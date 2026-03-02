Επίθεση με drone στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές» λέει η Κύπρος – Συστάσεις από τους Βρετανούς

Έκρηξη σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη βρετανική αεροπορική βάση της RAF στο Ακρωτήρι, με τις πρώτες να κάνουν λόγο για πτώση μικρού drone εντός των εγκαταστάσεων.

«Περιορισμένες ζημιές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μέσω X ότι το περιστατικό προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές». Όπως σημείωσε, «οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό τόσο με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων».

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός «αντιδρά σε φερόμενο πλήγμα drone» στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το Λονδίνο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Σε διαρκή συνεδρίαση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Σε διαρκή συνεδρίαση τελεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το περιστατικό στη βρετανική βάση σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε συναγερμό η βάση

Αρχικά ο, στρατιωτικός ανταποκριτής του ισραηλινού Channel 14 ανέφερε ότι υπάρχουν υποψίες για συντριβή αεροσκάφους στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες εντός της βάσης και καταγράφηκαν απογειώσεις αεροσκαφών.

Το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε εντολή να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας».

Παράλληλα, όσοι βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα.

Λίγο μετά τις αναφορές για την έκρηξη, απογειώθηκαν από το Ακρωτήρι τρία αεροσκάφη της RAF: δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager.

Στάρμερ: Το Λονδίνο δέχτηκε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις

Η επίθεση έγινε λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Βρετανία αποδέχθηκε αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για πλήγματα κατά θέσεων ιρανικών πυραύλων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι το Λονδίνο «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες στο Ιράν», τονίζοντας πως η απόφαση αφορά «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό». Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε: «Θυμόμαστε όλοι τα λάθη που έγιναν στο Ιράκ και πήραμε το μάθημά μας από αυτά».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε την απόφαση να δεχτούμε το αίτημα αυτό για να αποτρέψουμε το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

