Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

Μια μαύρη γάτα έκανε τη βόλτα της σε ζωντανή μετάδοση, κατά τη διάρκεια εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Την ώρα που ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδιδε σε έκτακτη εκπομπή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είχε βγάλει τους δημοσιογράφους σε «παράθυρα». Σε ένα εξ αυτών, ξαφνικά εμφανίστηκε να περπατάει πάνω σε γραφείο μια μαύρη γάτα!

Η απρόσκλητη επισκέπτρια, η οποία διέλαθε της προσοχής όλων κι έδρασε... ανενόχλητη πέρασε ακριβώς μπροστά από την δημοσιογράφο η οποία όταν την αντίκρισε αντέδρασε πολύ ψύχραιμα και το δελτίο συνεχίστηκε σαν να μην συνέβαινε τίποτα!

