Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΧΑΡΝΕΣ
Αγίου Διονυσίου και Ηλείας
- ΑΧΑΡΝΕΣ
Καρτερίας και Προποντίδος
- ΓΛΥΦΑΔΑ
Αγ. Τρύφωνος και Δ. Γούναρη
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Αδελφών Κυπραίου και Κ. Καστορίαδη
- ΝΙΚΑΙΑ
Σωκράτους και Αμυραδάκη
