Baby Shark: Πώς ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων δημιούργησε μια επιχείρηση αξίας $400 εκατομμυρίων

Το Βaby Shark είναι το πιο δημοφιλές βίντεο όλων των εποχών στο YouTube. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια προβολές, βρίσκεται πίσω από μία αυτοκρατορία 400 εκατομμυρίων δολαρίων και μόλις...μπήκε στο χρηματιστήριο

Newsbomb

Baby Shark: Πώς ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων δημιούργησε μια επιχείρηση αξίας $400 εκατομμυρίων
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν ο Κιμ Μιν-σεόκ έδωσε το πράσινο φως τον Ιούνιο του 2016 για τη δημοσίευση ενός κλιπ 90 δευτερολέπτων από ένα παιδικό τραγούδι, δεν είχε ιδέα τι θα ακολουθούσε. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια προβολές - το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube όλων των εποχών . Αυτό το τραγούδι ήταν το απίστευτα πιασάρικο και...κολλητικό Baby Shark.

Όχι μόνο έχει γοητεύσει νήπια και έχει τρομοκρατήσει ενήλικες σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει θέσει και τα θεμέλια για να γίνει ο δημιουργός του, η Pinkfong μια επιχείρηση μέσων ενημέρωσης αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. «Δεν περιμέναμε να ξεχωρίσει από το υπόλοιπο περιεχόμενό μας», δήλωσε στο BBC ο Κιμ, διευθύνων σύμβουλος της Pinkfong, από την έδρα της εταιρείας στη Σεούλ.

«Αλλά κοιτάζοντας πίσω, έγινε ένα σημαντικό ορόσημο που έθεσε τις βάσεις για το παγκόσμιο ταξίδι μας». Χθες Τρίτη (18/11) αυτό το ταξίδι οδήγησε την Pinkfong στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 9% κατά το ντεμπούτο τους, δίνοντάς της μια αποτίμηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν περιμέναμε μισθό»

Η εταιρεία δημιουργούσε ψηφιακό περιεχόμενο για παιδιά έως 12 ετών και ιδρύθηκε το 2010 ως SmartStudy. Είχε μόνο τρεις υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του Κιμ και του επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Ντονγκγού Σον. «Το γραφείο ήταν μικροσκοπικό - ακόμη μικρότερο από αυτό», θυμήθηκε ο Κιμ, δείχνοντας την αίθουσα συνεδριάσεων από την οποία τηλεφωνούσε.

Ήταν τόσο μικρό «δεν περιμέναμε καν μισθό εκείνη την εποχή», είπε μέσω μεταφραστή. Το Pinkfong πέρασε από αρκετές σημαντικές αναβαθμίσεις και αλλαγής, ενώ μεταξύ άλλων μετατόπισε την εστίασή του στα νήπια. Η εταιρεία απέκτησε στη συνέχεια περίπου 100 υπαλλήλους και έδωσε προτεραιότητα σε απλούστερα, βασισμένα στη μάθηση παιχνίδια και περιεχόμενο. «Και τότε εμφανίστηκε το Baby Shark», είπε ο Κιμ.

2022 Macy's Thanksgiving Day Parade

Η εταιρεία είναι γνωστή ως The Pinkfong Company από το 2022, ένα όνομα εμπνευσμένο από μια χαρούμενη και περίεργη αλεπού που εμφανιζόταν σε ένα από τα πρώτα της κινούμενα σχέδια. Αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 340 υπαλλήλους, με γραφεία στο Τόκιο, τη Σαγκάη και το Λος Άντζελες.

Η στιγμή του...μωρού καρχαρία

Το τραγούδι Baby Shark πιστεύεται ότι προήλθε από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 και τραγουδιόταν συχνά σε παιδικές καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Το τραγούδι, το οποίο επαναλαμβάνει τη φράση «Βaby Shark, ντου, ντου, ντου, ντου, ντου, ντου» είναι «ελκυστικό για τα παιδιά, αν και ενδεχομένως ενοχλητικό για τους ενήλικες», δήλωσε ο αναλυτής μέσων ενημέρωσης Kevin Chew από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang.

Ο Κιμ γνωρίζει επίσης πολύ καλά πόσο «πιασάρικο» είναι. «Είναι σαν ένα τραγούδι K-pop. Έχει πολύ γρήγορο ρυθμό, είναι ρυθμικό και είναι εθιστικό», είπε, προσθέτοντας ότι η μελωδία έχει ένα εφέ «ψαλμωδίας», το οποίο το καθιστά εύκολο για τα παιδιά να το θυμούνται.

k.jpg

O Kιμ Μιν Σέοκ στο Χρηματιστήριο

Αλλά έγινε αμέσως επιτυχία και κέρδισε έδαφος μόνο όταν η χορευτική του ρουτίνα παρουσιάστηκε σε παιδικές εκδηλώσεις στη Νοτιοανατολική Ασία. Βίντεο με παιδιά και ενήλικες να χορεύουν το τραγούδι άρχισαν να διαδίδονται στο διαδίκτυο και το κλιπ έγινε viral.

Υπήρχε μια «αίσθηση φεστιβάλ» στο γραφείο του Pinkfong, καθώς η ομάδα παρακολουθούσε τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, είπε ο Κιμ. Τον Νοέμβριο του 2020, το κλιπ του Baby Shark έγινε εκείνο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Αποτέλεσε περίπου το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας τα χρόνια αμέσως μετά την κυκλοφορία του βίντεο και έγινε εφαλτήριο για νέο περιεχόμενο και εμπορεύματα, είπε.

Η Pinkfong ωστόσο αντιμετώπισε μια νομική πρόκληση το 2019, όταν κατηγορήθηκε για λογοκλοπή του έργου ενός Αμερικανού συνθέτη . Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την υπόθεση, αφού η εταιρεία υποστήριξε ότι η εκδοχή της προερχόταν από ένα λαϊκό τραγούδι που είναι δημόσια.

Η νίκη, είπε ο Κιμ, έδωσε ώθηση στην εταιρεία καθώς οι μετοχές της έγιναν δημόσιες. Πρόσθεσε ότι η αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο είχε κατατεθεί πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Η Pinkfong δεν είναι μόνο το Baby Shark

Τα άλλα franchise της Pinkfong, όπως η Bebefinn και η Sealook, αναπτύσσονται ραγδαία, αλλά η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι η επιτυχία της δεν εξαρτάται μόνο από την Baby Shark, δήλωσε ο καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κορέας, Mιν Γιουνγκ Κιμ. Το κοινό-στόχος της εταιρείας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς τα νήπια τείνουν να παρακολουθούν το ίδιο υλικό επανειλημμένα, είπε.

Ο Κιμ Μιν-Σεόκ επιμένει ότι η επιχείρησή του μπορεί να αναπτυχθεί πέρα ​​από το Baby Shark, η οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της Pinkfong. Εν τω μεταξύ, η Bebefinn έχει σημειώσει άλμα μπροστά, δημιουργώντας περίπου το 40% των κερδών της εταιρείας.

Ένας γονέας δήλωσε στο BBC ότι η οικογένειά του έχει ανάμεικτα συναισθήματα για τα βίντεο του Pinkfong. Ο Σαλίμ Νασέφ, πατέρας δύο παιδιών, είπε ότι εκτιμά τις εκπαιδευτικές ιδιότητες του περιεχομένου της εταιρείας, αλλά η σύζυγός του πιστεύει ότι το Baby Shark είναι «υπερβολικά διεγερτικό για τα παιδιά».

Παρόλα αυτά, το viral βίντεο είναι προφανώς αναπόφευκτο, καθώς η κόρη του, η οποία πρόκειται να γίνει τριών ετών, θα κάνει ένα πάρτι γενεθλίων με θέμα το δημοφιλές...καρχαριάκι. Το αν η Pinkfong μπορεί να δημιουργήσει άλλους χαρακτήρες που να ταιριάζουν με την εμπορική απήχηση του Baby Shark παραμένει ασαφές.

Η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 52 εκατομμύρια δολάρια στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να επεκτείνει τη σειρά ταινιών και χαρακτήρων της. Στοχεύει επίσης να γίνει δημιουργός περιεχομένου που βασίζεται στην τεχνολογία, χρησιμοποιώντας πρότυπα προβολής και άλλα δεδομένα για να διαμορφώσει τα νέα της έργα.

Η Pinkfong έχει ήδη πετύχει «αυτό που πολλοί δημιουργοί πάντα ονειρεύονταν», δήλωσε ο Κιμ. Αλλά τώρα πρέπει να δείξει στους επενδυτές ότι δεν είναι απλώς ένα θαύμα που συμβαίνει με μία μόνο επιτυχία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να κάνουν ντους καθημερινά - Δερματολόγος εξηγεί

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Προβλήματα στην υδροδότηση από τη συνεχή βροχόπτωση

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι ΗΠΑ καταρτίζουν κρυφά νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα και τυλίχθηκε στις φλόγες - Απεγκλωβίστηκε την τελευταία στιγμή η οδηγός

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πλησιάζει η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» - Πότε είναι φέτος

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς επειδή του είχαν σπάσει τον καθρέφτη

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας κατασκευής drones στην Καλιφόρνια

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό 12χρονης από 16χρονο - Τι έδειξε

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Τον μαχαίρωσα επειδή με δυσφημούσε από το Facebook», είπε ο 22χρονος για τον Παλαιστίνιο

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπερασπίστηκε τον Μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι - «Είτε σας αρέσει είτε όχι, συμβαίνουν πράγματα»

08:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Ήξερε πολεμικές τέχνες ο 29χρονος, είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 άτομα πριν από 1 μήνα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς – Πόσα χρήματα θα πάρουν ανά ζώο και πότε

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Baby Shark: Πώς ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων έχτισε έναν κολοσσό $400 εκατομμυρίων - Το κλιπ με τις περισσότερες προβολές στο YouTube όλων των εποχών

07:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Άμεση έξοδος ακόμα και πριν τα 62 - Αναλυτικά παραδείγματα

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κουέντιν Ταραντίνο: Αυτοί είναι οι 5 σπουδαιότεροι ηθοποιοί, σύμφωνα με τον θρυλικό σκηνοθέτη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό 12χρονης από 16χρονο - Τι έδειξε

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς επειδή του είχαν σπάσει τον καθρέφτη

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

08:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Ήξερε πολεμικές τέχνες ο 29χρονος, είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 άτομα πριν από 1 μήνα

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα και «κουβαλούν» το διαδίκτυο στις υποδομές τους

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου, ο στενός κορσές του Νίκου, ο παράγοντας και το λογότυπο, «σφίγγα» ο Στάσσης και ο κακός χαμός στα Public

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ