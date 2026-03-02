Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΜΕΛΙΣΣΙΑ
    Κρήτης και Στρ. Λελούδα
  • ΠΑΛΛΗΝΗ
    Ρήγα Φεραίου και Αγ.Λαύρας
  • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)
    Μαρωνείας και Τρεμπεσίνας
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα – Είμαστε σε επαγρύπνηση για

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ένας νεκρός, δυο τραυματίες σε ελλιμενισμένο πλοίο που πήρε φωτιά από αναχαίτιση πυραύλου

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το MG Cyberster;

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκτακτο Δ.Σ. στην Euroleague, στην Αθήνα η Χάποελ, στον «αέρα» οι αγώνες Ισραηλινών και Ντουμπάι BC

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε πλοίο στο Μπαχρέιν

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ, τα «πολλαπλά σοκ» και τα σενάρια

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Ηχούν οι σειρήνες - Νέα πυραυλική επίθεση σε εξέλιξη και σε Μπαχρέιν, Ντόχα, Ντουμπάι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Κουβέιτ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Tο Πεντάγωνο ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως το Ιράν θα επιτεθεί πρώτο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΑΡ θέτουν θέμα ελληνικής εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Κουβέιτ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές» λέει η Κύπρος – «Παραμείνετε σε ασφαλές σημείο» λένε οι Βρετανοί

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι δραματικές ώρες πριν την εξολόθρευση του Χαμενεΐ: Πώς «κλείδωσε» το χτύπημα που άλλαξε το Ιράν

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ