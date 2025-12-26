Αθλητικές μεταδόσεις: Με Μπολόνια-Ολυμπιακός, Boxing Day και Κόπα Άφρικα

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/12).

Newsbomb

Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός
"Δοκιμασία" στην Ιταλία για τους Πειραιώτες
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το παιχνίδι Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό… μενού της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων. Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην Ιταλία και το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Παράλληλα, ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιουκάστλ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης μέρας στην Boxing Day της Αγγλίας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί από το Novasports Premier League, ενώ από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθούν τα ματς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ανγκόλα – Ζιμπάμπουε

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Μπέρμιγχαμ – Ντέρμπι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αίγυπτος - Νότια Αφρική

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Μίντλεσμπρο – Μπλάκμπερν

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Τσέστερφιλντ - Νοτς Κάουντι

Sky Bet EFL League Two 2025-26

19:00

Novasports Start

Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ζάμπια – Κομόρες

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ρέξαμ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Αλ Χιλάλ - Αλ Καλίγ

Roshn Saudi League 2025-26

20:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:30

Novasports 4HD

Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague

20:55

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA Action 2025-26 Ε3510

Μπάσκετ

21:30

Novasports Prime

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

Euroleague

22:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

Premier League 2025/26

22:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μαρόκο – Μάλι

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

23:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: «Τελειώνει» από Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος τον Γενάρη - Τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό

12:50ΕΘΝΙΚΑ

Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν» και έκανε την καταγγελία, ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη

12:23WHAT THE FACT

Στη Νορβηγία, ξεπαγώνουν τα αεροπλάνα πριν πετάξουν - Βίντεο του Newsbomb.gr από το Όσλο δείχνει το πώς

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία αύριο Σάββατο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία: Το πρώτο μου μεροκάματο το έφαγα με φίλες μου στα Μέγαρα

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Kommersant: Ο Πούτιν ίσως θα ήταν ανοιχτός σε ανταλλαγή εδαφών με την Ουκρανία, αλλά επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς

11:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με Μπολόνια-Ολυμπιακός, Boxing Day και Κόπα Άφρικα

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια

11:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «τσίμπησαν» οι live ενημερωτικές εκπομπές τα Χριστούγεννα

11:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο εικαστικός Μιχάλης Κατζουράκης, σε ηλικία 92 ετών

11:05ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι θαύμα»: Μωρό γεννήθηκε μετά από εξαιρετικά σπάνια και επικίνδυνη εγκυμοσύνη έξω από τη μήτρα, αψηφώντας κάθε πιθανότητα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στο χωριό Αθανάσιος Διάκος - Ξεκίνησαν πεζοπορία το πρωί των Χριστουγέννων - Δεν λειτουργούν τα κινητά τους

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ εξοπλισμών στην Ιαπωνία εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με το Πεκίνο - Γιατί το Τόκιο εγκρίνει αμυντικό προϋπολογισμό-μαμούθ

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Θα συναντηθώ άμεσα με Τραμπ - Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου λόγω απεργίας

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Νεκρός ο 7χρονος, σε κρίσιμη κατάσταση ο μικρός αδελφός του μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Άρη Μουγκοπέτρου: «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαζαν» και έκανε την καταγγελία, ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

12:23WHAT THE FACT

Στη Νορβηγία, ξεπαγώνουν τα αεροπλάνα πριν πετάξουν - Βίντεο του Newsbomb.gr από το Όσλο δείχνει το πώς

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Νεκρός ο 7χρονος, σε κρίσιμη κατάσταση ο μικρός αδελφός του μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου, ήθελα μόνο να δω τα παιδιά μου»

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι θαύμα»: Μωρό γεννήθηκε μετά από εξαιρετικά σπάνια και επικίνδυνη εγκυμοσύνη έξω από τη μήτρα, αψηφώντας κάθε πιθανότητα

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στο χωριό Αθανάσιος Διάκος - Ξεκίνησαν πεζοπορία το πρωί των Χριστουγέννων - Δεν λειτουργούν τα κινητά τους

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Για την προστασία των Χριστιανών» - Αεροπορικά πλήγματα εναντίον των «τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚ» στη Νιγηρία με εντολή Τραμπ

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ