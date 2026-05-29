Φωτιά τώρα στον Πόρο – Επί ποδός η Πυροσβεστική
Οι πρώτες πληροφορίες
Συναγερμός σήμανε στον Πόρο, για φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση.
Η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση από την οικιστική περιοχή, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες.
