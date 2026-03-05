Ανησυχία για «ράλι» ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα - Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες

Οι επιπτώσεις του πολέμου θα είναι μεγάλες και στις τσέπες μας, καθώς οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αναμένεται να παρασύρουν τις επόμενες ημέρες, σε ένα τρομακτικό ράλι ανατιμήσεων όλα τα προϊόντα

Ανησυχία για «ράλι» ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα - Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες
«Φωτιά» σε βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα και τρόφιμα βάζει η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι επιπτώσεις του πολέμου θα είναι μεγάλες και στις τσέπες μας, καθώς οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αναμένεται να παρασύρουν τις επόμενες ημέρες, σε ένα τρομακτικό ράλι ανατιμήσεων όλα τα προϊόντα.

Την Τετάρτη (4/3) η αμόλυβδη αυξήθηκε κατά 2,5 λεπτά και το diesel κατά 6,5 λεπτά, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι έως το τέλος της εβδομάδας η τιμή της αμόλυβδης θα αγγίξει τα 1,85 ευρώ το λίτρο, το diesel τα 1,60 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης τα 1,28 ευρώ το λίτρο.

Με τις τιμές να ανεβαίνουν, έχει ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων για αισχροκέρδεια. Από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις τιμές σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της αγοράς να επιβάλει και πρόστιμα στους παραβάτες πρατηριούχους.

Οι φόβοι για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, έφερε μαζικές παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μεγάλη ανησυχία υπάρχει και για τις τιμές του ρεύματος, με τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου να έχει εκτοξευθεί τα τελευταία 24ωρα.

«Η τιμή αναφοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα για την τιμή της κιλοβατώρας ήδη κινείται πάνω από τα 40 με 45 ευρώ η θερμική μεγαβατώρα στον κόμβο της Ολλανδίας, ο δείκτης TTF, αυτομάτως αυτό να ξέρετε θα οδηγήσει τα τιμολόγια της λιανικής μεσοσταθμικά πάνω από 20% – 25%», αναφέρει ενεργειακός επιθεωρητής.

Φόβοι για ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα φέρουν αυξήσεις και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τους καταναλωτές να φοβούνται νέο ντόμινο ανατιμήσεων. Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα κριθούν από την διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ανησυχία για «ράλι» ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα - Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες

