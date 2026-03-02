Τελ Αβίβ: Ηχούν οι σειρήνες - Νέα πυραυλική επίθεση σε εξέλιξη και σε Μπαχρέιν, Ντόχα, Ντουμπάι

Καπνοί πάνω από την Τεχεράνη μετά την επίθεση του Ισραήλ

Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και λίγα λεπτά με τις χώρες που πλήττονται και κυρίως το Ισραήλ να ηχούν τις σειρήνες για να καταφύγουν οι πολίτες στα καταφύγια.

Λίγα λεπτά μετά τις 07:00 ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και στην Μπερ Σεβά. Η περιοχή έχει μπει στο στόχαστρο των επιθέσεων από το ιρανικό κράτος, που απαντά με αντίποινα για την εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ και μιας σειράς ακόμα ηγετικών στελεχών του καθεστώτος.

Οι πύραυλοι για να φτάσουν στο Ισραήλ περνούν πρώτα πάνω από το Μπαχρέιν, μετά από την Ιορδανία και φτάνουν στην επικράτεια του Ισραήλ.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση στο Ισραήλ από χθες το βράδυ, όταν ένας από τους πυραύλους που αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας των Ισραηλινών, έπεσε σε δρόμο προκαλώντας τον τραυματισμό επτά πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν δεν έχει εξαπολύσει ακόμα επίθεση με υπερηχητικούς πυραύλους, παρά μόνο με συμβατικούς, που είναι πιο εύκολο να αναχαιτιστούν.

Εκρήξεις σε Ντουμπάι, Ντόχα και Μπαχρέιν

Την ίδια στιγμή εκρήξεις ακούγονται σε Ντουμπάι, Ντόχα και Μπαχρέιν με τις επιθέσεις των Ιρανών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα.