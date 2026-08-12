Δημήτρης Καταλειφός: «Η ανθρωπότητα είναι σαστισμένη και ακολουθεί σαν κοπάδι»

Ο ηθοποιός εξέφρασε τις σκέψεις του για την σημερινή κοινωνία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Δημήτρης Καταλειφός: «Η ανθρωπότητα είναι σαστισμένη και ακολουθεί σαν κοπάδι»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
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  • Ο Δημήτρης Καταλειφός επισημαίνει ότι η ανθρωπότητα είναι σαστισμένη και ακολουθεί χωρίς αντίδραση τις ταχείες αλλαγές της εποχής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι πόλεμοι.
  • Στην παράσταση «Πέρσες», τονίζεται η απώλεια του μέτρου από την εξουσία και οι καταστροφικές συνέπειες που υφίστανται οι λαοί λόγω των πολέμων.
  • Η αλαζονεία των ηγετών συγκρίνεται με τη μορφή του Ξέρξη, που οδηγεί σε τιμωρία για την ύβρη τους και καταστροφή των λαών.
  • Παρά τις δυσκολίες, η τέχνη θεωρείται δυνατό μέσο αφύπνισης και ελπίδας για τον άνθρωπο.
  • Η συλλογική δύναμη των λαών είναι μεγάλη, αλλά η ενότητα τους δυσχεραίνεται από το διαίρει και βασίλευε και την έλλειψη παιδείας.
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Kαταθέτοντας σκέψεις για την εξουσία που χάνει το μέτρο, τους λαούς που πληρώνουν το τίμημα των πολέμων, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή και την τέχνη, αλλά και για τη δύναμη του θεάτρου, μίλησε ο Δημήτρης Καταλειφός στον Flash 99,4.

Με αφορμή την περιοδεία της παράστασης «Πέρσες» του Αισχύλου, μίλησε στη Σοφία Αποστολίδου για ένα έργο που δεν μιλά μόνο για την ήττα. Είναι ένα έργο για την εξουσία, την αλαζονεία, το μέτρο και, κυρίως, για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από κάθε πόλεμο, σημειώνει.

«Η ανθρωπότητα είναι πολύ σαστισμένη και ακολουθεί σαν κοπάδι»

Ο Δημήτρης Καταλειφός μίλησε για έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, με την ηλεκτρονική εποχή, τους πολέμους, την οικονομική δυσκολία και την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης να δημιουργούν ένα σύνθετο και δύσκολο σκηνικό.

«Ο κόσμος είναι πια τρομακτικά περίπλοκος. Έχει προστεθεί και όλη αυτή η τεράστια αλλαγή που ζούμε στις μέρες μας που είναι αυτή η τρομερή μετάβαση σε αυτό που λέμε “ηλεκτρονική εποχή” και όλα αυτά μαζί, συν τους πολέμους που γίνονται, συν αυτή την τεράστια αλλαγή, συν το AI που αρχίζει και θριαμβεύει και κυριαρχεί παντού».

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα, σημειώνει:

«Ο κόσμος πια ακολουθεί χωρίς να προλάβει να αντιδράσει σε όλες αυτές τις τρομερές αλλαγές που συμβαίνουν, συνοδευμένες και από μια τρομερή οικονομική δυσκολία και κρίση. Οπότε όλο αυτό μαζί, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ανθρωπότητα είναι πολύ σαστισμένη και ακολουθεί σαν κοπάδι».

Παρά την ανησυχία του, ο ηθοποιός εξακολουθεί να βλέπει στην τέχνη τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως αντίβαρο και να οδηγήσει σε μια νέα αφύπνιση:

«Δεν ξέρω πότε και πώς θα μπορέσει να φανεί ένα φως, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την τέχνη και βλέπουμε ότι από την τέχνη πάντα έρχεται ένα φως, ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάπως θα βρεθεί κάτι που θα μας αφυπνίσει».

«Ο άνθρωπος χάνει πια το μέτρο»

Μιλώντας για τη σύγχρονη εποχή, ο Δημήτρης Καταλειφός συνέδεσε την αλαζονεία του Ξέρξη με τη σημερινή εξουσία: «Είναι αυτό που ο άνθρωπος χάνει πια το μέτρο, νομίζει πως γίνεται Θεός και τότε οι θεοί, η μοίρα, το σύμπαν, δεν ξέρω τι απ' όλα, έρχεται και σε τιμωρεί για αυτή την ύβρη».

Ο ίδιος στάθηκε στην απώλεια του μέτρου από εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία και στις συνέπειες που τελικά καλούνται να πληρώσουν οι λαοί: «Αυτοί οι οποίοι είναι στην εξουσία, χάνουν κάποια στιγμή το μέτρο, τυφλώνονται, νομίζουν πως είναι θεοί και τελικά οδηγούν τους λαούς σε μια καταστροφή».

Στους «Πέρσες», όπως εξηγεί, το βάρος πέφτει ακριβώς στους ανθρώπους που βιώνουν τις συνέπειες των αποφάσεων των ηγετών τους:

«Στο δικό μας έργο δηλαδή, στην παράσταση αυτή, έτσι τονίζεται πιο πολύ πόσο θύμα είναι ο λαός εν ονόματι των πολέμων που διεξάγουν οι ηγέτες τους για να επεκτείνουν τη χώρα και τελικά αυτοί που υφίστανται τις πιο λυπηρές συνέπειες είναι οι λαοί που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους, τα παιδιά τους, τους συζύγους τους, τους αγαπημένους τους που σκοτώνονται σε πολέμους και αυτό συμβαίνει επί αιώνες».

«Οι λαοί έχουν μια τεράστια δύναμη»

Ο Δημήτρης Καταλειφός αναγνωρίζει στη συλλογική συνείδηση μια σημαντική δύναμη, επισημαίνοντας ωστόσο πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί η ενότητα.

«Όσο πιο ώριμος είναι ένας λαός, όσο πιο συνειδητοποιημένος, όσο πιο παιδεία έχει και όσο πιο την αίσθηση του μαζί μπορεί να αναπτύξει, έχει μια τεράστια δύναμη ο λαός. Μόνο που συνήθως, επειδή υπάρχει αυτό το διαίρει και βασίλευε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενωθούν οι άνθρωποι για να απαιτήσουν κάτι από τους ηγέτες», καταλήγει.

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