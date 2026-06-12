Μην βιαστείτε να… ξεγράψετε την SEAT

Παρά τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της Cupra μέσα στον όμιλο Volkswagen, η Seat δείχνει αποφασισμένη να παραμείνει ενεργός και ουσιαστικός παίκτης στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Η ισπανική μάρκα εργάζεται ήδη πάνω στην επόμενη ημέρα της, προετοιμάζοντας νέα μοντέλα που θα στοχεύουν στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς.

Η πρόσφατη ανανέωση των Ibiza και Arona αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα ανανέωσης της γκάμας μετά την παρουσίαση της τέταρτης γενιάς Leon το 2020. Τα δύο μοντέλα αναμένεται να αποκτήσουν ήπια υβριδική τεχνολογία από το 2027, παραμένοντας ανταγωνιστικά σε μια αγορά που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς.

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