Η Bugatti N1 είναι τηλεόραση 137 ιντσών που… εξαφανίζεται

Η Bugatti συνεργάστηκε με την C Seed και δημιούργησε μια εντυπωσιακή τηλεόραση MicroLED που μεταμορφώνεται από πολυτελές έπιπλο σε οθόνη 137 ιντσών μέσα σε 45 δευτερόλεπτα.

Newsbomb

Η Bugatti N1 είναι τηλεόραση 137 ιντσών που… εξαφανίζεται
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Bugatti επεκτείνει την παρουσία της πέρα από την αυτοκίνηση, παρουσιάζοντας ένα προϊόν που απευθύνεται στους λάτρεις της πολυτέλειας και της υψηλής τεχνολογίας.

Πρόκειται για τη νέα Bugatti N1, μια τηλεόραση που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την αυστριακή C Seed και ξεχωρίζει για το μοναδικό τρόπο λειτουργίας της.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, η N1 μοιάζει με ένα ιδιαίτερα κομψό έπιπλο σαλονιού, με σχεδιαστικές επιρροές από τη Bugatti Tourbillon. Με το πάτημα ενός διακόπτη, το έπιπλο ανοίγει και αποκαλύπτει μια γιγαντιαία οθόνη 4K MicroLED 110 ή 137 ιντσών, η οποία αναπτύσσεται πλήρως σε περίπου 45 δευτερόλεπτα.

Η διαδικασία μεταμόρφωσης αποτελεί από μόνη της ένα τεχνολογικό επίτευγμα και… θέαμα. Η οθόνη ξεδιπλώνεται μέσω ενός σύνθετου μηχανισμού πολλαπλών τμημάτων, ενώ μπορεί να περιστραφεί έως και 180 μοίρες ώστε να προσαρμόζεται στη διάταξη του χώρου.

Σε τεχνικό επίπεδο, η N1 διαθέτει τεχνολογία MicroLED ανάλυσης 4K, υποστήριξη HDR10+ και ειδικό σύστημα βαθμονόμησης που μειώνει στο ελάχιστο τα ορατά κενά μεταξύ των αναδιπλούμενων τμημάτων της οθόνης.

Παράλληλα, ενσωματώνει ηχοσύστημα της Wisdom Audio με ηχεία που αναδύονται αυτόματα κατά τη λειτουργία και κρύβονται ξανά όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται.

Αν και η Bugatti και η C Seed δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα την τιμή, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα προϊόν που απευθύνεται σε ελάχιστους αγοραστές.

Άλλες αντίστοιχες κατασκευές της C Seed κοστίζουν από περίπου 200.000 δολάρια, ενώ προηγούμενη συνεργασία με την Porsche είχε ξεπεράσει τις 400.000 δολάρια.

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