Η πολιτική Βαβέλ και οι «όμηροι»

Μάκης Πολλάτος

Η πολιτική Βαβέλ και οι «όμηροι»

Η «κραυγή» του Έντβαρτ Μινχ από γκράφιτι σε σχολείο

SOOC
ΠΟΛΤΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ίδρυση νέων κομμάτων και οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις οποίες θα είναι υποψήφιοι τουλάχιστον 20 εκλογικοί σχηματισμοί με υποψήφιους απ' όλη την επικράτεια είναι ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία: Όχι μόνο επειδή οι ονειροπόλοι πολίτες και οι εναπομείναντες ιδεολόγοι περιμένουν να διαβάσουν και να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα από όσους διεκδικούν την ψήφο τους, προκειμένου να διαψευστεί η εδραιωμένη αντίληψη των κυνικών ότι «αυτή η χώρα δεν σώζεται».

Αλλά κυρίως επειδή αυτοί που θέλουν να αναλάβουν τις τύχες σχεδόν 11 εκατομμυρίων ανθρώπων οφείλουν να αναπτύξουν το σχέδιό τους για την επόμενη ημέρα. Και διότι τα μέτρα που θα προαναγγείλουν ότι θα υλοποιήσουν οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί πρέπει να είναι κοστολογημένα, για να ξέρουμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα και να καταλήξουμε στις αποφάσεις μας.

«Τουλάχιστον στην Αμερική γνωρίζουν: Υπάρχει λογοδοσία και δημοσιοποίηση των χορηγιών που γίνονται στα κόμματα από επιχειρηματίες, εταιρείες και απλούς πολίτες. Ξέρεις ότι αν βγει ο Τραμπ που έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια από τον Μασκ και τους πετρελαιάδες θα ευνοήσει τα συμφέροντά τους και θα τους δώσει αυτοκρατορικά συμβόλαια. Εδώ, τι ξέρουμε; Ποιοι χρηματοδοτούν τα κόμματα και τι επιδιώκουν;» μου έλεγε ελεύθερος επαγγελματίας -με μια θυμόσοφη διάθεση και μάλλον κατασταλαγμένες απόψεις για τη ζωή- ο οποίος θεωρεί ότι πολλά κόμματα και σχεδόν η πλειονότητα των υποψηφίων, στις προεκλογικές τους εκστρατείες, μάλλον θα ξοδέψουν περισσότερα από το πλαφόν ή την προβλεπόμενη κρατική επιχορήγηση.

Ένα σημαντικό θέμα είναι αν μετά τις εκλογές θα συνεχιστεί η πολιτική σταθερότητα. Θα προκύψει αμέσως κυβέρνηση; Ή θα πρέπει να στηθούν και δεύτερες κάλπες εφ' όσον οι σημερινές μετρήσεις επαληθευτούν και η σίγουρα πρώτη ΝΔ δεν επιτύχει σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης;

Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη θα δεχτεί να συνεργαστεί με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη αν τα πολιτικά μαθηματικά δείξουν ότι μόνο με τη συνεργασία των δύο κομμάτων μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση; Θα είναι οι πολίτες «όμηροι» των αποφάσεων του 2ου ή του 3ου κόμματος που έχει κάνει και ολόκληρο συνέδριο για να λάβει την απόφαση ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με το πρώτο κόμμα;

Πόσο ψηλά θα φτάσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που το έκανε το comeback, καμ-μπακ- στον πολιτικό έρωτα των υποστηρικτών του; Θα πλησιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στο 17,83% που είχε συγκεντρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 ή θα κινηθεί στην περιοχή του 15%, περίπου όσο προβλέπεται να συγκεντρώσει και το ΠΑΣΟΚ; Είναι «όμηροι» του Αλέξη Τσίπρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στους οποίους έχει διαμηνυθεί ότι θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί για να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ; Και τι θα πράξουν όσοι δεν γίνουν δεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα; Θα παραμείνουν στον ματαιωμένο ΣΥΡΙΖΑ ή θα επιδιώξουν συμμαχία με άλλα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς;

Τι θα αποφασίσουν επίσης οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που ίδρυσαν το κόμμα Νέα Αριστερά που δημοσκοπικά δείχνει ότι δεν περπατάει; Θα συνταξιοδοτηθούν πολιτικά ή θα προσπαθήσουν να επιβιβαστούν στο όχημα του κόμματος Τσίπρα; Είναι η ηγεσία της Νέας Αριστεράς «όμηρος» του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ; Και τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια επανασυγκόλληση του παζλ; Λειτουργεί η μέθοδος Κιντσούγκι στην πολιτική ή το αποτέλεσμα θα είναι -πολιτικά- αποτρόπαιο;

Τι θα κάνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και πόσους πολίτες θα καταφέρει να συγκινήσει; Θα είναι το κόμμα των Τεμπών και αν αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση θα κάνει μονοθεματική κριτική σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι ή μήπως θα μπορέσει να ενεργοποιήσει μια ευρύτερη ατζέντα;

Είναι το κόμμα Νίκη, που είχε τις σημαντικότερες δεξαμενές των ψηφοφόρων του στη Βόρεια Ελλάδα «όμηρος» του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού; Και θα διασωθεί το κόμμα Νατσιού με τακτικές πολιτικού ακτιβισμού που πρώτη εισήγαγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου; Και τι θα πράξει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που προσδοκούσε διψήφιο ποσοστό αλλά τώρα οι μετρήσεις την τοποθετούν στην περιοχή του 5%; Είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που φιλοδοξούσε να εκφράσει την κοινωνική οργή για τα Τέμπη, «όμηρος» της Μαρίας Καρυστιανού;

Πού θα κινηθεί το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου; Θα παραμείνει μια επί της ουσίας ιδιωτική πολιτική οντότητα στα δεξιά της ΝΔ; Θα κατέλθει ως αρχηγός νέου κόμματος και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς; Και θα κερδίσει ποσοστά άνω του 3% στις 13 περιφέρειες της χώρας ή προσδοκά σε πολύ υψηλά κυρίως στην Πελοπόννησο ώστε να υπερβεί το όριο για είσοδο στη Βουλή; Κι αν ο Αντώνης Σαμαράς κατέλθει τελικά ως αρχηγός νέου κόμματος και συγκεντρώσει το 3%, μήπως αυτό το ποσοστό στερήσει τελικά την αυτοδυναμία από τη ΝΔ; Εχουν δίκιο όσοι μπορεί να θεωρούν ότι υπό μία έννοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, πολιτικά, «όμηρος» του Αντώνη Σαμαρά;

Με έναν τρόπο, στην πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού και στο κατακερματισμένο τοπίο που αναδύεται, μοιάζει σαν να είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις να είναι εγκλωβισμένοι ή εξαρτώμενοι από τις αποφάσεις των άλλων. Όλοι, «όμηροι», όλων δηλαδή!

Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα φαίνεται δύσκολο να προβλέψει κάποιος αν θα προκληθούν τριγμοί στο πολιτικό σύστημα και πόσο ομαλά θα εξελιχθούν οι διεργασίες μετά τις εκλογές. Κι όλα αυτά σε μια εποχή που αναθεωρητικοί γείτονες καιροφυλακτούν και ενώ η παγκόσμια οικονομία μοιάζει με ένα γιγάντιο roller coaster που εδώ και μήνες βρίσκεται σε καθοδική τροχιά και το πρόβλημα -στην οικονομία-φαίνεται ότι είναι αυτό που έρχεται...

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πάνω από 50.000 οχήματα έχουν φύγει ήδη από την Αθήνα για το τριήμερο

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Άκουσα ότι κάποιο drone πέταξε στη Ρουμανία, δεν ξέρω τι είδους είναι

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στη Φλώρινα: Ζήτησαν από 20χρονη χρήματα και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ προσποιούμενοι τους εφοριακούς

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αμετάκλητη η ενοχή των καταδικασθέντων - Επανεξέταση ελαφρυντικού για τρεις

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πέντε απλά «κόλπα» για να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό χωρίς να ανάψεις το κλιματιστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ