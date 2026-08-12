Δεκαπενταύγουστος 2026: Επί ποδός η Αστυνομία – Αυξημένα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού και οι δρόμοι της χώρας γεμίζουν με ταξιδιώτες που αφήνουν πίσω την καθημερινότητα, αναζητώντας μερικές ημέρες (ή εβδομάδες, ανάλογα με τα κουμάντα του καθενός) ξεκούρασης και ανεμελιάς.

Είναι η εποχή που το τιμόνι… οδηγεί στις διακοπές, αλλά και η στιγμή που η χαλάρωση μπορεί εύκολα να γίνει απροσεξία. Κάπου εκεί, σε μία στιγμιαία υπερεκτίμηση, μία παράβαση ή ένα απρόσεκτο προσπέρασμα, μπορεί να κρύβεται το κακό. Με αυτό το δεδομένο, η Ελληνική Αστυνομία θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις Υπηρεσίες Τροχαίας εν όψει του Δεκαπενταύγουστου, ενισχύοντας τους ελέγχους σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Ο σχεδιασμός των Αρχών προβλέπει αυξημένη επιχειρησιακή παρουσία των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία ή συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο των μέτρων θα πραγματοποιούνται στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, εντός των πόλεων, καθώς και σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς και άλλα σημεία όπου αναμένεται μαζική μετακίνηση επιβατών.

Αλκοόλ, επικίνδυνες ταχύτητες και μη χρήση κράνους στο «στόχαστρο»

Βαρύτητα θα δοθεί στον εντοπισμό και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Μεταξύ άλλων, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στην υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και τη μη χρήση κράνους.

Παράλληλα, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας θα βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους συναρμόδιους φορείς, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση κυκλοφοριακών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων συνθηκών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα θα βρίσκονται τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας. Περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα θα διατεθούν για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Σε ισχύ οι περιορισμοί για τα φορτηγά

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύσουν, επίσης, οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι συστάσεις προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Συγκεκριμένα, συστήνει: