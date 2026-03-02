«Ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια» – Οργή από τον Λίβανο για την επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ
Στόχος των ισραηλινών δυνάμεων οι θέσεις της Χεζμπολάχ
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε τα ξημερώματα της Δευτέρας «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, που είχαν αποτέλεσμα να εξαπολυθούν ευρείας κλίμακας αντίποινα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του» εναντίον της χώρας, ανέφερε ο Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για «να σταματήσουμε τους υπεύθυνους» και να «προστατεύσουμε» τους πολίτες του Λιβάνου.
Εντολή εκκένωσης σε πάνω από 50 οικισμούς στο νότιο Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εκκένωση περισσότερων από 50 πόλεων και χωριών στον νότιο Λίβανο, μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ τα ξημερώματα και τα ισραηλινά αντίποινα με πλήγματα στη Βηρυτό.
Την ίδια ώρα, η κατάσταση θέτει εκ νέου υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η τελευταία κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2024, φαίνεται να έχει καταρρεύσει.