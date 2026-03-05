Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Πότε θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές των συντάξεων του Απριλίου 2026 στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 25 Μαρτίου (ή Δευτέρα 24 Μαρτίου) και την Παρασκευή 27 Μαρτίου .

Συντάξεις Απριλίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου5
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Συντάξεις Απριλίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» σε καύσιμα, ρεύμα, τρόφιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την τσέπη των καταναλωτών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι επικίνδυνοι, αρκετά τα 47 χρόνια τυραννίας» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

06:50LIFESTYLE

Η Eurovision των σταρ, η νέα «Φουρέιρα» της Γερμανίας και ο Akylas

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Μαρτίου

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με τοπικές βροχές η Πέμπτη – Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι τα μέσα του μήνα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ/ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι έχει καταστρέψει σχεδόν 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν

04:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Χίο

03:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο – Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα

02:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολική χρονιά 2026-27: Ανοιχτές οι πλατφόρμες για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Κογκρέσο: Απομάκρυναν σηκωτό βετεράνο πεζοναύτη μετά από διαμαρτυρία για τον πόλεμο με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πίσω από την πλάτη μας;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για μυστικές επαφές με την Τεχεράνη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανία: Το drone που στόχευσε τη βρετανική βάση στην Κύπρο δεν προήλθε από το Ιράν

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Πώς φτάσαμε από τον Σάχη στο Χομενεϊ: «Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι καρκίνος για την Περσία - Χωρίς εξωτερική παρέμβαση δεν πέφτει»

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος της παραπληροφόρησης: Ποιες εικόνες είναι ψεύτικες και ποιες αληθινές από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

21:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Κούρδοι δηλώνουν ότι ετοιμάζονται να πολεμήσουν την ιρανική κυβέρνηση μετά από αίτημα των ΗΠΑ

22:57ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ