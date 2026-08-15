Τραγωδία στην Πορτογαλία: 19χρονος Βρετανός ποδηλάτης σκοτώθηκε κατά την διάρκεια αγώνα

Ο 19χρονος ποδηλάτης σκοτώθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα Volta a Portugal την Παρασκευή

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Τραγωδία στην Πορτογαλία: 19χρονος Βρετανός ποδηλάτης σκοτώθηκε κατά την διάρκεια αγώνα
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  • Ο 19χρονος Βρετανός ποδηλάτης Φίνλεϊ Τάρλινγκ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα Volta a Portugal, μετά από παράσυρση από όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.
  • Ο αγώνας διακόπηκε λίγα χιλιόμετρα πριν την ολοκλήρωσή του και η τελετή απονομής ακυρώθηκε.
  • Η σορός του αθλητή μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στην πόλη Βιάνα ντου Καστέλλου για περαιτέρω εξετάσεις.
  • Οι διοργανωτές και η ομάδα NSN Development Team εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Τάρλινγκ.
  • Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας δήλωσε συγκλονισμένος από τον θάνατο του νεαρού ποδηλάτη.
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Πορτογαλία, όταν ένας 19χρονος ποδηλάτης από την Βρετανία έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια του αγώνα Volta a Portugal, το απόγευμα της Παρασκευής

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη, πορτογαλικά και γαλλικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο 19χρονος Φίνλεϊ Τάρλινγκ παρασύρθηκε από όχημα που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα ενός δρόμου στον οποίο διεξαγόταν ο αγώνας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο αγώνας διακόπηκε λίγα χιλιόμετρα πριν ολοκληρωθεί και η τελετή απονομής ακυρώθηκε, ενώ η σορός του αθλητή μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στην πόλη Βιάνα ντου Καστέλλου.

Δείτε την στιγμή που διακόπηκε ο αγώνας:

Σε δήλωσή τους, οι διοργανωτές της Volta a Portugal εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Βρετανού ποδηλάτη.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για τον θάνατο του Φίνλεϊ Τάρλινγκ, της ομάδας NSN Development Team, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια του αγώνα, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τον δήμο Μελγκάσο με εκείνον της Φέιφ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Φίνλεϊ Τάρλινγκ, στους συμπαίκτες του, στην ομάδα NSN Development Team, καθώς και σε όλους τους φίλους και τους αγαπημένους του», αναφέρεται στην δήλωση.

Φίνλεϊ Τάρλινγκ

Ο 19χρονος Φίνλεϊ Τάρλινγκ με την οικογένειά του

Getty Images

Ο Φίνλεϊ Τάρλινγκ ήταν ένας ταλαντούχος και πολλά υποσχόμενος νεαρός ποδηλάτης, ο οποίος είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στο αγώνισμα ατομικής ποδηλασίας κάτω των 23 ετών (U23 Individual Time Trial) στο Βρετανικό Εθνικό Πρωτάθλημα αυτό το καλοκαίρι.

Η ομάδα του, η NSN Development Team, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τον θάνατό του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Φίνλεϊ Τάρλινγκ έχασε την ζωή του σήμερα, κατά τη διάρκεια του Volta a Portugal», ανέφερε η NSN Development Team σε ανακοίνωσή της, την Παρασκευή.

«Ο Φιν ήταν ένα πολύ αγαπητό μέλος της ομάδας μας, αλλά πάνω απ’ όλα ήταν ο γιος, ο αδελφός και ο φίλος μας. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους γονείς του Φιν, τον Μάικλ και τη Ντον, στον αδελφό του Τζος, καθώς και σε όλους όσους είχαν την τύχη να τον θεωρούν φίλο τους. Αναπαύσου εν ειρήνη, Φιν».

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και την ομάδα του Τάρλινγκ, τονίζοντας ότι η είδηση του θανάτου του «τον συγκλόνισε βαθιά».

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