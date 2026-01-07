Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

Στο «φως» τα πολεμικά όπλα της φυλής των Ικένων έπειτα από 2.000 χρόνια

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

Ο χάλκινος κάρνυξ, η σάλπιγγα που καταλήγει σε σχήμα κεφαλής αγριεμένου ζώου

Υπηρεσία Μουσείων του Νόρφολκ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια σιδερένια πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με τη θρυλική φυλή των Ικένων και την επαναστάτρια βασίλισσα Μπουντίκα, έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο Νόρφολκ της Αγγλίας.

Πρόκειται για έναν χάλκινο κάρνυκα (carnyx), μια σάλπιγγα που κατέληγε σε σχήμα κεφαλής αγριεμένου ζώου. Το εύρημα θεωρείται παγκοσμίως μοναδικό, καθώς είναι το πιο ολοκληρωμένο δείγμα που έχει βρεθεί ποτέ, ενώ είναι μόλις το τρίτο που ανακαλύπτεται στη Βρετανία. Οι πολεμιστές τοποθετούσαν τον κάρνυκα σε ψηλά επιστόμια πάνω από τα κεφάλια τους, παράγοντας έναν τραχύ ήχο που είχε ως στόχο τον εκφοβισμό των Ρωμαίων εισβολέων στο πεδίο της μάχης.

Ένας θησαυρός στην καρδιά των Ικένων

Η ανακάλυψη έγινε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανέγερση κατοικιών. Μαζί με τη σάλπιγγα βρέθηκε μια ολόκληρη συλλογή στρατιωτικών αντικειμένων, όπως πέντε ομφαλοί ασπίδων και ένα χάλκινο πολεμικό λάβαρο σε σχήμα κεφαλής κάπρου – εύρημα που δεν έχει προηγούμενο στα βρετανικά χρονικά.

Ο Mark Hinman, διευθύνων σύμβουλος της Pre-Construct Archaeology, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως «ευκαιρία που συναντά κανείς μια φορά στην καριέρα του», τονίζοντας πως η γεωγραφική θέση του θησαυρού βρίσκεται στο επίκεντρο της επικράτειας των Ικένων. Η φυλή αυτή, υπό την ηγεσία της Μπουντίκα, εξαπέλυσε το 60 μ.Χ. μια σφοδρή –αν και τελικά καταδικασμένη– εξέγερση ενάντια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα αντικείμενα θάφτηκαν κάποια στιγμή μέσα στον 1ο αιώνα μ.Χ.

«Μας κοιτάζει από το παρελθόν»

Ο κάρνυξ φέρει σημάδια επισκευής, γεγονός που υποδηλώνει τη μακροχρόνια χρήση του, ενώ διατηρεί ακόμη και τα μεγάλα «αυτιά» του ζώου στη διακόσμηση της κεφαλής. «Νιώθεις σαν να μας κοιτάζει από το παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Hinman, περιγράφοντας την επιβλητικότητα του αντικειμένου.

Ο Fraser Hunter, κορυφαίος ειδικός του Εθνικού Μουσείου της Σκωτίας, δήλωσε ότι η έρευνα που θα ακολουθήσει θα αναδιαμορφώσει την αντίληψή μας για τη μουσική και τον ήχο στην Εποχή του Σιδήρου. Τα ευρήματα βρίσκονται πλέον στα χέρια των συντηρητών της Μουσειακής Υπηρεσίας του Νόρφολκ, ενώ η νομική τους τύχη θα κριθεί βάσει του Νόμου περί Θησαυρών του 1996.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην εκπομπή του BBC Two, Digging for Britain, στις 14 Ιανουαρίου.

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «αηδιαστικό» κελί που κρατείται ο Μαδούρο: Τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ υπό τον φόβο των καρτέλ

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Αντίνο είπε όχι στη Ρίβερ Πλέιτ και πάει στον Παναθηναϊκό»

15:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Ο λόγος που τα «likes» έχουν μειωθεί - Αναστάτωση στους influencers - Πώς θα κατακτήσετε την πλατφόρμα ξανά

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της σταρ του κινηματογράφου

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξαλλη η Φαίη Σκορδά με τον Γιάνη Βαρουφάκη για την ecstasy: «Είναι σε άλλη πραγματικότητα, ντροπή»

15:13WHAT THE FACT

Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής σε πέντε άτομα έδωσε ένας 50χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείο Παπαγεωργίου

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Warner Bros απορρίπτει και τη νέα προσφορά εξαγοράς από την Paramount - Παραμένει στη συμφωνία με Netflix

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

14:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο - Το πρόγραμμα

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήκει στους συμπολίτες μας στους οποίους λογοδοτώ»

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Πτερύγιο ανεμογεννήτριας κινδυνεύει να σπάσει - Αποκλείστηκε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος ιαπωνικής υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας έχασε κινητό με απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

14:41ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μείνουμε στα μπλόκα - Να μας πάνε φυλακή, τουλάχιστον εκεί θα έχουμε να φάμε»: Τι απαντούν οι αγρότες της Θήβας στον Άρειο Πάγο

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη, από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Φαραντούρη - Φάμελλου

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης στο Newsbomb για τη διαγραφή του: «Δεν βιάζομαι» - Η απάντηση για το πολιτικό του μέλλον

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρι Πόλακ: Ποιος είναι ο έμπειρος δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μαδούρο - Ο άνθρωπος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο

14:41ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μείνουμε στα μπλόκα - Να μας πάνε φυλακή, τουλάχιστον εκεί θα έχουμε να φάμε»: Τι απαντούν οι αγρότες της Θήβας στον Άρειο Πάγο

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξαλλη η Φαίη Σκορδά με τον Γιάνη Βαρουφάκη για την ecstasy: «Είναι σε άλλη πραγματικότητα, ντροπή»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη για το πολιτικό φλερτ με Καρυστιανού

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη, από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Φαραντούρη - Φάμελλου

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό - Δείτε βίντεο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις για τις κόντρες στη βασιλική οικογένεια

13:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:16ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Η Καρυστιανού, το κόμμα, η κριτική και τα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ