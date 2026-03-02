Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

Σοκ και σύγχυση κυριαρχούν καθώς η παγκόσμια πρωτεύουσα του πολυτελούς τρόπου ζωής «χτυπήθηκε» από ιρανικά πλήγματα

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι
  • Το Ντουμπάι δέχτηκε ιρανικές επιθέσεις με 165 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους κρουζ και 541 drones, προκαλώντας ζημιές σε ξενοδοχεία και το αεροδρόμιο.
  • Οι κάτοικοι και επισκέπτες του Ντουμπάι βίωσαν πανικό και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς δεν υπάρχουν ειδικά καταφύγια αεροπορικών επιδρομών στην πόλη.
  • Οι επιθέσεις οδήγησαν σε ακυρώσεις ταξιδιωτικών σχεδίων και αμφισβητούν την εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς προορισμού στη Μέση Ανατολή.
  • Παρά τις δυσκολίες, οι διανομείς φαγητού συνέχισαν να εξυπηρετούν τον περιορισμένο πληθυσμό, υποστηρίζοντας την καθημερινή ζωή κατά τη διάρκεια της κρίσης.
  • Η επίθεση στόχευσε κυρίως την εικόνα και το οικονομικό προφίλ του Ντουμπάι, όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας ανησυχίες για τη σταθερότητα της περιοχής.
Τις στιγμές αγωνίας που έζησαν στο Ντουμπάι περιέγραψε ο οικονομικός ρεπόρτερ του Politico, Γκρεγκόριο Σόρσι έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα.

Οι παρευρισκόμενοι γελούσαν με μια απογοητευτική εμφάνιση στη φετινή διοργάνωση του ιταλικού φεστιβάλ τραγουδιού Sanremo, όταν ακούστηκε ένας δυνατός κρότος απ' έξω.

Η έκρηξη ενεργοποίησε τον συναγερμό σε μοντέρνα πολυκατοικία δίπλα στον επιβλητικό ουρανοξύστη Burj Khalifa του Ντουμπάι, ενώ ταυτόχρονα όλα τα τηλέφωνα άρχισαν να δονούνται με μια έκτακτη κυβερνητική ειδοποίηση: «Παρακαλούμε παραμείνετε σε εσωτερικούς, ασφαλείς χώρους».

Οι ένοικοι άρπαξαν τα διαβατήριά τους, κατέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες και βρήκαν καταφύγιο στο γκαράζ, καθώς στο Ντουμπάι δεν υπάρχουν καταφύγια για αεροπορικές επιδρομές. Κατά τη διάρκεια μιας σχεδόν άυπνης νύχτας, ο έλεγχος των κινητών τηλεφώνων γινόταν κάθε ώρα, δίνοντας μια μικρή γεύση από αυτό που βιώνουν οι Ουκρανοί εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Μέχρι τώρα, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα χρειαζόταν να αναζητήσει καταφύγιο σε αυτό το λαμπερό θέρετρο, το οποίο έχει κεφαλαιοποιήσει τη φήμη του ως ασφαλές λιμάνι από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Πιθανότατα ούτε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα στη Ρώμη με στρατιωτικό αεροπλάνο από το Ντουμπάι την Κυριακή.

Τα ταξιδιωτικά σχέδια για κάλυψη της επερχόμενης συνόδου των υπουργών της ΕΕ στη Λευκωσία το Σάββατο, με ενδιάμεση στάση στο Ντουμπάι, ακυρώθηκαν ξαφνικά από τα πρωτοφανή χτυπήματα του Ιράν σε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Σαουδικής Αραβίας.

Eπίθεση από 165 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους κρουζ και 541 drones

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες η χώρα δέχτηκε επίθεση από 165 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους κρουζ και 541 drones, τα περισσότερα από τα οποία καταστράφηκαν από την αεράμυνά τους. Συντρίμμια από αυτές τις αναχαιτίσεις έπληξαν το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και δύο πολυτελή ξενοδοχεία, το Fairmont The Palm και το Burj Al Arab.

Σύντομα έγινε σαφές ότι οι Δυτικοί ομογενείς του Ντουμπάι, ένα εξωτικό μείγμα υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών, influencers και παραθεριστών, ήταν ελλιπώς προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μια κρίση.

Λίγοι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες, κάτι που θεωρείται αυτονόητο όταν drones και πύραυλοι πετούν πάνω από την πόλη. Αρκετοί κάτοικοι περίμεναν στον χώρο υποδοχής με τα κατοικίδιά τους, με τον ήχο των γαβγισμάτων και των νιαουρισμάτων να πνίγεται από τον βρυχηθμό των σπορ αυτοκινήτων που κατευθύνονταν προς τους κοντινούς αυτοκινητόδρομους.

Πολλοί αναρωτιούνταν πού κατευθύνονταν αυτά τα οχήματα. Η καλοπροαίρετη συμβουλή για οδήγηση άνω των δύο ωρών μέχρι το Ομάν είχε απορριφθεί. Το Ομάν θεωρούνταν ασφαλές καταφύγιο, μέχρι που έγινε και αυτό στόχος ιρανικών χτυπημάτων το επόμενο πρωί.

Tοστ με αβοκάντο

Την Κυριακή, οι συνήθως μποτιλιαρισμένοι αυτοκινητόδρομοι του Ντουμπάι ήταν άδειοι, καθώς απειλητικές εκρήξεις συνέχιζαν να αντηχούν σε όλη την πόλη.

Η πολυσύχναστη παραλία Buzzy Kite Beach — που πριν ξεσπάσει η σύγκρουση ήταν γεμάτη με αθλητές που έκαναν τζόκινγκ — την επόμενη μέρα ήταν άδεια. Οποιοσδήποτε απροσδόκητος θόρυβος προκαλούσε πανικό στους λίγους παραθεριστές που συνέχιζαν να παραγγέλνουν τοστ με αβοκάντο.

Παρά την ανησυχία, οι διανομείς φαγητού με τα μικρά μηχανάκια δεν σταμάτησαν ποτέ να εργάζονται, συνεχίζοντας να εφοδιάζουν τον πληθυσμό που ήταν περιορισμένος στα σπίτια του. Η προσφορά τους θύμισε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που κράτησαν όρθιο το σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί εάν η επίθεση του Ιράν θα βλάψει μόνιμα την εικόνα του Ντουμπάι ως ενός ασφαλούς και μοντέρνου χωνευτηρίου πολιτισμών.

«Το Ιράν δεν χτύπησε στρατιωτική βάση στο Ντουμπάι. Χτύπησε την ιδέα του Ντουμπάι», έγραψε στο X ο αναλυτής και συγγραφέας Shanaka Anslem Perera. «Το Ντουμπάι είναι μια οικονομική θέση. Είναι η πρόταση ότι μπορείς να χτίσεις μια παγκόσμια πόλη στις εκβολές του Περσικού Κόλπου και να την απομονώσεις από τη βία της περιοχής».

Ωστόσο, όπως σε κάθε κρίση, οι επιχειρηματίες του Ντουμπάι βλέπουν μια ευκαιρία.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή για αγορά ακινήτων, οι τιμές θα πέσουν κατακόρυφα μετά τις επιθέσεις», ανέφερε με ενθουσιασμό ένας νεαρός σύμβουλος, τη στιγμή που πολλοί προσπαθούσαν να συνέλθουν από την άυπνη νύχτα.

