστεράς και οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχεδόν εκλογική εξαΰλωση.

Ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να ανακτά κάτι που είχε χάσει μετά το 2019: την αίσθηση «χρήσιμης ψήφου» απέναντι στη ΝΔ. Ακόμη και πολίτες που εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις για την περίοδο διακυβέρνησής του, φαίνεται να θεωρούν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να συγκροτήσει εναλλακτικό πόλο εξουσίας.

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός θα μπορούσε να είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες – και με αυθόρμητες απαντήσεις – η απάντηση «κανένας» παραμένει η πλειοψηφική με ποσοστό 29%. Αλλά στη δεύτερη θέση πλέον και με υψηλό ποσοστό (25%) εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν πλέον καθαρά ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κοινωνική δυσαρέσκεια αλλά η πιθανότητα να αποκτήσει ξανά πολιτικό όχημα και κυβερνητική έκφραση.

Το παράδοξο της Καρυστιανού

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι εντελώς διαφορετική. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εμφανίζεται να απειλεί ευθέως το ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση, απορροφώντας ψήφο διαμαρτυρίας, αντισυστημική διάθεση αλλά και ηθική αγανάκτηση γύρω από τα Τέμπη και τη λειτουργία των θεσμών.

Ωστόσο, οι ίδιες μετρήσεις δείχνουν ότι η προσωπική απήχηση της Καρυστιανού δεν μεταφράζεται αυτόματα σε εμπιστοσύνη διακυβέρνησης. Είναι μια ψήφος συναισθηματικής ταύτισης, όχι ακόμη ψήφος κυβερνητικής ανάθεσης.

Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών η Μαρία Καρυστιανού με 32% θετικές γνώμες προηγείται του Κυριάκου Μητσοτάκη που συγκεντρώνει το 28%.

Αυτό ακριβώς δημιουργεί το πολιτικό παράδοξο της εποχής: η κοινωνία αποδοκιμάζει το σύστημα, αλλά μεγάλο μέρος της συνεχίζει να επιλέγει τη σταθερότητα όταν φτάνει στην κάλπη.

Με απλά λόγια, πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι «τους εκφράζει» η Καρυστιανού, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι τη θεωρούν έτοιμη για διακυβέρνηση. Πρόκειται περισσότερο για ψήφο ηθικής διαμαρτυρίας και λιγότερο για ψήφο εξουσίας.

Το πιεσμένο ΠΑΣΟΚ

Το μεγαλύτερο στρατηγικό πρόβλημα της νέας δημοσκόπησης αφορά τη Χαριλάου Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Από τη μία, ο Τσίπρας επαναπατρίζει αντιδεξιούς ψηφοφόρους που αναζητούν κυβερνητική εναλλακτική. Από την άλλη, η Καρυστιανού απορροφά πολίτες που βλέπουν το ΠΑΣΟΚ ως μέρος ενός παλιού και κουρασμένου πολιτικού συστήματος.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ασφυκτικό «ντέρμπι» για την τρίτη θέση που ακυρώνει τη στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη να εμφανιστεί ως ο φυσικός αντίπαλος της ΝΔ.

Παρά τις ανατροπές, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα. Όχι επειδή κυριαρχεί κοινωνικά, αλλά επειδή η αντιπολίτευση εξακολουθεί να μην έχει πείσει ότι διαθέτει πειστική και ασφαλή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Η ακρίβεια, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η φθορά της εξουσίας πιέζουν εμφανώς την κυβέρνηση. Όμως απέναντι σε αυτά, οι πολίτες εμφανίζονται να διαχωρίζουν την οργή από την τελική εκλογική επιλογή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα νότια προάστια της Αττικής, λόγω ποδηλατικού αγώνα

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Βήμα προς βήμα οι επόμενες κινήσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικό υπερ - αεροπλανοφόρο και τεράστια δομή στην έρημο

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσσαρά - Το κλίμα «τρομοκρατίας» στο χωριό και οι κόντρες με τους κτηνοτρόφους

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: «Κορυφώνεται» σήμερα η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλοιό καύσωνα η νοτιοδυτική Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

06:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν σήμερα τα ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά - Πλήρης οδηγός για τους υποψήφιους

06:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σιωπή για συμφωνία με το Ιράν - Ο Τραμπ θα υπογράψει μόνον αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» - Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο λέει ο Χεγκσεθ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παίδων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Μαΐου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο χτύπημα σε ταχύπλοο που διακινούσε ναρκωτικά

05:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεση-μαμούθ 1 δισεκατομμυρίου σε κρυπτονομίσματα του Ιράν

04:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι παίρνουν χρήματα αυτή την εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Από «τροχαίο» ...δολοφονία - Η ανατροπή στην υπόθεση του κοινοτάρχη στην Κρήτη

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε ψυκτικό σύστημα η έκρηξη στο εργοστάσιο - Τρεις τραυματίες

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσσαρά - Το κλίμα «τρομοκρατίας» στο χωριό και οι κόντρες με τους κτηνοτρόφους

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ