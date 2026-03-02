Οι δραματικές ώρες πριν την εξολόθρευση του Χαμενεΐ: Πώς «κλείδωσε» το χτύπημα που άλλαξε το Ιράν

Snapshot Η δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πραγματοποιήθηκε μεσημέρι μετά από μήνες παρακολούθησης και αξιοποίησης κρίσιμων πληροφοριών λίγες ώρες πριν το χτύπημα.

Η CIA παρείχε τις κρίσιμες πληροφορίες, ενώ το Ισραήλ ανέλαβε την εκτέλεση της αεροπορικής επίθεσης με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Τεχεράνη.

Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο του Χαμενεΐ και τριών κορυφαίων στελεχών της ιρανικής αμυντικής ηγεσίας, πλήττοντας σημαντικά το καθεστώς.

Η ιρανική αντικατασκοπεία απέτυχε να εντοπίσει τα κενά ασφαλείας, ενώ το Ιράν είχε καταρτίσει σχέδια διαδοχής για την ηγεσία του.

Η επιχείρηση αναδεικνύει τη στενή συνεργασία ΗΠΑ

Ισραήλ και σηματοδοτεί μια νέα εποχή υψηλής ακρίβειας και αιφνιδιαστικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Η επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά καταμεσήμερο. Η επιλογή της χρονικής στιγμής δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μηνών παρακολούθησης, συλλογής πληροφοριών και ενός αιφνιδιαστικού παραθύρου ευκαιρίας, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έσπευσαν να εκμεταλλευτούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κρίσιμα δεδομένα έφτασαν μόλις λίγες ώρες πριν από το χτύπημα, αποκαλύπτοντας ότι ο Χαμενεΐ θα βρισκόταν σε συγκεκριμένο συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της Τεχεράνης, το πρωί του Σαββάτου. Την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο είχαν συγκεντρωθεί ανώτατοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών. Το σκηνικό θεωρήθηκε ιδανικό για ένα χτύπημα υψηλής ακρίβειας και στρατηγικού συμβολισμού.

Παρακολούθηση μηνών και «μοτίβο ζωής»

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Οι ακριβείς μέθοδοι παραμένουν απόρρητες, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σαφείς αιχμές σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπονοώντας τη χρήση εξαιρετικά προηγμένων συστημάτων εντοπισμού.

«Δεν κατάφερε να αποφύγει τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και τα εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο εντοπισμός του Χαμενεΐ μπορεί να βασίστηκε είτε σε ανθρώπινες πηγές εντός του Ιράν είτε, πιθανότερα, σε τεχνικά μέσα παρακολούθησης, όπως υποκλοπές τηλεπικοινωνιών και ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο, το Ισραήλ είχε ήδη δείξει τις δυνατότητές του σε αυτόν τον τομέα, στοχεύοντας επιστήμονες και αξιωματούχους του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσω διείσδυσης σε δίκτυα επικοινωνίας.

Η παρακολούθηση συχνά επεκτείνεται και στους σωματοφύλακες υψηλόβαθμων προσώπων, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός λεπτομερούς «μοτίβου ζωής», δηλαδή ενός χάρτη καθημερινών συνηθειών και μετακινήσεων. Έτσι εντοπίζονται στιγμές ευαλωτότητας, όπου τα μέτρα ασφαλείας χαλαρώνουν ή αλλάζουν.

Κενά ασφαλείας και αποτυχία αντικατασκοπείας

Το Ιράν γνώριζε ότι ο Χαμενεΐ βρισκόταν στο στόχαστρο των αντιπάλων του. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εντοπίσει και να καλύψει τα κρίσιμα κενά ασφαλείας θεωρείται από πολλούς ένδειξη σοβαρής αποτυχίας των ιρανικών υπηρεσιών αντικατασκοπείας. Άλλοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους, βρίσκοντας συνεχώς νέους τρόπους παρακολούθησης.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται οι ιρανικές αρχές να θεώρησαν πως ένα χτύπημα μέρα μεσημέρι θα ήταν λιγότερο πιθανό, ποντάροντας στη λογική ότι οι επιθέσεις συνήθως εκδηλώνονται τη νύχτα, όταν η ανίχνευση είναι δυσκολότερη.

Ο ρόλος της CIA και η «κατανομή εργασίας»

Σύμφωνα με τους New York Times, η κρίσιμη πληροφορία προήλθε από τη CIA και διαβιβάστηκε στο Ισραήλ, το οποίο ανέλαβε την εκτέλεση της επίθεσης. Το μοντέλο συνεργασίας φαίνεται να βασίζεται σε σαφή κατανομή ρόλων: οι ΗΠΑ επικεντρώνονται κυρίως σε στρατιωτικούς στόχους μεγάλης κλίμακας, ενώ το Ισραήλ αναλαμβάνει επιχειρήσεις «αποκεφαλισμού» της ηγεσίας.

Η πληροφόρηση ήταν τόσο ακριβής, ώστε να επιτρέψει τον σχεδιασμό αεροπορικής επιδρομής με μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία εκτόξευσαν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο χτύπημα, αλλά για το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατιωτικής εκστρατείας, η οποία επισπεύστηκε ώστε να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο.

Η επίθεση στην καρδιά της Τεχεράνης

Τα ισραηλινά μαχητικά χρειάζονται περίπου δύο ώρες για να φτάσουν πάνω από την Τεχεράνη, αν και δεν είναι σαφές από ποια απόσταση εκτόξευσαν τα πυρομαχικά. Περί τις 09:40 τοπική ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξαπολύθηκαν περίπου 30 βόμβες κατά του συγκροτήματος όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ.

Οι πολλαπλές εκρήξεις κρίθηκαν αναγκαίες, καθώς ο ανώτατος ηγέτης φέρεται να χρησιμοποιούσε υπόγειο καταφύγιο κάτω από το κτίριο, αν και όχι από τα βαθύτερα που διαθέτει το καθεστώς. Οι βόμβες έπρεπε να διαπεράσουν αρκετά στρώματα σκυροδέματος για να εξασφαλιστεί το πλήγμα.

Παράλληλα, χτυπήθηκαν και άλλοι στόχοι στην ιρανική πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων και το γραφείο του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αργότερα ανακοίνωσε ότι είναι σώος.

Βαρύς φόρος αίματος στην ιρανική ηγεσία

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών κορυφαίων στελεχών της αμυντικής ηγεσίας: του γραμματέα του Ανώτατου Αμυντικού Συμβουλίου Αλί Σαμχανί, του υπουργού Άμυνας ταξίαρχου Αζίζ Ναζίρζαντε και του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγού Μοχάμαντ Πακπούρ. Οι απώλειες αυτές θεωρούνται καίριο πλήγμα στη στρατιωτική και πολιτική συνοχή του ιρανικού καθεστώτος.

Το «πολεμικό δωμάτιο» στη Φλόριντα

Την ώρα που τα ισραηλινά μαχητικά χτυπούσαν την Τεχεράνη, στη Φλόριντα ήταν βαθιά νύχτα. Στο Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ, είχε στηθεί αυτοσχέδιο «πολεμικό δωμάτιο», όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθούσε τις εξελίξεις μαζί με στενούς του συνεργάτες και κορυφαίους αξιωματούχους.

Χρειάστηκαν ώρες μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση ότι ο Χαμενεΐ είχε πράγματι σκοτωθεί. Το Ιράν, πάντως, φέρεται να είχε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, έχοντας καταρτίσει σχέδια διαδοχής όχι μόνο για τον ανώτατο ηγέτη αλλά και για σειρά ανώτερων αξιωματούχων.

Αβέβαιο το μέλλον της σύγκρουσης

Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα επηρεάσει η δολοφονία του Χαμενεΐ την πορεία της σύγκρουσης. Από τη μία, πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα στο γόητρο και τη σταθερότητα του ιρανικού καθεστώτος. Από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, με απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η επιχείρηση καταδεικνύει το βάθος της συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ, αλλά και τη νέα εποχή στοχευμένων επιθέσεων υψηλής ακρίβειας, όπου η πληροφορία, η τεχνολογία και ο αιφνιδιασμός καθορίζουν την έκβαση των γεγονότων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή θα είναι πιο αβέβαιη από ποτέ.

*Με πληροφορίες από το BBC

Διαβάστε επίσης