Αθλητικές μεταδόσεις: Με Μπολόνια-Ολυμπιακός, Boxing Day και Κόπα Άφρικα
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/12).
Το παιχνίδι Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό… μενού της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων. Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην Ιταλία και το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 με μετάδοση από το Novasports Prime.
Παράλληλα, ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιουκάστλ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης μέρας στην Boxing Day της Αγγλίας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί από το Novasports Premier League, ενώ από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθούν τα ματς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
14:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ανγκόλα – Ζιμπάμπουε
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
14:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Μπέρμιγχαμ – Ντέρμπι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αίγυπτος - Νότια Αφρική
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Μίντλεσμπρο – Μπλάκμπερν
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Τσέστερφιλντ - Νοτς Κάουντι
Sky Bet EFL League Two 2025-26
19:00
Novasports Start
Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ζάμπια – Κομόρες
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Ρέξαμ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Αλ Χιλάλ - Αλ Καλίγ
Roshn Saudi League 2025-26
20:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:30
Novasports 4HD
Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague
20:55
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA Action 2025-26 Ε3510
Μπάσκετ
21:30
Novasports Prime
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
Euroleague
22:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ
Premier League 2025/26
22:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μαρόκο – Μάλι
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
23:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή