Σαν σήμερα 5 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 5 Μαρτίου.
- 1956 - Κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ο Δράκος» του Νίκου Κούνδουρου, με πρωταγωνιστή τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Ένα έργο που αρχικά αντιμετωπίστηκε με έντονες αντιδράσεις και θεωρήθηκε εισπρακτική αποτυχία, αλλά σήμερα θεωρείται μια από τις κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
Το 2006, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε μεγάλη ψηφοφορία κριτικών κινηματογράφου για τα 100 χρόνια ελληνικού κινηματογράφου. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν δεκάδες Έλληνες κριτικοί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ταινία «Ο Δράκος», αναδείχθηκε η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών.
- 1966 - Αεροσκάφος της BOAC συντρίβεται στο όρος Φούτζι στην Ιαπωνία, σκοτώνοντας 124 άτομα.
- 1970 - Η Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων τίθεται σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από 43 κράτη.
- 2013 - Πεθαίνει ο στρατιωτικός και πολιτικός, Ούγκο Τσάβες. Υπήρξε πρόεδρος της Βενεζουέλας περίπου 14 χρόνια
