Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Κρήτης και Στρ. Λελούδα
- ΠΑΛΛΗΝΗ
Ρήγα Φεραίου και Αγ.Λαύρας
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)
Μαρωνείας και Τρεμπεσίνας
