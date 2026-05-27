Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

Έναν οδηγό για το πώς να ξεχωρίζει κανείς τις επικίνδυνες και δηλητηριώδεις οχιές από τα υπόλοιπα φίδια της Ελλάδας, τα οποία στην μεγάλη τους πλειοψηφία είναι εντελώς ακίνδυνα, έδωσε στην δημοσιότητα η εξειδικευμένη ιστοσελίδα herpetofauna.gr

Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 23 είδη φιδιών και 6 είδη άποδων σαυρών που μοιάζουν με φίδια. Τα δηλητηριώδη φίδια της χώρας μας είναι 7. Από αυτά, τα 5 είναι είδη οχιάς και είναι τα μόνα που έχουν επικίνδυνο για εμάς δάγκωμα. Τα υπόλοιπα δύο δηλητηριώδη δεν ανήκουν στις οχιές και έχουν πολύ ασθενές δηλητήριο για να μας προκαλέσουν βλάβες. Όλα τα υπόλοιπα φίδια και άποδες σαύρες είναι μη δηλητηριώδη, εντελώς ακίνδυνα για εμάς.

Τα 5 διαφορετικά είδη οχιάς δεν θα τα βρούμε ποτέ όλα μαζί σε ένα μέρος, αλλά κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο στην Ελλάδα. Σε κάθε περιοχή μπορεί να συναντήσουμε από κανένα έως το πολύ ένα είδος οχιάς, με εξαίρεση κάποιες λίγες περιοχές όπου μπορεί δύο διαφορετικά είδη οχιάς να συναντιούνται στον ίδιο χώρο.

Οι οχιές δεν είναι επιθετικά φίδια και δεν θα μας επιτεθούν ποτέ. Θα δαγκώσουν μόνο ως άμυνα και μόνο αν τις πιάσουμε, τις πατήσουμε ή τις πλησιάσουμε απειλητικά σε αποστάσεις μικρότερες του μισού μέτρου. Η εμβέλεια του χτυπήματος της οχιάς είναι όσο περίπου το μισό της μήκος.

Οι οχιές συχνά μένουν ακίνητες όταν δουν εμάς ή κάποιον θηρευτή, όχι για να μας στήσουν ενέδρα, αλλά για να μπορέσουν να κρυφτούν με το καμουφλάζ τους, επειδή δεν μπορούν να ξεφύγουν γρήγορα όπως άλλα φίδια – είναι σχετικά αργοκίνητες.

Πώς αναγνωρίζουμε μια οχιά;

Οι οχιές ξεχωρίζουν από τα υπολοιπα φίδια της χώρας (τα οποία είναι ακίνδυνα για εμάς στο σύνολό τους), από τον συνδυασμό των παρακάτω χαρακτηριστικών (οι αριθμοί είναι σε αντιστοιχία με τις εικόνες):

1) Κοντόχοντρο σώμα

2) Πολύ πλατύ κεφάλι

3) Κοντή ουρά που στενεύει απότομα

Μια κοινή Οχιά (επάνω αριστερά), μια Οθωμανική οχιά (επάνω δεξιά) και δύο Οχιές της Μήλου (κάτω αριστερά και δεξιά), όλες με διαφορετικά σχέδια και χρώματα, όμως με τρία κοινά χαρακτηριστικά, ο συνδυσμός των οποίων συναντάται μόνο στις οχιές και τις κάνει να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα φίδια της Ελλάδας, ακίνδυνα στο σύνολό τους.

Το ζιγκ ζαγκ στη ράχη ΔΕΝ το έχουν όλες οι οχιές και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο βοηθητικά στην αναγνώριση και όχι καταλυτικά. Τα σχέδια και τα χρώματα δεν είναι ασφαλή κριτήρια για την αναγνώριση μιας οχιάς, καθώς λόγω της ποικιλομορφίας εντός των ειδών, ενδέχεται κάποιες οχιές να αποκλίνουν της συνηθισμένης εμφάνισης (για παράδειγμα άτονα σχέδια, διακεκομμένο και όχι ενιαίο ζιγκ ζαγκ, πολύ σκούρο φόντο, ενιαίο χρώμα χωρίς σχέδια, και άλλα).

Η κατακόρυφη κόρη ματιού ΔΕΝ είναι ασφαλές κριτήριο αναγνώρισης των οχιών, καθώς το Αγιόφιδο και ο Έρυξ έχουν επίσης κατακόρυφη κόρη ματιού, ενώ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού η κόρη των οχιών ανοίγει και γίνεται στρογγυλή.

Το τριγωνικό κεφάλι ΔΕΝ είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των οχιών, αλλά υπάρχουν και ακίνδυνα φίδια που το μιμούνται, όπως μπορεί να μιμούνται κι άλλα χαρακτηριστικά των οχιών. Ποτέ όμως τα ακίνδυνα φίδια της Ελλάδας δεν φέρουν και τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά!

Δείτε μερικά ακίνδυνα φίδια της Ελλάδας στην παρακάτω εικόνα, ενδεικτικά, για σύγκριση.

Τέσσερα ακίνδυνα φίδια της χώρας, ενδεικτικά. Α) Λεβαντόφιδο, Β) Σαπίτης, Γ) Έρυξ και Δ) Έφιος. Όλα τους έχουν μακρόστενο σώμα, στενό κεφάλι και μακριά, λεπτή ουρά που στενεύει βαθμιαία και όχι απότομα, με εξαίρεση τον Έρυκα (Γ) ο οποίος έχει κοντόχοντρο σώμα και κολοβή (στρογγυλεμένη) ουρά, όμως έχει στενό κεφάλι και χαρακτηριστικά ακανόνιστα σχέδια «παραλλαγής».

