Ισραηλινοί γιορτάζουν το Πουρίμ και τραγουδούν το i will survive στα καταφύγια

Την ώρα που το Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις των Ιρανών, οι Ισραηλινοί πίσω στη χώρα τους, βρίσκονται στα καταφύγια φοβούμενοι πυραυλικές επιθέσεις του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού του πουρίμ, απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συναθροίσεις, ωστόσο, οι Ισραηλίτες βρήκαν τον τρόπο να διασκεδάσουν και να χορέψουν κατά την ημέρα του πουρίμ, ακόμα και μέσα στα καταφύγια.

Πουρίμ: Η απελευθέρωση από τον ζυγό των Περσών

Το πουρίμ, έχει και σημειολογική σημασία, καθώς είναι εβραϊκή εορτή, η οποία πανηγυρίζεται στις 14 και 15 του εβραϊκού μήνα Αδάρ (2-3 Μαρτίου 2026), με χαρμόσυνες τελετές, σε ανάμνηση της απελευθέρωσης των Εβραίων από τον ζυγό των Περσών, την ημέρα που επρόκειτο να εξοντωθούν δια κλήρου (πουρίμ).

Στο Τελ Αβίβ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε υπόγειο χώρο στάθμευσης για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή του πουρίμ, παρά τους περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και τις συνεχιζόμενες πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή.

Στο βίντεο οι παρευρισκόμενοι διασκεδάζουν τραγουδώντας το τραγούδι I will survive μέσα στο καταφύγιο. Οι γιορτές πραγματοποιήθηκαν σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης του εμπορικού κέντρου, στο επίπεδο μείον τέσσερα, που λειτουργεί ως καταφύγιο σε περίπτωση βομβαρδισμού.

