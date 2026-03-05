Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΧΑΡΝΕΣ
    Αγίου Διονυσίου και Ηλείας
  • ΑΧΑΡΝΕΣ
    Καρτερίας και Προποντίδος
  • ΓΛΥΦΑΔΑ
    Αγ. Τρύφωνος και Δ. Γούναρη
  • ΕΛΕΥΣΙΝΑ
    Αδελφών Κυπραίου και Κ. Καστορίαδη
  • ΝΙΚΑΙΑ
    Σωκράτους και Αμυραδάκη
