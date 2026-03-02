«Ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια» – Οργή από τον Λίβανο για την επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε τα ξημερώματα της Δευτέρας «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, που είχαν αποτέλεσμα να εξαπολυθούν ευρείας κλίμακας αντίποινα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

BREAKING: MULTI STORY BUILDING SEVERELY STRUCK IN SOUTHERN BEIRUT LEBANON





«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του» εναντίον της χώρας, ανέφερε ο Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για «να σταματήσουμε τους υπεύθυνους» και να «προστατεύσουμε» τους πολίτες του Λιβάνου.

أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فإنّ عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض امن لبنان وسلامته للخطر ويمنح اسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه.

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) March 2, 2026



Εντολή εκκένωσης σε πάνω από 50 οικισμούς στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εκκένωση περισσότερων από 50 πόλεων και χωριών στον νότιο Λίβανο, μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ τα ξημερώματα και τα ισραηλινά αντίποινα με πλήγματα στη Βηρυτό.

The Israel Defense Force has ordered the evacuation of over 50 towns and villages across Southern Lebanon, following the launch of several rockets earlier tonight by Hezbollah against Northern Israel and retaliatory strikes by Israel on Beirut. United Nations Security Council…





Την ίδια ώρα, η κατάσταση θέτει εκ νέου υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η τελευταία κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2024, φαίνεται να έχει καταρρεύσει.