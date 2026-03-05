Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

Το Πάσχα 2026 έρχεται νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, κάτι που φέρνει αλλαγές και στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των σχολείων.

Η Κυριακή του Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου, ενώ η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου. Έτσι, τα σχολεία σταματούν τα μαθήματα για τις πασχαλινές διακοπές την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Οι μαθητές δε θα επιστρέψουν μετά την Κυριακή του Πάσχα, καθώς και η επόμενη εβδομάδα είναι χωρίς μαθήματα. Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Διαφορετικό είναι το πρόγραμμα που ακολουθούν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πασχαλινές διακοπές των μαθητών ξεκινούν αργότερα σε σχέση με τα σχολεία. Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου.

Ωστόσο, αρκετές εκπαιδευτικές δομές προχωρούν συχνά σε αλλαγές στον πρόγραμμά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα μαθητές και γονείς την εορταστική περίοδο.