Σύρος: Εκτός κινδύνου ο 13χρονος που δέχθηκε δάγκωμα από οχιά – Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Αίσιο τέλος φαίνεται ότι θα έχει η περιπέτεια ενός 13χρονου αγοριού από τη Σύρο, το οποίο δέχτηκε δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής (10/04). Το παιδί νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές του νησιού, όταν ο 13χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα επείγοντα.

Παρά το γεγονός ότι η κλινική του εικόνα ήταν σταθερή, οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του δηλητηρίου, ενώ, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η διακομιδή του ανήλικου στην Αθήνα αποφασίστηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές από τη χορηγηθείσα αγωγή.

«Το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο», αναφέρει το νοσοκομείο, στέλνοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στην οικογένειά του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Σχετικά με περιστατικό νοσηλείας 13χρονου παιδιού μετά από δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω:

Τη Μεγάλη Παρασκευή προσήλθε μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 13χρονο παιδί το οποίο είχε δεχθεί δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού.

Το παιδί ήταν σε καλή κλινική κατάσταση με σημειακό μόνο σύμπτωμα του δαγκώματος στο χέρι του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εφημερεύοντες ιατροί και οι νοσηλευτές βάρδιας προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών από την δράση του δηλητηρίου.

Μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης υπήρξε επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων και εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο για να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω απαραιτήτων ενεργειών.

Κατά κύριο λόγο για προληπτικούς λόγους και για την αποφυγή πιθανών παρενεργειών από την χορηγηθείσα αγωγή έγινε διακομιδή του παιδιού σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Από την επικοινωνία που έχει υπάρξει με το παιδιατρικό νοσοκομείο είναι γνωστό ότι το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο.

Ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψει στους δικούς του.

Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά».

