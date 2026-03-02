Οι δραματικές ώρες πριν την εξολόθρευση του Χαμενεΐ: Πώς «κλείδωσε» το χτύπημα που άλλαξε το Ιράν

Παρακολούθηση μηνών και «μοτίβο ζωής» ήταν μέσα στην ημερήσια διάταξη των πρακτόρων ωστόσο τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν ώρες πριν το τελικό χτύπημα

Δημήτρης Δρίζος

Οι δραματικές ώρες πριν την εξολόθρευση του Χαμενεΐ: Πώς «κλείδωσε» το χτύπημα που άλλαξε το Ιράν
Office of the Iranian Supreme Leader
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πραγματοποιήθηκε μεσημέρι μετά από μήνες παρακολούθησης και αξιοποίησης κρίσιμων πληροφοριών λίγες ώρες πριν το χτύπημα.
  • Η CIA παρείχε τις κρίσιμες πληροφορίες, ενώ το Ισραήλ ανέλαβε την εκτέλεση της αεροπορικής επίθεσης με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Τεχεράνη.
  • Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο του Χαμενεΐ και τριών κορυφαίων στελεχών της ιρανικής αμυντικής ηγεσίας, πλήττοντας σημαντικά το καθεστώς.
  • Η ιρανική αντικατασκοπεία απέτυχε να εντοπίσει τα κενά ασφαλείας, ενώ το Ιράν είχε καταρτίσει σχέδια διαδοχής για την ηγεσία του.
  • Η επιχείρηση αναδεικνύει τη στενή συνεργασία ΗΠΑ
  • Ισραήλ και σηματοδοτεί μια νέα εποχή υψηλής ακρίβειας και αιφνιδιαστικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.
Snapshot powered by AI

Η επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά καταμεσήμερο. Η επιλογή της χρονικής στιγμής δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μηνών παρακολούθησης, συλλογής πληροφοριών και ενός αιφνιδιαστικού παραθύρου ευκαιρίας, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έσπευσαν να εκμεταλλευτούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κρίσιμα δεδομένα έφτασαν μόλις λίγες ώρες πριν από το χτύπημα, αποκαλύπτοντας ότι ο Χαμενεΐ θα βρισκόταν σε συγκεκριμένο συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της Τεχεράνης, το πρωί του Σαββάτου. Την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο είχαν συγκεντρωθεί ανώτατοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών. Το σκηνικό θεωρήθηκε ιδανικό για ένα χτύπημα υψηλής ακρίβειας και στρατηγικού συμβολισμού.

Παρακολούθηση μηνών και «μοτίβο ζωής»

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Οι ακριβείς μέθοδοι παραμένουν απόρρητες, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σαφείς αιχμές σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπονοώντας τη χρήση εξαιρετικά προηγμένων συστημάτων εντοπισμού.

«Δεν κατάφερε να αποφύγει τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και τα εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο εντοπισμός του Χαμενεΐ μπορεί να βασίστηκε είτε σε ανθρώπινες πηγές εντός του Ιράν είτε, πιθανότερα, σε τεχνικά μέσα παρακολούθησης, όπως υποκλοπές τηλεπικοινωνιών και ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο, το Ισραήλ είχε ήδη δείξει τις δυνατότητές του σε αυτόν τον τομέα, στοχεύοντας επιστήμονες και αξιωματούχους του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσω διείσδυσης σε δίκτυα επικοινωνίας.

Η παρακολούθηση συχνά επεκτείνεται και στους σωματοφύλακες υψηλόβαθμων προσώπων, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός λεπτομερούς «μοτίβου ζωής», δηλαδή ενός χάρτη καθημερινών συνηθειών και μετακινήσεων. Έτσι εντοπίζονται στιγμές ευαλωτότητας, όπου τα μέτρα ασφαλείας χαλαρώνουν ή αλλάζουν.

Κενά ασφαλείας και αποτυχία αντικατασκοπείας

Το Ιράν γνώριζε ότι ο Χαμενεΐ βρισκόταν στο στόχαστρο των αντιπάλων του. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εντοπίσει και να καλύψει τα κρίσιμα κενά ασφαλείας θεωρείται από πολλούς ένδειξη σοβαρής αποτυχίας των ιρανικών υπηρεσιών αντικατασκοπείας. Άλλοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους, βρίσκοντας συνεχώς νέους τρόπους παρακολούθησης.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται οι ιρανικές αρχές να θεώρησαν πως ένα χτύπημα μέρα μεσημέρι θα ήταν λιγότερο πιθανό, ποντάροντας στη λογική ότι οι επιθέσεις συνήθως εκδηλώνονται τη νύχτα, όταν η ανίχνευση είναι δυσκολότερη.

Ο ρόλος της CIA και η «κατανομή εργασίας»

Σύμφωνα με τους New York Times, η κρίσιμη πληροφορία προήλθε από τη CIA και διαβιβάστηκε στο Ισραήλ, το οποίο ανέλαβε την εκτέλεση της επίθεσης. Το μοντέλο συνεργασίας φαίνεται να βασίζεται σε σαφή κατανομή ρόλων: οι ΗΠΑ επικεντρώνονται κυρίως σε στρατιωτικούς στόχους μεγάλης κλίμακας, ενώ το Ισραήλ αναλαμβάνει επιχειρήσεις «αποκεφαλισμού» της ηγεσίας.

Η πληροφόρηση ήταν τόσο ακριβής, ώστε να επιτρέψει τον σχεδιασμό αεροπορικής επιδρομής με μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία εκτόξευσαν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο χτύπημα, αλλά για το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατιωτικής εκστρατείας, η οποία επισπεύστηκε ώστε να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο.

Central Intelligence Agency / CIA

Η επίθεση στην καρδιά της Τεχεράνης

Τα ισραηλινά μαχητικά χρειάζονται περίπου δύο ώρες για να φτάσουν πάνω από την Τεχεράνη, αν και δεν είναι σαφές από ποια απόσταση εκτόξευσαν τα πυρομαχικά. Περί τις 09:40 τοπική ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξαπολύθηκαν περίπου 30 βόμβες κατά του συγκροτήματος όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ.

Οι πολλαπλές εκρήξεις κρίθηκαν αναγκαίες, καθώς ο ανώτατος ηγέτης φέρεται να χρησιμοποιούσε υπόγειο καταφύγιο κάτω από το κτίριο, αν και όχι από τα βαθύτερα που διαθέτει το καθεστώς. Οι βόμβες έπρεπε να διαπεράσουν αρκετά στρώματα σκυροδέματος για να εξασφαλιστεί το πλήγμα.

Παράλληλα, χτυπήθηκαν και άλλοι στόχοι στην ιρανική πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων και το γραφείο του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αργότερα ανακοίνωσε ότι είναι σώος.

Βαρύς φόρος αίματος στην ιρανική ηγεσία

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών κορυφαίων στελεχών της αμυντικής ηγεσίας: του γραμματέα του Ανώτατου Αμυντικού Συμβουλίου Αλί Σαμχανί, του υπουργού Άμυνας ταξίαρχου Αζίζ Ναζίρζαντε και του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγού Μοχάμαντ Πακπούρ. Οι απώλειες αυτές θεωρούνται καίριο πλήγμα στη στρατιωτική και πολιτική συνοχή του ιρανικού καθεστώτος.

Το «πολεμικό δωμάτιο» στη Φλόριντα

Την ώρα που τα ισραηλινά μαχητικά χτυπούσαν την Τεχεράνη, στη Φλόριντα ήταν βαθιά νύχτα. Στο Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ, είχε στηθεί αυτοσχέδιο «πολεμικό δωμάτιο», όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθούσε τις εξελίξεις μαζί με στενούς του συνεργάτες και κορυφαίους αξιωματούχους.

Χρειάστηκαν ώρες μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση ότι ο Χαμενεΐ είχε πράγματι σκοτωθεί. Το Ιράν, πάντως, φέρεται να είχε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, έχοντας καταρτίσει σχέδια διαδοχής όχι μόνο για τον ανώτατο ηγέτη αλλά και για σειρά ανώτερων αξιωματούχων.

Αβέβαιο το μέλλον της σύγκρουσης

Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα επηρεάσει η δολοφονία του Χαμενεΐ την πορεία της σύγκρουσης. Από τη μία, πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα στο γόητρο και τη σταθερότητα του ιρανικού καθεστώτος. Από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, με απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η επιχείρηση καταδεικνύει το βάθος της συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ, αλλά και τη νέα εποχή στοχευμένων επιθέσεων υψηλής ακρίβειας, όπου η πληροφορία, η τεχνολογία και ο αιφνιδιασμός καθορίζουν την έκβαση των γεγονότων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή θα είναι πιο αβέβαιη από ποτέ.

*Με πληροφορίες από το BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα αντίποινα του Ιράν και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Τα σενάρια που εξετάζει η Αθήνα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιά: 17χρονη έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι δραματικές ώρες πριν την εξολόθρευση του Χαμενεΐ: Πώς «κλείδωσε» το χτύπημα που άλλαξε το Ιράν

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Μαρτίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγωνία για το πετρέλαιο: Φόβοι πώς θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι - Τι ισχύει για την Ελλάδα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

06:28ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας η Δευτέρα – Ανοιξιάτικες οι πρώτες μέρες του Μαρτίου

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχω τρεις πολύ καλές επιλογές» για την επόμενη μέρα

06:00ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές» λέει η Κύπρος – «Παραμείνετε σε ασφαλές σημείο» λένε οι Βρετανοί

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:22WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:56ΚΟΣΜΟΣ

«Ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια» – Οργή από τον Λίβανο για την επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε πλήγμα στην πλατεία Νιλοφάρ στην Τεχεράνη

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλαβί: «Το καθεστώς μπορεί να πέσει – Ώρα για δημοκρατική μετάβαση»

03:38ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανία: «Φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της Κύπρου

03:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρό άλμα άνω του 7% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία

02:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 314 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ - Πώς κατανέμονται οι θέσεις

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

01:56ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ομάν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές» λέει η Κύπρος – «Παραμείνετε σε ασφαλές σημείο» λένε οι Βρετανοί

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

22:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στον Κολωνό: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Διαδίκτυο τρολάρει του τρομοκρατημένους influencers του Ντουμπάι - Από τον Παράδεισο στην Κόλαση

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

00:16ΚΥΠΡΟΣ

Σε κατάσταση συναγερμού η βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο – Αναφορές για εκρήξεις

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγωνία για το πετρέλαιο: Φόβοι πώς θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι - Τι ισχύει για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ