Ο μπόμπιρας από το Baby Shark μεγάλωσε και θέλει να γίνει είδωλο της K-Pop

Από το viral φαινόμενο των 17 δισεκατομμυρίων προβολών στην K-Pop Σκηνή: Ο «Baby Shark Boy» Επιστρέφει για να Κατακτήσει τα Charts!

Newsroom

Ο μπόμπιρας από το Baby Shark μεγάλωσε και θέλει να γίνει είδωλο της K-Pop
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Park Geon-roung, το παιδί του viral βίντεο "Baby Shark", επιστρέφει ως 17χρονος στην K-pop σκηνή με το καλλιτεχνικό όνομα Baby Shark Boy.
  • Το ντεμπούτο του θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2026 με το ψηφιακό single "WAVE", που συνδυάζει τη μελωδία του "Baby Shark" με σύγχρονο K-pop ύφος.
  • Η Pinkfong Company, δημιουργός του αρχικού φαινομένου, στηρίζει το νέο εγχείρημα για διείσδυση στην παγκόσμια αγορά της K-pop.
  • Το "Baby Shark" έγινε το πιο δημοφιλές βίντεο στην ιστορία του YouTube με πάνω από 17 δισεκατομμύρια προβολές και εξελίχθηκε σε ευρύ franchise με τηλεοπτικές σειρές και προϊόντα.
  • Στο νέο κομμάτι "WAVE" συμμετέχει ο Joohoney από το συγκρότημα Monsta X, ενώ ο Park συνυπογράφει τους στίχους και επιθυμεί να μοιραστεί τη δική του μουσική ταυτότητα.
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Το αγοράκι που μεγάλωσε ολόκληρες γενιές με το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του πλανήτη είναι πλέον έτοιμο να αλλάξει πίστα. Ο Park Geon-roung, ο οποίος σε ηλικία μόλις επτά ετών πρωταγωνίστησε στο θρυλικό βίντεο κλιπ «Baby Shark» –το οποίο παραμένει το πιο δημοφιλές βίντεο στην ιστορία του YouTube με πάνω από 17 δισεκατομμύρια προβολές–, κάνει το μεγάλο του βήμα στην K-pop βιομηχανία.

Ο 17χρονος έφηβος πλέον συστήνεται ξανά στο παγκόσμιο κοινό με το καλλιτεχνικό όνομα Baby Shark Boy, προκαλώντας ήδη τεράστιο κύμα ενθουσιασμού και περιέργειας στους κόλπους των μουσικόφιλων.Το επίσημο ντεμπούτο του έχει προγραμματιστεί για τις 20 Αυγούστου 2026, με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου ψηφιακού single που φέρει τον τίτλο «WAVE».

Πίσω από αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα βρίσκεται η Pinkfong Company, η νοτιοκορεατική εταιρεία παιδικής ψυχαγωγίας που δημιούργησε το αρχικό φαινόμενο, η οποία επιχειρεί τώρα να διεισδύσει στην άκρως ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά της K-pop. Το τραγούδι «WAVE» δεν αποτελεί απλώς μια προσπάθεια ανακύκλωσης της παλιάς επιτυχίας, αλλά μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του νεαρού καλλιτέχνη. Η μουσική παραγωγή ενσωματώνει μάλιστα έξυπνα ένα δείγμα από τη γνώριμη μελωδία του «Baby Shark» και περιλαμβάνει αναφορές στην παγκόσμια χορογραφία, όμως το ύφος του είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα K-pop δεδομένα.

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Ο 17χρονος σήμερα Park, το αγοράκι από τι Baby Shark

Ο Park συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το γεμάτο χρώματα και ζωντάνια βίντεο κλιπ του «Baby Shark Dance» το 2016. Το διάσημο παιδικό τραγούδι, που εκτινάχθηκε παγκοσμίως από τη νοτιοκορεατική εταιρεία Pinkfong, έχει στην πραγματικότητα τις ρίζες του σε ένα παραδοσιακό αμερικανικό σύνθημα που τραγουδούσαν οι κατασκηνωτές γύρω από τη φωτιά.Η συγκεκριμένη εκδοχή που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο ερμηνεύτηκε φωνητικά από την τότε 10χρονη Αμερικανοκορεάτισσα τραγουδίστρια Hope Segoine. Στο οπτικό κομμάτι, την παράσταση έκλεψαν δύο μικροί ερμηνευτές που απογείωσαν τη χορογραφία: ο Park Geon-roung και η Elaine Kim Johnston από τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίοι έγιναν άθελά τους τα πρόσωπα του μεγαλύτερου trend στην ιστορία του διαδικτύου.

Μεταμορφωμένο σε ένα σύντομο animated κλιπ με απλή χορογραφία και επαναλαμβανόμενους στίχους για μια οικογένεια καρχαριών, το βίντεο έγινε αμέσως viral. Το χαρακτηριστικό ρεφρέν «ντου ντου ντου» και η χαρακτηριστική κίνηση των χεριών που θυμίζει σαγόνια πυροδότησαν μια παγκόσμια μανία. Το τραγούδι κέρδισε αρχικά την Ασία και στη συνέχεια κατέκτησε τον κόσμο μέσα από διαδικτυακές προκλήσεις (challenges) και ασταμάτητες επαναλήψεις από μικρά παιδιά.

Το 2019 κατάφερε να μπει στο αμερικανικό Billboard Hot 100, ενώ την επόμενη χρονιά εκθρόνισε το "Despacito" των Luis Fonsi και Daddy Yankee ως το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Μάλιστα, το 2022 έγινε το πρώτο βίντεο στην ιστορία της πλατφόρμας που ξεπέρασε το φράγμα των 10 δισεκατομμυρίων προβολών.

Στη συνέχεια, το «Baby Shark» εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο franchise με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο χαρακτήρα και την οικογένειά του (Μαμά, Μπαμπάς, Γιαγιά, Παππούς). Το εγχείρημα επεκτάθηκε σε εφαρμογές για κινητά, βιβλία, εμπορικά προϊόντα, αλλά και στη δική του τηλεοπτική σειρά στο Nickelodeon, με τίτλο Baby Shark's Big Show!. Όσο για το νέο single πρόκειται για ένα κορεατικό κομμάτι με τίτλο «Wave», στο οποίο συμμετέχει ο Joohoney από το K-pop συγκρότημα Monsta X, ενώ τους στίχους συνυπογράφει ο ίδιος ο Park.

«Πάντα ήμουν ευγνώμων που ο κόσμος θυμάται ακόμα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίστηκα ως παιδί. Πριν από δέκα χρόνια χόρευα δίπλα στον Baby Shark. Τώρα, θα ήθελα να μοιραστώ τη δική μου φωνή και μια ιστορία που έγραψα ο ίδιος», είπε ο Park.

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