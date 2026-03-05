Αγγελούδης για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ: «Δεν έχουν συγκεντρωθεί οι απαραίτητες υπογραφές»

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης απαντά στην πρωτοβουλία δημοτών της πόλης, σχετικά με το αίτημα για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος σχετικά με τη μετατροπή της ΔΕΘ σε χώρο πρασίνου κι αναψυχής για όλους τους πολίτες.

Ο κ. Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε ότι ο δήμος έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στο δημοψήφισμα, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, κάτι που δεν ισχύει προς το παρόν, μιας και δεν έχουν συγκεντρωθεί οι απαραίτητες υπογραφές.

Αναλυτικά η δήλωση Αγγελούδη

«Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ξεκάθαρα ότι η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 134 του Ν. 4555/2018. Η θέση μας δεν άλλαξε και δεν πρόκειται να αλλάξει.

Χαιρέτισα δημόσια την πρωτοβουλία και την προσπάθεια των συμπολιτών μας για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Ωστόσο, ο έλεγχος της αρμόδιας Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι ο κατάλογος δεν συνοδεύεται από υπογραφές – φυσικές ή ψηφιακές – όπως επιβάλλει η νομοθεσία.

Η νομιμότητα δεν είναι «τυπολατρία». Είναι προϋπόθεση Δημοκρατίας. Ένα δημοψήφισμα χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών θα ήταν ευάλωτο σε νομικές αμφισβητήσεις. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκθέσει τους πολίτες σε μια διαδικασία που μπορεί να καταπέσει.

Για τον λόγο αυτό, πέρα από τη συμπλήρωση των υπογραφών σύμφωνα με το νόμο, θα ζητήσουμε και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει απόλυτα σύννομα και θεσμικά θωρακισμένη.

Καλώ όλους να σταθούν στο ύψος της θεσμικής ευθύνης τους. Η πόλη χρειάζεται σοβαρότητα και ενότητα, όχι εύκολες εντυπώσεις και κυρίως όχι διχαστικές προσεγγίσεις που τόσο πολύ έχουν επιβαρύνει την πρόοδο της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια.

Αναμένουμε την υποβολή των απαιτούμενων υπογραφών και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στη νόμιμη διαδικασία.

Ας μη χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη».

