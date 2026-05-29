Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ως αποτέλεσμα, η κίνηση σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής να είναι αυξημένη.

Στον Κηφισό επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να καταγράφεται στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, όπου υπάρχουν ουρές αρκετών χιλιομέτρων, οι οποίες φτάνουν από το ύψος του Μοσχάτου έως… τη Μεταμόρφωση!

Προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες από τα Σπάτα μέχρι και την έξοδο προς Αθηνών – Λαμίας, καθώς χιλιάδες οδηγοί κατευθύνονται προς τις εθνικές οδούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από τον Κόμβο Παιανίας έως τον Κόμβο Κηφισίας, και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.