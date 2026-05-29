Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων στη Νεοελληνική Γλώσσα

Δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων στη Γλώσσα σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Τις απαντήσεις των θεμάτων στη Νεοελληνική Γλώσσα για τις Πανελλήνιες 2026 δίνει το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO».

Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα των Πανελληνίων 2026 επικεντρώθηκαν στη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, ειδικά στην Τρίτη Ηλικία, με κείμενα από την Μαργαρίτα Βεργολιά, τον Ε. Π. Παπανούτσο και τον Ανδρέα Εμπειρίκο.

Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα κρίθηλαν βατά, εύστοχα και απόλυτα συνυφασμένα με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και ο σχολιασμός τους από τα φροντιστήρια «ΝEO»

Τα σημερινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, εύστοχα και απόλυτα συνυφασμένα με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αποτελούν μια πολύ καλή αρχή για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ικανή να τονώσει την ψυχολογία των υποψηφίων και να επιβραβεύσει τη συστηματική και οργανωμένη προετοιμασία που έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Μια σύντομη αποτίμηση ανά θέμα:

  • Η Θεματολογία: Ο συνδυασμός της υπογεννητικότητας, της σύγχρονης μοναξιάς στην ψηφιακή εποχή και της ανάγκης συνεργασίας των γενεών είναι ζητήματα εξαιρετικά οικεία στους σημερινούς εφήβους. Τους έδωσε το κατάλληλο έδαφος να εκφραστούν ουσιαστικά, σχεδόν βιωματικά. Κείμενα αναφοράς είναι ένα πολύ πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο (23/5) της Μ. Βεργολιά και ένα απόσπασμα δοκιμίου του Παπανούτσου.
  • Οι Ασκήσεις (Θέματα Α & Β): Οι διατυπώσεις ήταν σαφείς, χωρίς "παγίδες" και διφορούμενα σημεία. Η αντιστοίχιση, η θεωρία παραγράφου και η λειτουργία των γλωσσικών επιλογών απαιτούσαν απλώς ψυχραιμία και στέρεη εμπέδωση της θεωρίας. Συγκεκριμένα Θέμα Β πολλαπλής επιλογής χωρίς χωρία και ασκήσεις θεωρίας στα θέματα Β2 & Β3 χωρίς ιδιαίτερη φαντασία. Τρόποι ανάπτυξης και προθετικότητα, συνοχή και συνεκτικότητα και λειτουργία ασύνδετου, α΄ προσώπου στον πληθυντικό αριθμό και συνυποδήλωση είναι τα ζητούμενα των ασκήσεων θεωρίας.
  • Η Λογοτεχνία (Θέμα Γ): Το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου είχε ένα ξεκάθαρο, αισιόδοξο και αγωνιστικό μήνυμα ενάντια στην παραίτηση. Ο εντοπισμός των κειμενικών δεικτών ήταν αρκετά προσιτός, επιτρέποντας εύκολα την τεκμηρίωση.
  • Η Έκθεση (Θέμα Δ): Η παραγωγή λόγου (άρθρο σε σχολική εφημερίδα) είχε απόλυτα κατανοητά ζητούμενα. Τα κειμένα αναφοράς (Κείμενο 1 & 2) πρόσφεραν επαρκές υλικό για την άντληση επιχειρημάτων, επιτρέποντας στους καλά διαβασμένους μαθητές να ξεχωρίσουν μέσω της ορθής δομής και του πλούσιου λεξιλογίου τους.

Συνολικά, τα θέματα κρίνονται βατά, με την προϋπόθεση της κατάλληλης προετοιμασίας και της πλήρους συγκέντρωσης των υποψηφίων.

