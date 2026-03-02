Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν»

Ο πρωταγωνιστής του «Άγιου Έρωτα» μιλά για όλα…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν»
Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας μεγάλης τηλεοπτικής επιτυχίας, της σειράς «Άγιος Έρωτας» στον ALPHA. Είναι, όμως, και ένα πολλά υποσχόμενο πρόσωπο στην υποκριτική με σπουδαίες ερμηνείες στο θέατρο. Ο Μιχάλης Πανάδης, ο Πέτρος του καθημερινού σίριαλ, μιλά για όλα με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Πώς ζεις την επιτυχία του «Άγιου Έρωτα» και αυτή την εμπειρία;

Προφανώς καταλαβαίνω από τα νούμερα και από τις αντιδράσεις του κόσμου ότι είναι μια σειρά που έχουν αγαπήσει πολλοί. Δεν μπορώ, όμως, να σου πω ότι το ζω έντονα, γιατί οι χρόνοι μας είναι πιεσμένοι και δεν κυκλοφορώ πολύ, ώστε να καταλαβαίνω τι γίνεται. Χαίρομαι πολύ που τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να γίνονται πιο προσεγμένα πράγματα, με μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτό που είναι πολύ συγκινητικό —και στο λέω ως συντελεστής της εν λόγω σειράς— είναι η μεγάλη αγάπη που έχουμε όλοι για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, δεν υπάρχει η λογική ότι «κάνουμε ένα καθημερινό». Και όλα ξεκινούν από το κανάλι. Οι άνθρωποι του ALPHA ήξεραν και ξέρουν τι θέλουν να φτιάξουν. Δεν θα μπω, εννοείται, στο κομμάτι της ταμπέλας, αν είναι ποιοτική ή όχι… Το μόνο βέβαιο είναι ότι κάνουμε μια δουλειά για τον κόσμο και θέλουμε το αποτέλεσμα να μην «κοροϊδεύει» κανέναν. Για εμένα είναι ένα ωραίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

mixalhs-panadhs-danah-pappa3.jpg

Νιώθεις ότι όλες αυτές οι ταμπέλες έχουν εξαφανιστεί; Για χρόνια υπήρχε διαχωρισμός ποιοτικό-εμπορικό, θεατρικοί-τηλεοπτικοί…

Καταλαβαίνω ότι κάθε εποχή, κάθε δεκαετία, φέρνει νέα δεδομένα. Αισθάνομαι ότι αυτές οι ταμπέλες έχουν καταργηθεί και, για εμένα, αυτό είναι 100% δίκαιο. Έχουν μπει στην τηλεόραση ηθοποιοί του θεάτρου και έχει αναβαθμιστεί το επίπεδο του μέσου. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν υποβαθμισμένο. Εγώ μεγάλωσα με σειρές που ακόμη θεωρώ υψηλού επιπέδου.

Όταν βγήκες από τη σχολή, είχες στο μυαλό σου ότι πρέπει πρώτα να κάνεις θέατρο;

Εγώ σπούδασα θέατρο, εκπαιδεύτηκα διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετική η τεχνική του να παίζεις στο θέατρο από το να παίζεις στην τηλεόραση… Είναι διαφορετικά τα μεγέθη και διαφορετικά τα εκφραστικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Είναι, εντός εισαγωγικών, μια άλλη δουλειά το να παίζεις στην τηλεόραση σε σχέση με το θέατρο. Όταν, λοιπόν, τελείωσα τη σχολή, χωρίς να καταλαβαίνω το γιατί, έλεγα ότι θέλω να παίξω στο θέατρο και όχι στην τηλεόραση.

mixalhs-panadhs-danah-pappa10.jpg

Υπάρχει τώρα η ταμπέλα της πολιτικής ορθότητας;

Ναι. Αν με ρωτάς, δεν συμφωνώ καθόλου. Η τέχνη και η πολιτική ορθότητα δεν συνδέονται. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να κάνεις κωμωδία με τέτοιους όρους. Είμαι της άποψης ότι δεν είναι οι λέξεις που «βιάζουν», αλλά η συμπεριφορά και οι πράξεις.

Θα σε επαναφέρω στο κομμάτι του «Αγίου Έρωτα». Τι θα γίνει με τον ήρωά σου, τον Πέτρο;

Δεν είναι τι μπορώ να αποκαλύψω, είναι τι ξέρω κι εγώ (γέλια)! Γιατί τα πράγματα τα μαθαίνουμε κι εμείς στην πορεία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επειδή φέτος η σειρά θα ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε στη φάση όπου οι χαρακτήρες, με πιο γρήγορο ρυθμό, οδηγούνται προς το τέλος τους. Ο Πέτρος ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες… Είχε χρήματα, σπούδασε στην Αθήνα. Γυρνώντας στη Στέρνα, στον τόπο του, μπαίνει σε μια φάση όπου νομίζει ότι έχει όλο τον κόσμο στα χέρια του. Όμως καταλαβαίνει ότι δεν τον έχει. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Το βασικό στοιχείο με το οποίο παλεύει αυτός ο χαρακτήρας είναι ο εγωισμός του. Κάτι που συνδέεται πολύ με το σήμερα και την εποχή των social media, όπου θεωρούμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Οπότε, για να επανέλθω στο θέμα του Πέτρου, μένει να δούμε αν η ζωή του θα πάει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.

dhmhtrhs-gkotsopoylos-mixalhs-panadhs.jpg

Με τη Χλόη τι θα συμβεί;

Ζητά διαζύγιο η Χλόη… Από εκεί και πέρα δεν ξέρω! Φαντάζομαι -η λογική αυτό λέει- ότι κάποια στιγμή θα χωρίσουν. Η Χλόη, αν κρίνουμε και από τον τίτλο, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ζήσει τον Άγιο Έρωτα με τον πατέρα Νικόλαο.

Μετά τον «Άγιο Έρωτα», τι θα ήθελες να έρθει στη ζωή σου τηλεοπτικά;

Θα σου πω κάτι που μπορεί να ακούγεται λίγο πεζό. Εγώ αυτό το κάνω ως δουλειά, δηλαδή βιοπορίζομαι από αυτό. Δεν έχω ακριβώς την πολυτέλεια να πω «Για να δούμε, τι θα ήθελα να κάνω;». Γιατί, ξέρεις, στον χώρο μας υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν εκείνοι που έχουν οικονομικές πλάτες ή κάποια περιουσία και μπορούν να είναι πιο επιλεκτικοί, κάτι που το θαυμάζω και, οριακά, το ζηλεύω. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που το κάνουν ως μια κανονική δουλειά. Οπότε δεν έχεις πάντα την επιλογή να διαλέξεις τι θα κάνεις. Υπάρχουν, βέβαια, συγκυρίες, όπως αυτή του «Άγιου Έρωτα», όπου σου έρχεται μια δουλειά που σου αρέσει, σου κάνει καλό και λες «Αχ, τι ωραία». Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια, ποιο θα ήθελα να είναι το επόμενο τηλεοπτικό μου βήμα.

