Αλλαγή ώρας: «Μεγαλώνει» η μέρα - Πότε θα πάνε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

Η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, που φέτος πέφτει στις 28 του τρέχοντος.

Η θερινή ώρα για το 2026 θα τεθεί σε ισχύ όταν οι δείκτες θα δείξουν 3:00 τα ξημερώματα την Κυριακή 29 Μαρτίου. Τα ρολόγια θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00 κάτι που θα σημάνει αυτομάτως και την έναρξη της περιόδου της θερινής ώρας.

Οι χώρες προχωρούν στην αλλαγή της ώρας, που αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας γι αυτό και ξημερώνει νωρίτερα όταν είναι σε ισχύ η θερινή ώρα. Ως εκ τούτου «μεγαλώνει» και η μέρα, κι έτσι εξοικονομείται περισσότερη ενέργειας. Σε Ελλάδα και Ευρώπη, η θερινή ώρα εφαρμόζεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, για 7 μήνες, και η χειμερινή ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, με εφαρμογή για 5 μήνες.

Πλέον, η αλλαγή της ώρας δεν χρησιμοποιείται ευρέως στον πλανήτη, μιας και στην πλειονότητά τους οι ασιατικές και οι αφρικανικές ώρες, δεν την αλλάζουν. Και στην Ελλάδα είχε δοθεί από την ΕΕ η δυνατότητα να υιοθετηθεί είτε η χειμερινή είτε η θερινή ώρα και να παραμείνει εσαεί σταθερή, ωστόσο, ο κορονοϊός πρόλαβε τις εξελίξεις και η σχετική διαβούλευση ματαιώθηκε.

Πλέον η χειροκίνητη αλλαγή ώρας έχει ελάχιστες εφαρμογές, καθώς τα αναλογικά ρολόγια είναι εξίσου ελάχιστα, ενώ οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής της ώρας.