Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

Μετά το χθεσινό καθηλωτικό επεισόδιο του «Porto Leone», στον ALPHA, η αγωνία των τηλεθεατών «χτυπά κόκκινο»!

Στα επόμενα επεισόδια, ο Ορέστης µε τον Βούλγαρη ψάχνουν να βρουν τον Γρηγόρη που αγνοείται µετά από όσα έγιναν στο γαμήλιο τραπέζι, ενώ ο Γιάμαρης εξηγεί στην Γαλήνη γιατί της είχε αποκρύψει το παρελθόν της Άντζελας. Τα νέα που φτάνουν στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη αλλάζουν τα πάντα… Ο Γιάμαρης προειδοποιεί την Αλεξάνδρα ότι µπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον της, ενώ ο Ηλίας προσπαθεί να καλύψει τα νώτα του. Κάποιες ύποπτες κινήσεις της Ρίτας κάνουν τον Καπετανάκο να βάλει να την παρακολουθήσουν, ενώ η Κοραλία, στην προσπάθεια της να στείλει τα παιδιά της Βίκυς σε ένα ασφαλές µέρος, βρίσκει έναν απρόσµενο σύµµαχο. Η Αλεξάνδρα αποκαλύπτει στον Καπετανάκο ότι η Λένα έχει γεννήσει το παιδί του Στράτου και η Βούλα πηγαίνει στο σπίτι για να συναντήσει τον Ορέστη. Η Γαλήνη αποφασίζει να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για το κακό που έκανε στην οικογένειά της…

Η οικογένεια Βούλγαρη περνά δύσκολες ώρες… Η Γαλήνη, στη χειρότερη ψυχική κατάσταση σε σχέση με όλους, παίρνει ένα πιστόλι και χτυπάει την πόρτα της Αλεξάνδρας. Ο Βούλγαρης ανάστατος την ψάχνει σε όλον τον Πειραιά. Όσο η Αλεξάνδρα ξεκινά να ερευνά για τη γέννα της Λένας, ο Καπετανάκος προσπαθεί να εντοπίσει τα µυστικά της Ρίτας, ενώ µε τον Στελάρα αναζητούν τον Αντρέα που απουσιάζει από την προπόνηση. Η Άντζελα, φυγαδευµένη από εκείνον, του ζητάει να της βγάλει εισιτήριο για τη Θεσσαλονίκη. Στο Πόρτο Λεόνε, η Ντόρα ζητά από την Καίτη να µάθει όσα περισσότερα µπορεί για τον Λάζαρο. Η Βούλα βρίσκει ένα παράξενο σηµείωµα κάτω από την πόρτα της, ενώ ο Χρόνης που ζήτησε να µάθει τα µυστικά της, βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που είχε καλά κρυµµένο. Η νύχτα σκεπάζει τον Πειραιά και η Γαλήνη ακόµα άφαντη, όσο οι αστραπές καλύπτουν ένα φωτογραφικό φλας που απαθανατίζει ένα φιλί της µε τον Σπύρο Γιάµαρη…

Τι αποκάλυψε ο Βασίλης Μηλιώνης

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν το μεσημέρι της Τετάρτης ο ταλαντούχος ηθοποιός Βασίλης Μηλιώνης, ο οποίος αυτή τη σεζόν πρωταγωνιστεί στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Ο Βασίλης Μηλιώνης, ο οποίος υποδύεται τον Γρηγόρη Βούλγαρη στο «Porto Leone», αποχαιρέτησε στο χθεσινό επεισόδιο τον ήρωά του, καθώς ο Γρηγόρης έδωσε τέλος στη ζωή του: «Έχω τεράστια αγωνία να δω τι θα γίνει παρακάτω αλλά νομίζω ότι το φέρετρο δεν το ανοίγουν γιατί έτσι είθισται, οι αυτόχειρες δεν κηδεύονται καν από την εκκλησία. Ο ήρωας μου δυστυχώς πεθαίνει».

«Ήταν ατύχημα o θάνατος του Στράτου αλλά στη δική του συνείδηση και στη συνείδηση του κόσμου, είναι σαν δολοφονία. Ο ίδιος ο ήρωας μου νιώθει ότι τον σκότωσε και οι ενοχές του τον κατακλύζουν», είπε. «Για μένα είναι πολύ σωστό το ότι εξαντλήθηκε το storyline αυτού του χαρακτήρα, τα γεγονότα ήταν πολύ ισχυρά για εκείνον γι’ αυτό δεν μπόρεσε να επανέλθει ποτέ, επομένως ήταν ο μόνος δρόμος γι’ αυτό το παιδί», πρόσθεσε.

Για τα αίτια που οδήγησαν τον Γρηγόρη στην αυτοκτονία, στάθηκε σε μία καθοριστική στιγμή: «Όταν γίνεται το ξεμπρόστιασμα, πάει να βρει την Αγγελική και τη ρωτάει “Μ’ αγάπησες;”. Αν του έλεγε “ναι”, πιθανά να είχαμε άλλη σειρά. Αλλά αυτό το “ναι” που δεν είπε, ήταν καταλυτικό στο να πάρει αυτή την απόφαση».