Μπαταρίες: Πως οι Κινέζοι στρίμωξαν τους Ευρωπαίους
Οι φιλοδοξίες της Ευρώπης να αποκτήσει μια ισχυρή, εγχώρια βιομηχανία μπαταριών δοκιμάζονται σκληρά από το κόστος παραγωγής, τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα και την κυριαρχία της Κίνας στη μεταποίηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα τελευταία δύο χρόνια, μια σειρά από εμβληματικά έργα σε Γερμανία και Ιταλία είτε ακυρώθηκαν είτε «πάγωσαν», αποκαλύπτοντας το χάσμα ανάμεσα στη στρατηγική ρητορική των Βρυξελλών και την οικονομική πραγματικότητα της αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Μπαταρίες: Πως οι Κινέζοι στρίμωξαν τους Ευρωπαίους
02:20 ∙ WHAT THE FACT
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
07:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα
07:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ