Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

Μια σιδερένια πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με τη θρυλική φυλή των Ικένων και την επαναστάτρια βασίλισσα Μπουντίκα, έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο Νόρφολκ της Αγγλίας.

Πρόκειται για έναν χάλκινο κάρνυκα (carnyx), μια σάλπιγγα που κατέληγε σε σχήμα κεφαλής αγριεμένου ζώου. Το εύρημα θεωρείται παγκοσμίως μοναδικό, καθώς είναι το πιο ολοκληρωμένο δείγμα που έχει βρεθεί ποτέ, ενώ είναι μόλις το τρίτο που ανακαλύπτεται στη Βρετανία. Οι πολεμιστές τοποθετούσαν τον κάρνυκα σε ψηλά επιστόμια πάνω από τα κεφάλια τους, παράγοντας έναν τραχύ ήχο που είχε ως στόχο τον εκφοβισμό των Ρωμαίων εισβολέων στο πεδίο της μάχης.

Ένας θησαυρός στην καρδιά των Ικένων

Η ανακάλυψη έγινε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανέγερση κατοικιών. Μαζί με τη σάλπιγγα βρέθηκε μια ολόκληρη συλλογή στρατιωτικών αντικειμένων, όπως πέντε ομφαλοί ασπίδων και ένα χάλκινο πολεμικό λάβαρο σε σχήμα κεφαλής κάπρου – εύρημα που δεν έχει προηγούμενο στα βρετανικά χρονικά.

Ο Mark Hinman, διευθύνων σύμβουλος της Pre-Construct Archaeology, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως «ευκαιρία που συναντά κανείς μια φορά στην καριέρα του», τονίζοντας πως η γεωγραφική θέση του θησαυρού βρίσκεται στο επίκεντρο της επικράτειας των Ικένων. Η φυλή αυτή, υπό την ηγεσία της Μπουντίκα, εξαπέλυσε το 60 μ.Χ. μια σφοδρή –αν και τελικά καταδικασμένη– εξέγερση ενάντια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα αντικείμενα θάφτηκαν κάποια στιγμή μέσα στον 1ο αιώνα μ.Χ.

«Μας κοιτάζει από το παρελθόν»

Ο κάρνυξ φέρει σημάδια επισκευής, γεγονός που υποδηλώνει τη μακροχρόνια χρήση του, ενώ διατηρεί ακόμη και τα μεγάλα «αυτιά» του ζώου στη διακόσμηση της κεφαλής. «Νιώθεις σαν να μας κοιτάζει από το παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Hinman, περιγράφοντας την επιβλητικότητα του αντικειμένου.

Ο Fraser Hunter, κορυφαίος ειδικός του Εθνικού Μουσείου της Σκωτίας, δήλωσε ότι η έρευνα που θα ακολουθήσει θα αναδιαμορφώσει την αντίληψή μας για τη μουσική και τον ήχο στην Εποχή του Σιδήρου. Τα ευρήματα βρίσκονται πλέον στα χέρια των συντηρητών της Μουσειακής Υπηρεσίας του Νόρφολκ, ενώ η νομική τους τύχη θα κριθεί βάσει του Νόμου περί Θησαυρών του 1996.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην εκπομπή του BBC Two, Digging for Britain, στις 14 Ιανουαρίου.

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης