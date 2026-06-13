Ford Kuga FHEV AWD για αποδράσεις χωρίς περιορισμούς

Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις απαιτούν ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδους διαδρομή. Από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι ένα ταξίδι με ποδήλατα, σκάφος ή τροχόσπιτο, το Ford Kuga FHEV AWD συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και πραγματικές δυνατότητες κίνησης.

Στην καρδιά του βρίσκεται το προηγμένο σύστημα Intelligent AWD, το οποίο παρακολουθεί διαρκώς την πρόσφυση των τροχών και κατανέμει τη ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες μέσα σε ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

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