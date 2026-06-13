Το TikTok μπαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η ByteDance, η μητρική εταιρεία του TikTok, συνεργάζεται με τη Seres για τη δημιουργία ενός νέου SUV που θα βασίζεται σε προηγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και cloud τεχνολογίας. Οι δύο εταιρείες εξελίσσουν ένα νέο SUV, το οποίο θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τη συνδεσιμότητα.

Παρότι η είδηση μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι το TikTok ετοιμάζει το δικό του αυτοκίνητο, στην πραγματικότητα η συμμετοχή της ByteDance αφορά την τεχνολογική πλατφόρμα Volcano Engine. Πρόκειται για το οικοσύστημα cloud και AI της κινεζικής εταιρείας, το οποίο θα αποτελέσει τον «εγκέφαλο» του νέου μοντέλου.

Το νέο μοντέλο θα λανσαριστεί μέσω της Saidou Technology, μιας νέας θυγατρικής που δημιούργησε η Seres για να αντικαταστήσει το εμπορικό σήμα Landian. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κίνα, η νέα εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με τη συμμετοχή τοπικών κρατικών φορέων αλλά και σημαντικών προμηθευτών όπως η CATL.

Το πρώτο μοντέλο της Saidou αναμένεται να είναι ένα κομψό crossover με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και range extender. Η τεχνητή νοημοσύνη της ByteDance θα διαχειρίζεται το ψηφιακό περιβάλλον του αυτοκινήτου, τις φωνητικές εντολές, τις εξατομικευμένες λειτουργίες και συνολικά την αλληλεπίδραση οδηγού και συστήματος.

Η Seres διαθέτει ήδη εμπειρία σε συνεργασίες με τεχνολογικούς κολοσσούς, καθώς τα μοντέλα της Aito αξιοποιούν τεχνολογίες της Huawei. Με τη νέα συνεργασία, η ByteDance φιλοδοξεί να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή των «έξυπνων» αυτοκινήτων, ενώ το νέο crossover αναμένεται να απευθυνθεί κυρίως σε νεότερες ηλικίες αγοραστών.

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