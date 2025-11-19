Baby Shark: Πώς ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων δημιούργησε μια επιχείρηση αξίας $400 εκατομμυρίων

Όταν ο Κιμ Μιν-σεόκ έδωσε το πράσινο φως τον Ιούνιο του 2016 για τη δημοσίευση ενός κλιπ 90 δευτερολέπτων από ένα παιδικό τραγούδι, δεν είχε ιδέα τι θα ακολουθούσε. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια προβολές - το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube όλων των εποχών . Αυτό το τραγούδι ήταν το απίστευτα πιασάρικο και...κολλητικό Baby Shark.

Όχι μόνο έχει γοητεύσει νήπια και έχει τρομοκρατήσει ενήλικες σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει θέσει και τα θεμέλια για να γίνει ο δημιουργός του, η Pinkfong μια επιχείρηση μέσων ενημέρωσης αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. «Δεν περιμέναμε να ξεχωρίσει από το υπόλοιπο περιεχόμενό μας», δήλωσε στο BBC ο Κιμ, διευθύνων σύμβουλος της Pinkfong, από την έδρα της εταιρείας στη Σεούλ.

«Αλλά κοιτάζοντας πίσω, έγινε ένα σημαντικό ορόσημο που έθεσε τις βάσεις για το παγκόσμιο ταξίδι μας». Χθες Τρίτη (18/11) αυτό το ταξίδι οδήγησε την Pinkfong στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 9% κατά το ντεμπούτο τους, δίνοντάς της μια αποτίμηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν περιμέναμε μισθό»

Η εταιρεία δημιουργούσε ψηφιακό περιεχόμενο για παιδιά έως 12 ετών και ιδρύθηκε το 2010 ως SmartStudy. Είχε μόνο τρεις υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του Κιμ και του επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Ντονγκγού Σον. «Το γραφείο ήταν μικροσκοπικό - ακόμη μικρότερο από αυτό», θυμήθηκε ο Κιμ, δείχνοντας την αίθουσα συνεδριάσεων από την οποία τηλεφωνούσε.

Ήταν τόσο μικρό «δεν περιμέναμε καν μισθό εκείνη την εποχή», είπε μέσω μεταφραστή. Το Pinkfong πέρασε από αρκετές σημαντικές αναβαθμίσεις και αλλαγής, ενώ μεταξύ άλλων μετατόπισε την εστίασή του στα νήπια. Η εταιρεία απέκτησε στη συνέχεια περίπου 100 υπαλλήλους και έδωσε προτεραιότητα σε απλούστερα, βασισμένα στη μάθηση παιχνίδια και περιεχόμενο. «Και τότε εμφανίστηκε το Baby Shark», είπε ο Κιμ.

Η εταιρεία είναι γνωστή ως The Pinkfong Company από το 2022, ένα όνομα εμπνευσμένο από μια χαρούμενη και περίεργη αλεπού που εμφανιζόταν σε ένα από τα πρώτα της κινούμενα σχέδια. Αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 340 υπαλλήλους, με γραφεία στο Τόκιο, τη Σαγκάη και το Λος Άντζελες.

Η στιγμή του...μωρού καρχαρία

Το τραγούδι Baby Shark πιστεύεται ότι προήλθε από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 και τραγουδιόταν συχνά σε παιδικές καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Το τραγούδι, το οποίο επαναλαμβάνει τη φράση «Βaby Shark, ντου, ντου, ντου, ντου, ντου, ντου» είναι «ελκυστικό για τα παιδιά, αν και ενδεχομένως ενοχλητικό για τους ενήλικες», δήλωσε ο αναλυτής μέσων ενημέρωσης Kevin Chew από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang.

Ο Κιμ γνωρίζει επίσης πολύ καλά πόσο «πιασάρικο» είναι. «Είναι σαν ένα τραγούδι K-pop. Έχει πολύ γρήγορο ρυθμό, είναι ρυθμικό και είναι εθιστικό», είπε, προσθέτοντας ότι η μελωδία έχει ένα εφέ «ψαλμωδίας», το οποίο το καθιστά εύκολο για τα παιδιά να το θυμούνται.

O Kιμ Μιν Σέοκ στο Χρηματιστήριο

Αλλά έγινε αμέσως επιτυχία και κέρδισε έδαφος μόνο όταν η χορευτική του ρουτίνα παρουσιάστηκε σε παιδικές εκδηλώσεις στη Νοτιοανατολική Ασία. Βίντεο με παιδιά και ενήλικες να χορεύουν το τραγούδι άρχισαν να διαδίδονται στο διαδίκτυο και το κλιπ έγινε viral.

Υπήρχε μια «αίσθηση φεστιβάλ» στο γραφείο του Pinkfong, καθώς η ομάδα παρακολουθούσε τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, είπε ο Κιμ. Τον Νοέμβριο του 2020, το κλιπ του Baby Shark έγινε εκείνο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Αποτέλεσε περίπου το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας τα χρόνια αμέσως μετά την κυκλοφορία του βίντεο και έγινε εφαλτήριο για νέο περιεχόμενο και εμπορεύματα, είπε.

Η Pinkfong ωστόσο αντιμετώπισε μια νομική πρόκληση το 2019, όταν κατηγορήθηκε για λογοκλοπή του έργου ενός Αμερικανού συνθέτη . Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την υπόθεση, αφού η εταιρεία υποστήριξε ότι η εκδοχή της προερχόταν από ένα λαϊκό τραγούδι που είναι δημόσια.

Η νίκη, είπε ο Κιμ, έδωσε ώθηση στην εταιρεία καθώς οι μετοχές της έγιναν δημόσιες. Πρόσθεσε ότι η αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο είχε κατατεθεί πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Η Pinkfong δεν είναι μόνο το Baby Shark

Τα άλλα franchise της Pinkfong, όπως η Bebefinn και η Sealook, αναπτύσσονται ραγδαία, αλλά η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι η επιτυχία της δεν εξαρτάται μόνο από την Baby Shark, δήλωσε ο καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κορέας, Mιν Γιουνγκ Κιμ. Το κοινό-στόχος της εταιρείας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς τα νήπια τείνουν να παρακολουθούν το ίδιο υλικό επανειλημμένα, είπε.

Ο Κιμ Μιν-Σεόκ επιμένει ότι η επιχείρησή του μπορεί να αναπτυχθεί πέρα ​​από το Baby Shark, η οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της Pinkfong. Εν τω μεταξύ, η Bebefinn έχει σημειώσει άλμα μπροστά, δημιουργώντας περίπου το 40% των κερδών της εταιρείας.

Ένας γονέας δήλωσε στο BBC ότι η οικογένειά του έχει ανάμεικτα συναισθήματα για τα βίντεο του Pinkfong. Ο Σαλίμ Νασέφ, πατέρας δύο παιδιών, είπε ότι εκτιμά τις εκπαιδευτικές ιδιότητες του περιεχομένου της εταιρείας, αλλά η σύζυγός του πιστεύει ότι το Baby Shark είναι «υπερβολικά διεγερτικό για τα παιδιά».

Παρόλα αυτά, το viral βίντεο είναι προφανώς αναπόφευκτο, καθώς η κόρη του, η οποία πρόκειται να γίνει τριών ετών, θα κάνει ένα πάρτι γενεθλίων με θέμα το δημοφιλές...καρχαριάκι. Το αν η Pinkfong μπορεί να δημιουργήσει άλλους χαρακτήρες που να ταιριάζουν με την εμπορική απήχηση του Baby Shark παραμένει ασαφές.

Η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 52 εκατομμύρια δολάρια στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να επεκτείνει τη σειρά ταινιών και χαρακτήρων της. Στοχεύει επίσης να γίνει δημιουργός περιεχομένου που βασίζεται στην τεχνολογία, χρησιμοποιώντας πρότυπα προβολής και άλλα δεδομένα για να διαμορφώσει τα νέα της έργα.

Η Pinkfong έχει ήδη πετύχει «αυτό που πολλοί δημιουργοί πάντα ονειρεύονταν», δήλωσε ο Κιμ. Αλλά τώρα πρέπει να δείξει στους επενδυτές ότι δεν είναι απλώς ένα θαύμα που συμβαίνει με μία μόνο επιτυχία.