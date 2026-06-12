BMW: Ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως
Το αυτοκίνητο που «έγραψε» ιστορία για τη BMW ήταν μία BMW i5 M60 xDrive, η οποία κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Ντίνγκολφινγκ στη Γερμανία και παραδόθηκε σε πελάτη στην Ισπανία
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H BMW πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση, καθώς ανακοίνωσε ότι η συνολική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της ξεπέρασε πλέον τα 2 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως.
Το επίτευγμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τον ρυθμό ανάπτυξης της γερμανικής εταιρείας. Χρειάστηκαν σχεδόν έντεκα χρόνια από την παρουσίαση του πρωτοποριακού BMW i3 το 2013 για να φτάσει το πρώτο εκατομμύριο ηλεκτρικών αυτοκινήτων
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