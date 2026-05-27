Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

Οι οχιές ξεχωρίζουν από τα υπολοιπα φίδια της χώρας (τα οποία είναι ακίνδυνα για εμάς στο σύνολό τους), με έναν συνδυασμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών

Μάκης Πολλάτος

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έναν οδηγό για το πώς να ξεχωρίζει κανείς τις επικίνδυνες και δηλητηριώδεις οχιές από τα υπόλοιπα φίδια της Ελλάδας, τα οποία στην μεγάλη τους πλειοψηφία είναι εντελώς ακίνδυνα, έδωσε στην δημοσιότητα η εξειδικευμένη ιστοσελίδα herpetofauna.gr

Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 23 είδη φιδιών και 6 είδη άποδων σαυρών που μοιάζουν με φίδια. Τα δηλητηριώδη φίδια της χώρας μας είναι 7. Από αυτά, τα 5 είναι είδη οχιάς και είναι τα μόνα που έχουν επικίνδυνο για εμάς δάγκωμα. Τα υπόλοιπα δύο δηλητηριώδη δεν ανήκουν στις οχιές και έχουν πολύ ασθενές δηλητήριο για να μας προκαλέσουν βλάβες. Όλα τα υπόλοιπα φίδια και άποδες σαύρες είναι μη δηλητηριώδη, εντελώς ακίνδυνα για εμάς.

Τα 5 διαφορετικά είδη οχιάς δεν θα τα βρούμε ποτέ όλα μαζί σε ένα μέρος, αλλά κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο στην Ελλάδα. Σε κάθε περιοχή μπορεί να συναντήσουμε από κανένα έως το πολύ ένα είδος οχιάς, με εξαίρεση κάποιες λίγες περιοχές όπου μπορεί δύο διαφορετικά είδη οχιάς να συναντιούνται στον ίδιο χώρο.

Οι οχιές δεν είναι επιθετικά φίδια και δεν θα μας επιτεθούν ποτέ. Θα δαγκώσουν μόνο ως άμυνα και μόνο αν τις πιάσουμε, τις πατήσουμε ή τις πλησιάσουμε απειλητικά σε αποστάσεις μικρότερες του μισού μέτρου. Η εμβέλεια του χτυπήματος της οχιάς είναι όσο περίπου το μισό της μήκος.

Οι οχιές συχνά μένουν ακίνητες όταν δουν εμάς ή κάποιον θηρευτή, όχι για να μας στήσουν ενέδρα, αλλά για να μπορέσουν να κρυφτούν με το καμουφλάζ τους, επειδή δεν μπορούν να ξεφύγουν γρήγορα όπως άλλα φίδια – είναι σχετικά αργοκίνητες.

Πώς αναγνωρίζουμε μια οχιά;

Οι οχιές ξεχωρίζουν από τα υπολοιπα φίδια της χώρας (τα οποία είναι ακίνδυνα για εμάς στο σύνολό τους), από τον συνδυασμό των παρακάτω χαρακτηριστικών (οι αριθμοί είναι σε αντιστοιχία με τις εικόνες):

1) Κοντόχοντρο σώμα

2) Πολύ πλατύ κεφάλι

3) Κοντή ουρά που στενεύει απότομα

Μια κοινή Οχιά (επάνω αριστερά), μια Οθωμανική οχιά (επάνω δεξιά) και δύο Οχιές της Μήλου (κάτω αριστερά και δεξιά), όλες με διαφορετικά σχέδια και χρώματα, όμως με τρία κοινά χαρακτηριστικά, ο συνδυσμός των οποίων συναντάται μόνο στις οχιές και τις κάνει να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα φίδια της Ελλάδας, ακίνδυνα στο σύνολό τους.

1508.jpg

Το ζιγκ ζαγκ στη ράχη ΔΕΝ το έχουν όλες οι οχιές και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο βοηθητικά στην αναγνώριση και όχι καταλυτικά. Τα σχέδια και τα χρώματα δεν είναι ασφαλή κριτήρια για την αναγνώριση μιας οχιάς, καθώς λόγω της ποικιλομορφίας εντός των ειδών, ενδέχεται κάποιες οχιές να αποκλίνουν της συνηθισμένης εμφάνισης (για παράδειγμα άτονα σχέδια, διακεκομμένο και όχι ενιαίο ζιγκ ζαγκ, πολύ σκούρο φόντο, ενιαίο χρώμα χωρίς σχέδια, και άλλα).

Η κατακόρυφη κόρη ματιού ΔΕΝ είναι ασφαλές κριτήριο αναγνώρισης των οχιών, καθώς το Αγιόφιδο και ο Έρυξ έχουν επίσης κατακόρυφη κόρη ματιού, ενώ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού η κόρη των οχιών ανοίγει και γίνεται στρογγυλή.

Το τριγωνικό κεφάλι ΔΕΝ είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των οχιών, αλλά υπάρχουν και ακίνδυνα φίδια που το μιμούνται, όπως μπορεί να μιμούνται κι άλλα χαρακτηριστικά των οχιών. Ποτέ όμως τα ακίνδυνα φίδια της Ελλάδας δεν φέρουν και τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά!

Δείτε μερικά ακίνδυνα φίδια της Ελλάδας στην παρακάτω εικόνα, ενδεικτικά, για σύγκριση.

1507.jpg

Τέσσερα ακίνδυνα φίδια της χώρας, ενδεικτικά. Α) Λεβαντόφιδο, Β) Σαπίτης, Γ) Έρυξ και Δ) Έφιος. Όλα τους έχουν μακρόστενο σώμα, στενό κεφάλι και μακριά, λεπτή ουρά που στενεύει βαθμιαία και όχι απότομα, με εξαίρεση τον Έρυκα (Γ) ο οποίος έχει κοντόχοντρο σώμα και κολοβή (στρογγυλεμένη) ουρά, όμως έχει στενό κεφάλι και χαρακτηριστικά ακανόνιστα σχέδια «παραλλαγής».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

04:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Προκλητική ειρωνεία και καμία ουσία»

03:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ η Θεώνη Κουφονικολάκου - Ποιοι αναλαμβάνουν αναπληρωτές

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα ΝΔ με 13,4 μονάδες – Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ