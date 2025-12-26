Αθλητικές μεταδόσεις: Με Μπολόνια-Ολυμπιακός, Boxing Day και Κόπα Άφρικα

Το παιχνίδι Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό… μενού της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων. Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην Ιταλία και το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Παράλληλα, ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιουκάστλ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης μέρας στην Boxing Day της Αγγλίας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί από το Novasports Premier League, ενώ από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθούν τα ματς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Ζιμπάμπουε Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος - Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέστερφιλντ - Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two 2025-26 19:00 Novasports Start Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Κομόρες Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Χιλάλ - Αλ Καλίγ Roshn Saudi League 2025-26 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 20:30 Novasports 4HD Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3510 Μπάσκετ 21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Euroleague 22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ Premier League 2025/26 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 23:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή

