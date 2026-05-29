Πανελλήνιες 2026: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

Snapshot Οι Πανελλήνιες εξετάσεις για το 2025

2026 ξεκίνησαν με τους μαθητές της Γ' Λυκείου να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα.

Η πλειονότητα των μαθητών έχει προετοιμαστεί εντατικά για τις εξετάσεις, ενώ κάποιοι συμμετέχουν χωρίς σοβαρή διάθεση.

Δύο μαθητές από το 1ο ΓΕΛ Βριλησσίων δήλωσαν ότι συμμετείχαν είτε για να βοηθήσουν συμβολικά είτε χωρίς σοβαρή προσπάθεια.

Τα θέματα αφορούσαν ηλικίες, συμπεριφορές και μοναξιά, με έναν μαθητή να αναφέρει προσωπικές εμπειρίες με ηλικιωμένους και κοινωνικές δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες, βίντεο: Χάρης Γκίκας

Άνοιξε η αυλαία των Πανελληνίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με τους μαθητές της Γ' Λυκείου να διαγωνίζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Η πλειονότητα των μαθητών, έχει προετοιμαστεί σκληρά όλα τα προηγούμενα χρόνια για αυτή την περίοδο, η οποία θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Ως εκ τούτου, δίνουν όλο τους το «είναι» σ' αυτή τη δοκιμασία.

Κάποιοι άλλοι ωστόσο, είναι παντελώς αδιάφοροι και συμμετέχουν στη διαδικασία για... χαβαλέ και μιας και ζούμε και στην εποχή το διαδικτύου -το οποίο «άγγιξε» το θέμα της επίδρασης που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους νέους- είπαν να γίνουν και viral...

Δύο εξ αυτών ήρθαν «πακέτο» από το 1ο ΓΕΛ Βριλησσίων, έξω από το οποίο βρέθηκε το Newsbomb για να καταγράψει τον παλμό των Πανελληνίων εξετάσεων.

Ο πρώτος νεαρός, λέει στην κάμερα ότι «Τα θέματα, ήταν σχετικά εύκολα. Ήταν κάτι για τις ηλικίες, και τις συμπεριφορές... Ναι, ναι είχε και μοναξιά το θέμα. Εγώ ήρθα για να δώσω το "παρών" και να τους βοηθήσω (σ.σ.: τους διαγωνιζόμενους) να ρίξουμε τις βάσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο έτερος μαθητής, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν δίνω σοβαρά. Τώρα φεύγω να πάω για δουλειά... Και τα υπόλοιπα παιδιά, που έδιναν σοβαρά, χαλαρούς τους είδα. Κι εγώ όλη τη χρονιά που δεν είχα διαβάσει, κάτι έγραψα...».

Εγώ βγαίνω με την τρίτη ηλικία...

«Τα περιμέναμε. Είχαμε προετοιμαστεί. Δεν είμαι πολύ της μοναξιάς εγώ, βγαίνω έξω περνάω καλά εντάξει...

Είναι λίγο κατά σε μένα η μοναξιά. Οι ηλικιωμένοι δεν τους χαρακτηρίζει η μοναξιά. βγαίνουν έξω, πάνε στα ΚΑΠΗ παίζουν τάβλι. Εγώ έγραψα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες...».

Διαβάστε επίσης