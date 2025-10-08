Ανακάλυψη «έκπληξη» σε φωλιά γυπαετού: Βρέθηκαν σανδάλια 600 ετών και αρχαία αντικείμενα

Η εγκαταλελειμμένη φωλιά μετατράπηκε σε «μουσείο φυσικής ιστορίας», αποκαλύπτοντας σπάνια αντικείμενα που ρίχνουν φως στη ζωή των ανθρώπων και των αρπακτικών πτηνών στο πέρασμα των αιώνων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ανακάλυψη «έκπληξη» σε φωλιά γυπαετού: Βρέθηκαν σανδάλια 600 ετών και αρχαία αντικείμενα

Το αρχαίο σανδάλι που βρέθηκε σε φωλιά γυπαετού φτιαγμένο από γρασίδι και κλαδιά

Lucía Agudo Pérez, CC By 4.0
Ισπανοί ερευνητές έμειναν άναυδοι όταν ανακάλυψαν μια συλλογή ανθρωπογενών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων και ψάθινα σανδάλια, ενσωματωμένα σε εγκαταλελειμμένη φωλιά γυπαετού.

Η αρχική σύγχυση σύντομα μετατράπηκε σε επιστημονική ίντριγκα, όταν αποκαλύφθηκε πως ένα από τα σανδάλια, τύπου «Agobía», είχε μεταφερθεί στη φωλιά από τον ίδιο τον γύπα πριν από περισσότερα από 600 χρόνια.

Η φωλιά ως «μουσείο φυσικής ιστορίας»

Ο οικολόγος Antoni Margalida από το Ινστιτούτο Οικολογίας της Ισπανίας και η ομάδα του ανέσυραν το σανδάλι, μαζί με πολλά άλλα ανθρώπινα ευρήματα – μερικά εξίσου αρχαία, μερικά νεότερα – από την εγκαταλελειμμένη φωλιά.

Οι γυπαετοί, όπως και άλλα αρπακτικά, έχουν την τάση να επαναχρησιμοποιούν τις φωλιές τους για πολλές γενεές. Το φαινόμενο αυτό δίνει νέα διάσταση στην ανακάλυψη. Μελέτες έχουν τεκμηριώσει πως φωλιές ανάλογων πτηνών φτάνουν τα έξι μέτρα σε βάθος λόγω της συνεχούς προσθήκης υλικού, ενώ στη Γροιλανδία, η ανάλυση κουτσουλιών κάτω από φωλιά γερακιού αποδείχτηκε ότι αντιστοιχεί σε μια ιστορία 2.000 ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του σανδαλιού Agobía, μαζί με άλλα αντικείμενα όπως εργαλεία, ένα κομμάτι καλαθιού, βαμμένο δέρμα προβάτου και ένα σκαλισμένο κέρατο αγριόγιδου, δεν φαίνεται πλέον τόσο απίθανη.

Τι βρέθηκε στη φωλιά

Μεταξύ των αντικειμένων βρέθηκε ακόμη και βέλος βαλλίστρας. Οι ερευνητές εικάζουν πως είτε μεταφέρθηκε ως υλικό για τη φωλιά (αντί για κλαδί) είτε ήταν ενσωματωμένο σε κάποιο ζώο που ο γύπας μετέφερε στη φωλιά.

«Αυτό το υλικό είναι πολύ καλά διατηρημένο ανά τους αιώνες», δήλωσε στο National Geographic ο Margalida. Το οικοσύστημα του σπηλαίου εμπόδισε τη διάβρωση από τα στοιχεία της Φύσης, μετατρέποντας τις φωλιές – στις οποίες η ομάδα του Margalida έφτασε με καταρρίχηση – σε ένα -τρόπον τινά- φυσικό μουσείο ιστορίας.

«Κλειδί» για το μέλλον του είδους

Η μελέτη των φωλιών μπορεί να προσφέρει στους οικολόγους σημαντικές πληροφορίες για τους λόγους που οι γυπαετοί εξαφανίστηκαν από την περιοχή. Για τον σκοπό αυτό, θα αναλυθούν κελύφη αυγών και πούπουλα που βρέθηκαν στις φωλιές.

Η ανάλυση αυτή πρέπει να γίνει προσεκτικά, καθώς τα ευρήματα έπρεπε να διαχωριστούν από σχεδόν 2.100 κομμάτια οστών, συμπεριλαμβανομένων 86 οπλών.

«Έχουμε αρκετές ιδέες για ανάλυση στο μέλλον», σημειώνει ο Margalida. «Πιστεύω ότι αυτό το υλικό θα προσφέρει πολλές δυνατότητες».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

