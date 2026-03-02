Λίβανος: Τριάντα ένας νεκροί και 149 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα

Το Ισραήλ επιτέθηκε και στον Λίβανο για να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε ο IDF. Η επίθεση είναι γενικευμένη καθώς όπως λένε οι Ισραηλινοί ο στρατός πλήττει στόχους «σε όλο τον Λίβανο».

Οι Αρχές του Λιβάνου αναφέρουν σε πρώτη φάση ότι υπάρχουν τουλάχιστον 31 νεκροί και 150 τραυματίες, την ώρα που χιλιάδες πολίτες εκκενώνουν την Βηρυτό.

Εγκαταλείπουν τη Βηρυτό

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν στη διάρκεια της νύκτας ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό και είδαν πολλές οικογένειες να διαφεύγουν από το νότιο τμήμα της χώρας με αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία είχαν δεμένα στρώματα στην οροφή τους.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περίπου 50 χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών.

BREAKING: MULTI STORY BUILDING SEVERELY STRUCK IN SOUTHERN BEIRUT LEBANON pic.twitter.com/rrQZXgwJJy — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 2, 2026

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως αναχαίτισε ένα «βλήμα» που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο και πως άλλα έπεσαν σε ακατοίκητες ζώνες χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «μια ομοβροντία πυραύλων και ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ και είναι πλήρως υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση», δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ. «Κάθε εχθρός που απειλεί την ασφάλειά μας θα πληρώσει μεγάλο τίμημα», πρόσθεσε.

Ο στρατός προειδοποίησε στη συνέχεια ότι οι επιδρομές στο Λίβανο θα ενταθούν σήμερα.

Επιχειρήσεις στον Λίβανο για πολλές μέρες

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα που διεξήχθησαν στον Λίβανο κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μπορεί να διαρκέσουν "πολλές ημέρες".

"Εξαπολύσαμε μια επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ", δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό μερικές ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και στον νότιο Λίβανο που έγιναν σε αντίποινα στις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, προς το Ισραήλ.

"Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μαχών, πολλές" ημέρες, πρόσθεσε.