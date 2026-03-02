Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

Ένας μάρτυρας που επικαλείται το Reuters αναφέρει ότι είδε καπνό να αναδύεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ το πρωί της Δευτέρας (02/03).

Αυτό συνέβη μετά από συνεχείς ενεργοποιήσεις των συναγερμών για αεροπορικές επιδρομές που ακούστηκαν στη χώρα του Κόλπου τις τελευταίες ώρες.

Φωτογραφία που δημοσίευσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim δείχνει καπνό να αναδύεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, έπειτα από φερόμενο πλήγμα της Τεχεράνης.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ προέτρεψε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η προειδοποίηση προκλήθηκε από τις συνεχιζόμενες απειλές για επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κουβέιτ, ανέφερε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο X.

«Μην έρχεστε στην πρεσβεία. Καλυφθείτε στο σπίτι σας, στον χαμηλότερο δυνατό όροφο και μακριά από παράθυρα. Μην βγείτε έξω», ανέφερε.

Η πρεσβεία συμβούλεψε τους πολίτες να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο αν ακούσουν δυνατή έκρηξη ή σειρήνα, να μεταβούν στο χαμηλότερο επίπεδο ενός κτιρίου αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο και να μείνουν μακριά από παράθυρα ή ανοίγματα.

«Να έχετε υπόψη σας ότι ακόμη και αν ο εισερχόμενος πύραυλος ή το drone αναχαιτιστεί, τα συντρίμμια που πέφτουν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο», ανέφερε.

Kuwait: There is a continuing threat of missile and UAV attacks over Kuwait. Do not come to the Embassy. Take cover in your residence on the lowest available floor and away from windows. Do not go outside. The U.S. Embassy in Kuwait urges U.S. citizens in Kuwait to shelter in… pic.twitter.com/3da9e7dwZ0 — TravelGov (@TravelGov) March 2, 2026

