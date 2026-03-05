Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, οι Χοκς πέτυχαν 20 τρίποντα!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 24 πόντους, ωστόσο οι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Χοκς, οι οποίοι επικράτησαν 131-113, μετρώντας 20 εύστοχα τρίποντα – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
AP Photo/Jeffrey Phelps
Το Μιλγουόκι γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα τους και νιώσει έντονη πίεση, καθώς έμεινε πίσω στη μάχη για τα playoffs στην Ανατολή.

Τα «Ελάφια» βλέπουν τα play in να απομακρύνονται, καθώς έπεσαν στο 26-34 και βρίσκονται στην 11η θέση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, έχοντας 10/15 σουτ, ενώ πρόσθεσε ακόμη 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά συμμετοχής του στο παρκέ.

Από πλευράς συμπαικτών του, ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 16 πόντους, ενώ ο Μουσά Ντιένγκ πρόσθεσε 14, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για ένα λεπτό, καταγράφοντας ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.

Από τους Χοκς, που βρήκαν πολλές λύσεις από την περιφέρεια με 20/45 τρίποντα και δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στους Μπακς, ξεχώρισε ο Τζόνσον με 20 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Παράλληλα, ο Αλεξάντερ - Ουόκερ σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Οκόνγκου πρόσθεσε άλλους 21.

Τα «Ελάφια» έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 71-66, σε ένα ιδιαίτερα παραγωγικό επιθετικά διάστημα, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν ποσοστά ευστοχίας που ξεπέρασαν το 60%.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε αισθητά στην τρίτη περίοδο. Τα «Γεράκια» εκμεταλλεύτηκαν το επιθετικό μπλακ άουτ των αντιπάλων τους, με το Μιλγουόκι να πετυχαίνει μόλις δύο πόντους στα πρώτα 5:56 του δωδεκαλέπτου. Σε αυτό το διάστημα οι Χοκς έτρεξαν σερί 10-0 και πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Συνολικά, στο δεύτερο ημίχρονο η Ατλάντα κυριάρχησε, επικρατώντας με επιμέρους σκορ 65-42, φτάνοντας με άνεση στην νίκη.

Τα αποτελέσματα των αγώνων του NBA

  • Νέα Υόρκη - Οκλαχόμα Σίτι 100-103
  • Βοστώνη - Σάρλοτ 89-118
  • Φιλαδέλφεια - Γιούτα 106-102
  • Μέμφις - Πόρτλαντ 114-122
  • Μιλγουόκι - Ατλάντα 113-131
  • Κλίπερς - Ιντιάνα 130-107

Βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 41-21
  2. Νέα Υόρκη 40-23
  3. Τορόντο 35-26
  4. Φιλαδέλφεια 34-28
  5. Μπρούκλιν 15-46

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 45-15
  2. Κλίβελαντ 39-24
  3. Μιλγουόκι 26-35
  4. Σικάγο 25-37
  5. Ιντιάνα 15-47

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 32-28
  2. Μαϊάμι 33-29
  3. Ατλάντα 32-31
  4. Σάρλοτ 32-31
  5. Ουάσινγκτον 16-45

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 49-15
  2. Μινεσότα 39-23
  3. Ντένβερ 38-24
  4. Πόρτλαντ 30-33
  5. Γιούτα 18-44

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 37-24
  2. Φίνιξ 35-26
  3. Γκόλντεν Στέιτ 31-30
  4. Λ.Α. Κλίπερς 30-31
  5. Σακραμέντο 14-49

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 44-17
  2. Χιούστον 38-22
  3. Μέμφις 23-38
  4. Ντάλας 21-40
  5. Νέα Ορλεάνη 19-44

