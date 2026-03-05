Ιράν: Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ σε επιβλητικό τέμενος στην Τεχεράνη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για την κρατική κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στο σιιτικό τζαμί «Μοσλά Ιμάμης Χομεϊνί» στη συνοικία Αμπάς Αμπάντ της Τεχεράνης στο Ιράν.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύει η ιστοσελίδα Tehran Times φαίνεται το βάθρο στο οποίο θα τοποθετηθεί η σορός του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στις 28 Φεβρουαρίου.

Χθες ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η κηδεία του, η οποία προγραμματιζόταν να ξεκινήσει το βράδυ της Τετάρτης, αναβάλλεται «εν αναμονή μιας άνευ προηγουμένου προσέλευσης».

«Η τελετή αποχαιρετισμού για τον Ιμάμη που μαρτύρησε έχει αναβληθεί. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα», ανέφερε χθες η ιρανική τηλεόραση.

Η αναβολή οφειλόταν εν μέρει στην «αναμενόμενη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων και στην ανάγκη παροχής της κατάλληλης υποδομής» για ένα τέτοιο πλήθος, όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχσέν Μαχμούντι, επικεφαλής του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού Ανάπτυξης της Τεχεράνης, του φορέα που διοργανώνει την κρατική κηδεία.

Γυναίκες στο Λίβανο θρηνούν για τη δολοφονία του Χαμενεΐ AP

Πάντως οι ιρανικές αρχές δεν ανέφεραν υπήρξε αναβολή και για λόγους ασφαλείας, καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι επιδρομές από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η σορός του Χαμενεΐ, μετά την κηδεία του, αναμένεται να ταφεί στην ιερή πόλη Μασχάντ, από όπου καταγόταν. Σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ, στο Ιράν έχει κηρυχθεί εθνικός πένθος 40 ημερών και εκατομμύρια αναμένεται να παρευρεθούν στην κηδεία του. Υπολογίζεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στην κρατική κηδεία του Ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί το 1989.







